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Происшествия26 апреля 2023 11:03

ФСБ предотвратила теракт в госпитале ВМФ России

Задержанный собирался взорвать бомбу нашпигованную гвоздями
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сотрудники ФСБ России продолжают вести по этому делу оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия

Сотрудники ФСБ России продолжают вести по этому делу оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия

Федеральной службой безопасности России пресечена в Крыму противоправная деятельность гражданина России, который планировал совершить на территории Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России теракт.

- Диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ в Симферополе фигурант собирался совершить с помощью самодельного взрывного устройства, - сообщили в ФСБ России.

На экране рентгена сотрудники ФСБ показали, что самодельная бомба была нашпигована гвоздями, а также усилена зажигательным составом для большего травмирующего эффекта.

Сотрудники ФСБ России продолжают вести по этому делу оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Они устанавливают круг общения задержанного и изъятую у него взрывчатку.

ТерроризмПроисшествия: ЧП