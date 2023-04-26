ФСБ предотвратила теракт в госпитале ВМФ России

Сотрудники ФСБ России продолжают вести по этому делу оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия

Федеральной службой безопасности России пресечена в Крыму противоправная деятельность гражданина России, который планировал совершить на территории Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России теракт.

- Диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ в Симферополе фигурант собирался совершить с помощью самодельного взрывного устройства, - сообщили в ФСБ России.

На экране рентгена сотрудники ФСБ показали, что самодельная бомба была нашпигована гвоздями, а также усилена зажигательным составом для большего травмирующего эффекта.

Сотрудники ФСБ России продолжают вести по этому делу оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Они устанавливают круг общения задержанного и изъятую у него взрывчатку.