Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерях ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 25, на Херсонском до 30, на Донецком до 300.

В этих боях наши военнослужащие и добровольцы ликвидировали за сутки более 460 наемников киевского режима, уничтожили 8 украинских диверсионно-разведывательных групп, склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, склад боеприпасов ВСУ у Выемка Донецкой народной республики, станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» у Львово Херсонской области, гаубицу L118 (Великобритания) и артиллерийскаю систему М777 (США).

Наиболее ожесточенные бои зафиксированы на Донецком направлении: штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части города Артемовск.

«Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ», - отметил поддержку штурмовикам Конашенков.

И подчеркнул, что в течение суток «авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, а артиллерией группировки было выполнено 59 огневых задач».

Также наша оперативно-тактическая и армейская авиация поразила фугасными бомбами два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ на острове Великий Херсонской области, а ракетные войска и артиллерия в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-25 ВВС ВСУ у Велетенское Херсонской области, 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 12 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

412 - самолетов.

228 - вертолетов.

3861 - беспилотников.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8858 - танков и других боевых бронированных машин.

1094 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4663 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9777 - единиц специальной военной автомобильной техники.