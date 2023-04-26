Асмус - с возлюбленным, одинокая Муцениеце - в микрошортиках: Звезды похвастались нарядами на премьере фильма «Юра – дворник»

Кристина Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 25 апреля прошла премьера комедии «Юра – дворник». Режиссер Виталий Дудка снял картину, основанную на реальных событиях – истории дворника Юры и его друга, фотографа Романа. Фильм выходит в прокат 4 мая.

Первыми ленту оценили звездные зрители. Посмотреть ее пришли Кристина Асмус, Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, стилист Влад Лисовец, певица Юлия Савичева. И, конечно, гостями показа стали прототипы главных героев – Юрий Ветлугин и Роман Филиппов.

Кристина выбрала просторный наряд, скрывший ее фигуру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус совсем недавно рассекретила свой роман с коллегой по театру имени Ермоловой Романом Евдокимовым. Правда, на красных дорожках влюбленные по-прежнему вместе не позируют. Но на публичных мероприятиях уже не шифруются и не скрывают, что они вместе. Пока Кристина красовалась перед фотографам, Роман с нежностью наблюдал за ней со стороны.

Пока Кристина позировала фотографам, Роман с нежностью наблюдал за ней со стороны. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники отметили, что за последнее время Асмус немного поправилась. Видимо, не желая давать лишний повод для обсуждений, актриса выбрала для премьеры просторные брюки и кожаную куртку оверсайз. Наряд полностью скрыл ее фигуру, чего Кристина, видимо, и добивалась.

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот другая звездная гостья показа, напротив, не скрывала своих форм. Агата Муцениеце сыграла в фильме одну из ролей. Для премьеры экс-супруга Павла Прилучного выбрала эффектный костюм, состоящий из жакета и микрошортиков, обнаживших ее длинные ноги. Образ дополнили гольфы, туфли на массивной подошве и маленькая сумочка.

Судя по всему, согласившись играть в спектакле «Абсолютно другая нага», где она предстает на сцене практически обнаженной, Агата окончательно перестала стесняться и полностью сменила гардероб. Если в браке с Павлом Прилучным актриса носила достаточно скромные наряды, то теперь она явно расцвела и позволяет окружающим любоваться своими модельными формами.

Агата сделала селфи с главным героем вечера - уфимским дворником Юрой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На красной дорожке Агата сделала селфи с главным героем вечера – Юрием Ветлугиным. История дворника Юры из Уфы прогремела на всю Россию в 2021 году. Юра провел свое детство в детдоме, у него инвалидность, связанная с ментальными проблемами. Этим воспользовались мошенники, заставившие доверчивого Юру взять в банках кредиты на 700 тысяч рублей. Преступники испарились вместе с деньгами, а дворник оказался должником и вынужден был выплачивать не только кредиты, но и проценты.

Его сосед, фотограф Роман Филиппов, решил помочь. Он устроил Юре глянцевую фотосессию, сняв дворника в стиле модели и поместив его портрет на обложку с надписью «Человек года». В соцсетях Роман рассказал историю дворника и попросил добрых людей перечислить ему на счет кто сколько сможет.

Фотосессия стала вирусной: собранных россиянами денег хватило не только на покрытие долгов, но и на другие нужды, в том числе на ремонт комнаты и новую мебель. Юра стал известен на всю Россию, а его историей заинтересовались кинематографисты.

Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме Юрия играет актер Антон Кузнецов, его друга Романа – Денис Власенко. В картине также снялись актрисы Татьяна Догилева, Нелли Уварова и Ольга Тумайкина, блогер Ида Галич, актеры Гоша Куценко и Виктор Логинов.