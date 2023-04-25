Герои спецоперации «Z» старший сержант Билык обратил группу диверсантов в бегство

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец советовал: «Сам погибай — товарища выручай!». Еще воинам русским воинам русский полководец советовал: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага».

ОКАЗАЛ ШТУРМОВИКАМ НАДЕЖНУЮ АРТПОДДЕРЖКУ

Гвардии сержант Дмитрий Рыбаков

«Наводчик самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового подразделения гвардии сержант Дмитрий Рыбаков выполняет боевые задачи по нанесению ударов по выявленным огневым позициям боевиков, уничтожению бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и долговременных огневых точек украинских националистов. В ходе боевых действий вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку выбить наши подразделения из населенного пункта на важном рубеже. При поддержке артиллерии и минометов они атаковали позиции российских десантников подразделениями пехоты, а также силами бронегруппы бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Оказывая артиллерийскую поддержку обороняющимся российским подразделениям, получая боевые задачи на уничтожение и координаты целей противника, Дмитрий Рыбаков, быстро производил расчеты для стрельбы, безошибочно определял дальность до цели, выбирал точку прицеливания, точно наводил орудие и вел меткий огонь. Благодаря слаженной и профессиональной работе расчета самоходной артиллерийской установки противнику было нанесено серьезное поражение. За три дня боев были уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две минометные секции 82-мм минометов и более трех десятков украинских националистов».

ОБРАТИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ В БЕГСТВО

Старший сержант Виктор Билык

«Действуя в составе инженерно-саперного отделения, старший сержант Виктор Билык выполнял задачи по разминированию участка местности вблизи одного из населенных пунктов, подконтрольного националистам. Продвигаясь по местности, Виктор обнаружил действующую на данном направлении диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов.

Быстро сориентировавшись в ситуации, Билык принял единственное верное решение – внезапно атаковать противника, и, грамотно распределив личный состав, вступил в бой. Противник оказал отчаянное сопротивление, но под напором саперов-десантников стал отступать. В ходе боя старший сержант Виктор Билык, не только не допустил потерь среди личного состава, но и лично уничтожил 5 националистов. Благодаря его наблюдательности, умелым действиям и отваге была предотвращена попытка окружения и уничтожения всего подразделения саперов, а также были созданы условия для последующего наступления с целью освобождения населенного пункта».