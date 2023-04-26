В Москве отметили годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе

Участники акции возложили цветы к скульптуре в арбатском переулке Сивцев Вражек Фото: Фото автора.

В Москве отметили очередную годовщину исторической встречи Встречи на Эльбе советских и американских солдат. Участники акции возложили цветы к скульптуре в арбатском переулке Сивцев Вражек, изображающей исторический момент произошедший 25 апреля 1945 года в германском городе Торгау.

В настоящее время, когда отношения между нашими странами находятся на самом низком историческом уровне, грозящего перерасти в Третью Мировую войну, американские и российские активисты в рамках народной дипломатии возрождают движение «Дух Эльбы», чтобы призвать к долгожданному международному диалогу и возрождению духа союзничества, рожденного усилиями наших предков.

Эту идею еще в 1985 году выдвинули советские и американские ветераны, собравшиеся 25 апреля в городе Торгау, и в 1990-х казалось, что Запад готов поддержать ее вместе с Россией и другими странами. Но оказалось, что нет. Вместо этого у западных лидеров появилась другая идея однополярного мира, доллара в качестве единственной резервной валюты, усиления НАТО и других военных союзов для обеспечения глобальной гегемонии США. При этом страны, несогласные с такой повесткой дня, причисляются к так называемой оси зла и подвергаются жестким санкциям.

Будем надеяться, что движение «Дух Эльбы» поможет остановить процесс, ведущий в пропасть, и сосредоточиться на создании лучшего будущего для наших стран и всего человечества.