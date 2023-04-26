Добиться больших успехов в кино Василий Масалитин не успел, хотя грезил и славой Фото: Соцсети

О том, что актёр из "Реальных пацанов" Василий Масалитин умер во время операции на ноге, стало известно только сейчас, хотя на самом деле, с момента трагедии прошло уже больше двух месяцев. 13 февраля Масалитин умер в больнице из-за осложнений в виде тромба, и как пишут СМИ, сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи. Актеру было всего 32 года, на здоровье не жаловался, а значит, не исключена врачебная ошибка.

Чем известен актер Василий Масалитин

Добиться больших успехов в кино Василий Масалитин не успел, хотя грезил и славой, и главными ролями. В его соцсетях до сих пор стоит статус: "Каждый день на съемках. Живу и дышу только этим". Однако роли актеру предлагали, в основном, эпизодические: он отметился не только в "Реальных пацанах", но и в сериалах "След", "Даёшь молодёжь", "Измены", "Ольга", "Незлобин"; участвовал в съёмках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".

Игорь Ознобихин, Василий Масалитин и Алексей Базанов на съемках "Реальных пацанов". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На странице актера - сплошь фото со знаменитостями: вот он обнимается с Александром Гудковым, Николаем Наумовым и Александром Робаком, позирует рядом с блогершей Кариной Кросс, Стасом Ярушиным, Гошей Куценко... Хотя, конечно, никто из звезд сейчас его даже не вспомнит.

Так, Алексей Базанов из "Реальных пацанов", с которым начинающий актер пересекался на съемках, признался, что не знает коллегу по фамилии Масалитин.

- Соболезную, конечно. Но это имя мне ни о чем не говорит, - ответил Базанов KP.RU и не смог вспомнить Василия даже по приметным татуировкам на висках. - Не-е-ет, мы с ним вместе не снимались...

О личной жизни актера тоже известно немного. Лишь однажды в своем блоге он опубликовал фото с любимой женщиной Еленой Яблоковой, с которой вместе приехал покорять столицу. Она на девять лет старше - сейчас женщине 41 год.

Любимая женщина Елена Яблокова до сих пор оплакивает актера. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- С моей самой любимой Еленой, с которой мы вместе шесть лет, - писал Масалитин в 2021 году. - С которой после двух совместных лет в провинции мы приняли решение ехать в Москву и быть счастливыми, как и были с момента знакомства.

Оказалось, что Елена была с любимым до последнего: в своих соцсетях она до сих пор публикует архивные фото, сделанные до той злополучной операции.

- Мы были так счастливы вместе, а теперь моего Васи не стало. Как жить дальше.., - пишет она.

Однако. общаться с прессой Яблокова категорически отказывается: на сообщение журналиста KP.RU убитая горем женщина ответила мгновенной блокировкой.