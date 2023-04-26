В России уже семь случаев варианта коронавируса «Арктур»

Вариант «Арктур» был выявлен в разных регионах и городах РФ, это Иркутская и Ростовская области, Крым, Москва, штамм продолжает распространятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что темп снижения распространения коронавирусной инфекции в России замедлился. Роспотребнадзор выявляет все больше случаев заражения новым вариантом коронавируса «Арктур». Сейчас зарегистрированы 7 случаев заболевания этим штаммом в России, 20 апреля было 4 случая, и число случаев будет расти.

Вариант «Арктур» был выявлен в разных регионах и городах РФ, это Иркутская и Ростовская области, Крым, Москва, штамм продолжает распространятся.

В Роспотребнадзоре пристально наблюдают за ситуацией с распространением и заболеваемостью вариантом «Арктур» в Индии, где это – превалирующий вариант. По разным оценкам он вызывает от 80 до 90 процентов всех случаев заражения в этой стране, и вызвал рост заболеваемости в 13 раз за последние месяцы. Вариант «Арктур» - самый заразный сейчас из всех вариантов коронавируса SARS-CoV-2 и способен поражать очень большие группы населения.

Распространение «Арктура» идет в основном в странах Азии.

- Единственный способ защиты – это наша собственная забота о здоровье, - напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. – И для людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто не хочет заболеть, - это маска и чистые руки.

Никаких ограничений в связи с распространение варианта коронавируса «Арктур» в Роспотребнадзоре вводить не намерены.