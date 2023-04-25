Тяжелобольная Тамара Гвердцители отказалась выступать в России

Тамара Гвердцители. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тамара Гвердцители в декабре 2022 года находилась в критическом состоянии. Дело в том, что в жизни артистки случилось горе - умерла ее мама. Знаменитость никак не могла оправиться из-за трагедии. Исполнительница хита "Виват, король!" отменила все выступления и осталась в Грузии, куда перебралась после начала спецоперации России на Украине. И вот спустя полгода после похорон близкого человека вокалистке стало значительно лучше. Да так, что она объявила о намерении отправиться на гастроли. Правда, согласилась выступать везде, кроме России.

Еще недавно близкие Тамары Гвердцители сообщали о том, что и речи не идет о ее возвращении на сцену. Продюсер звезды Сергей Пудовкин тогда бил тревогу и сообщал, что женщина "находится в критическом состоянии". "У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Она плачет, не переставая. Происходит очень страшное. Она находится в Грузии", - рассказывал помощник звезды.

При этом до этого Гвердцители почти 30 лет прожила в России, считала ее своим вторым домом. Но в 2022 года артистка уехала из Москвы. А на днях продюсеры объявили тур певицы по США, который пройдет в мае. В плане восемь городов Америки, билеты на которые можно приобрести от 5000 до 10 000 рублей.

При этом Тамара Михайловна не отказывается и от корпоративов. Но там уже ценник выше. За выступление нужно заплатить пять миллионов рублей. Ей нужно предоставить транспорт до места проведения мероприятия, а потом отвезти домой.

Причем Гвердцители согласна ехать куда угодно, но не в Россию, передает "СтарХит". Как отметили в окружении звезды, 61-летняя Гвердцители не приедет выступать в Россию ни за какие деньги.

Меж тем, как передает ФАН, певица не стала ликвидировать свое ИП в России. Компания "Студия Тамары Гвердцители" также продолжает работать.