Маркировка «стирает» границы

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Уже третий год подряд цифровая маркировка становится одной из центральных тем «Иннопрома» в Узбекистане. В Республике систему развивает совместное предприятие России и властей Узбекистана CRPT TURON. В этот раз дискуссия затронула новые цифровые возможности, которые маркировка дает государствам.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева рассказала о том, какой эффект дала маркировка товаров в России. Она отметила, что сегодня обязательной маркировке в России подлежат 11 товарных групп, включая такие социально значимые товары, как лекарства, молоко и вода. Замминистра привела цифры, которые свидетельствуют об эффективности маркировки в борьбе с контрафактом и некачественной продукцией. Например, количество легальных табачных производителей в России в первом квартале этого года увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На рынке молочной продукции в прошлом году удалось уменьшить объем фальсификата в три раза. Если в январе он составлял около 30%, то в декабре – 10%. При этом уже в первый год после введения маркировки налоговые поступления от молочной отрасли выросли на треть.

Меньше стало и просрочки: к январю 2023 года ее продажи сократились больше, чем вполовину по сравнению с октябрем 2022 года. Еще значительнее маркировка повлияла на рынок лекарств. В прошлом году в аптеках зарегистрировано в три раза меньше препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того, предотвращена продажа фальсифицированных и некачественных лекарств на сумму более 1 млрд рублей.

Екатерина Приезжева сообщила, что в России расширяется номенклатура товаров, подлежащих маркировке.

- В этом месяце стартовал эксперимент по маркировке красной и черной икры, продолжается эксперимент по отдельным видам медицинских изделий. В ближайшей перспективе планируется запуск экспериментов по маркировке радиоэлектронной продукции, оптоволокна и оптоволоконных кабелей. Мы планируем введение обязательной маркировки БАДов и антисептиков. Также по инициативе бизнес-сообщества прорабатывается вопрос расширения системы маркировки на новые позиции предметов одежды», — сообщила замглавы Минпромторга РФ, подчеркнув, что Россия открыта к международному сотрудничеству.

По словам Екатерины Приезжевой, наша страна осуществляет трансфер технологий, и все государства-партнеры, в том числе Узбекистан, должны сообща поставить барьер некачественной продукции – и единые подходы к маркировке как раз и дают такую возможность. Она рассказала, что для этого Россия и Узбекистан планируют наладить информационный обмен данными между системами маркировки товаров, добавив, что с властями страны уже обсуждается возможность взаимного признания кодов в лекарствах и пиве.

В Узбекистане маркировку продолжают развивать. «Сегодня промаркировано уже более 5 групп товаров. Уже сегодня мы можем однозначно сказать, что маркировка нам необходима. Мы хотим, чтобы работали институты, которые позволяют всем на рынке быть в равных условиях. От такой среды в первую очередь выигрывает не только экономика, но и любой потребитель маркируемого товара - он сразу получает возможность за более конкурентную цену получить более качественный товар», - сообщил Надирджан Ахмеджанов, руководитель аппарата министерства экономики и финансов республики Узбекистан. Уже с 1 июля в Республике стартует маркировка напитков. И почти все производители заранее подготовились к внедрению, добавил он.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИЯ

На круглом столе речь шла во многом о цифровизации. Например, председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин сказал, что за счет отказа от бумажной марки и использования цифрового акциза российская табачная отрасль будет экономить больше 2 млрд. рублей ежегодно. А в Узбекистане табачные компании при переходе на цифру смогут избежать издержек на 11 млрд. сумов (почти 80 млн.рублей), а производители алкоголя и того больше - на 20 млрд. сумов (около 150 млн.рублей). Дорогу к этому также открыла маркировка.

- Узбекистан здесь оказывается одним из лидеров: в рамках пилотного проекта в республике отменены акцизные марки для всего вина местного производства. Я надеюсь, что если результаты буду показаны успешные, то перечень товаров будет расширяться. Рассчитываем, что аналогичный проект реализуется в Киргизии и Казахстане, - сказал Михаил Дубин.

В числе других возможностей - облегчение контрольно-надзорной деятельности благодаря риск-ориентированному подходу к проверкам бизнеса, детальные и точные данные, которые помогают бизнесу оптимизировать процессы, автоматизированный запрет на продажи просроченной и контрафактной продукции. В России проводится такой эксперимент. Он позволил снизить объем продажи просроченной молочки на 17% в 1 квартале текущего года.

«Благодаря цифровизации целых отраслей экономики cтраны могут внедрять принципиально новые подходы к анализу и контролю рынков, принятию управленческих решений, формированию эффективной и оперативной статистики, анализа логистических цепочек, запасов и многому другому», - сказал Михаил Дубин.

ИНИЦИАТИВЫ

В ходе круглого стола депутат Госдумы Сергей Лисовский сообщил, что в сфере маркировки принято около 30 поправок в российское законодательство, но работы еще много. Например, по словам депутата, контролировать нарушения в сфере маркировки должен единый государственный орган, или структура, которая обладала бы полномочиями проводить проверки, выносить предписания, штрафовать или передавать дела в прокуратуру.

-Это потребует около десяти изменений в законодательстве, и всем понятно, что они нужны. Потому что мы видели ситуации, когда в одной системе, например, по поступившему на завод молочному сырью - одни данные, в другой системе, по готовой продукции, сделанной из этого сырья – другие данные. Понятно, что это либо ошибка, либо нарушение, но провести проверку мы не могли, внесли поправки и этот вопрос урегулировали, - отметил депутат.

КСТАТИ

В Узбекистане больше 600 тысяч человек пользуются приложением для проверки маркировки товаров.С начала года количество пользователей приложения ASL Belgisi выросло в шесть раз.

Об этом на выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В республике маркировку продвигает совместное подразделение России и правительства Узбекистана CRPT Turon.

Благодаря трансферу и адаптации российских технологий, в Узбекистане за короткое время запущены маркировка табака, пива, крепкого алкоголя, лекарств и бытовой техники. Летом начнут маркировать воду и прохладительные напитки.

В начале года CRPT Turon обновило дизайн и функционал мобильного приложения. Hапример, его пользователи могут подать жалобу в контрольно-надзорные органы в один клик.

Обновлено и российское мобильное приложение «Честный знак»: теперь оно сканирует и коды маркировки Узбекистана. Как сообщили в ЦРПТ, это еще один шаг к снижению барьеров между странами и расширению общественного контроля.