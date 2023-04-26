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Звезды26 апреля 2023 9:17

Чем известен актер из "Реальных пацанов" Василий Масалитин, который умер во время операции

Алексей Базанов из "Реальных пацанов" не смог вспомнить умершего коллегу Василия Масалитина
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Добиться больших успехов в кино Василий Масалитин не успел, хотя грезил и славой

Добиться больших успехов в кино Василий Масалитин не успел, хотя грезил и славой

Фото: Соцсети

О том, что актёр из "Реальных пацанов" Василий Масалитин умер во время операции на ноге, стало известно только сейчас, хотя на самом деле, с момента трагедии прошло уже больше двух месяцев. 13 февраля Масалитин умер в больнице из-за осложнений в виде тромба, и как пишут СМИ, сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи. Актеру было всего 32 года, на здоровье не жаловался, а значит, не исключена врачебная ошибка.

Чем известен актер Василий Масалитин

Добиться больших успехов в кино Василий Масалитин не успел, хотя грезил и славой, и главными ролями. В его соцсетях до сих пор стоит статус: "Каждый день на съемках. Живу и дышу только этим". Однако роли актеру предлагали, в основном, эпизодические: он отметился не только в "Реальных пацанах", но и в сериалах "След", "Даёшь молодёжь", "Измены", "Ольга", "Незлобин"; участвовал в съёмках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".

Игорь Ознобихин, Василий Масалитин и Алексей Базанов на съемках "Реальных пацанов".

Игорь Ознобихин, Василий Масалитин и Алексей Базанов на съемках "Реальных пацанов".

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На странице актера - сплошь фото со знаменитостями: вот он обнимается с Александром Гудковым, Николаем Наумовым и Александром Робаком, позирует рядом с блогершей Кариной Кросс, Стасом Ярушиным, Гошей Куценко... Хотя, конечно, никто из звезд сейчас его даже не вспомнит.

Так, Алексей Базанов из "Реальных пацанов", с которым начинающий актер пересекался на съемках, признался, что не знает коллегу по фамилии Масалитин.

- Соболезную, конечно. Но это имя мне ни о чем не говорит, - ответил Базанов KP.RU и не смог вспомнить Василия даже по приметным татуировкам на висках. - Не-е-ет, мы с ним вместе не снимались...

О личной жизни актера тоже известно немного. Лишь однажды в своем блоге он опубликовал фото с любимой женщиной Еленой Яблоковой, с которой вместе приехал покорять столицу. Она на девять лет старше - сейчас женщине 41 год.

Любимая женщина Елена Яблокова до сих пор оплакивает актера.

Любимая женщина Елена Яблокова до сих пор оплакивает актера.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- С моей самой любимой Еленой, с которой мы вместе шесть лет, - писал Масалитин в 2021 году. - С которой после двух совместных лет в провинции мы приняли решение ехать в Москву и быть счастливыми, как и были с момента знакомства.

Оказалось, что Елена была с любимым до последнего: в своих соцсетях она до сих пор публикует архивные фото, сделанные до той злополучной операции.

- Мы были так счастливы вместе, а теперь моего Васи не стало. Как жить дальше.., - пишет она.

Однако. общаться с прессой Яблокова категорически отказывается: на сообщение журналиста KP.RU убитая горем женщина ответила мгновенной блокировкой.

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