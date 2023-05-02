Можно ли пройти диспансеризацию за час?

Фото: Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Я счастливый человек - мне 43. Могу бесплатно проверять свое здоровье каждый год. А вот те, кто моложе 40, ходят на диспансеризацию раз в трехлетку. Шутки шутками, но я серьезно стараюсь следить за здоровьем. Наследственность в семье так себе.

Так что к заданию редакции отправиться на диспансеризацию отнеслась со всей серьезностью. Благо это просто. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для многих россиян прохождение диспансеризации вошло в норму. Можно сказать, вошло в привычку. Очень полезную привычку.

Записалась на городском портале mos.ru: приглашали явиться на следующий же день - был бы паспорт и полис.

В ОЖИДАНИИ ОЧЕРЕДЕЙ

Я прихватила ноутбук в ожидании очередей. Хотя вообще-то работодатель может предоставить ради диспансеризации отгул. Но мы же трудоголики…

Ровно в 15.00 стою у стойки поликлиники № 190 Северо-Восточного округа Москвы. Никого!

Мне споро заполняют документы и отправляют к инфомату - на тестирование. Жму кнопочки, отвечаю на вопросы: как питаюсь, пью ли, курю, чем болели родные, был ли ковид. Пользуюсь ли солнцезащитным кремом. Так хотелось соврать, что занимаюсь спортом чаще 4 раз в неделю. Но… зачем? Ответила правду: несколько раз в месяц.

Дальше - кабинет доврачебного осмотра.

Помнится, раньше рост и вес измеряли совсем разные приборы. Сейчас одна электронная машинка, да еще и индекс массы тела высчитывает.

Итак, вес - 65 кг, окружность талии - 75 см, рост - 167 см. Так, стоп! Я всегда была метр семьдесят, где мои три сантиметра?

- Может, возраст, - развела руками медсестра. - С годами мы становимся меньше. Хотя вы не первая замечаете, что прибор немножко «отбирает» рост.

Я вздохнула. Обидно!

ОТ ВЕСА ДО ДАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Дальше мне измерили давление: артериальное и глазное. Капелька крови - и приборчик показывает уровень сахара и холестерина. Я скучный пациент, у меня все в норме.

- Если бы что-то нашли, отправили вас к специалистам, - объясняет медсестра.

Так же без очередей захожу в кабинет ЭКГ. Присоски на тело, нажатие кнопки - и мой сердечный ритм улетает прямо в электронную медицинскую карту. До чего техника дошла, хотелось мне поворчать.

Выхожу из кабинета. Всё! Диспансеризация на сегодня закончилась. На нее ушло 25 минут!

Осталось еще сдать кровь, пройти флюорографию, акушера-гинеколога и маммографию. На все эти исследования мне выдали электронные направления.

Знай себе записывайся на удобное время в интернете и приходи. В принципе можно подловить время и пройти эти исследования в один день.

И полностью проверить свое здоровье, потратив всего час чистого времени.

КОНКРЕТНО

Правила прохождения диспансеризации

Профилактический медицинский осмотр - ежегодно. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» это доступно.

Диспансеризация: с 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, старше 40 лет, в том числе работающие пенсионеры и работающие граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста, - ежегодное прохождение.

ПРИЧИНЫ ПРОХОЖДЕНИЯ

• Своевременное выявление отклонений в здоровье и риска возникновения заболеваний;

• получение индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья;

• своевременное выявление риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР?

• Анкетирование (>18 лет - 1 раз в год);

• расчет на основании антропометрии - индекс массы тела, окружность талии (>18 лет - 1 раз в год);

• измерение артериального давления (>18 лет - 1 раз в год);

• определение уровня холестерина и глюкозы в крови (>18 лет - 1 раз в год);

• определение относительного сердечно-сосудистого риска (18 - 39 лет - 1 раз в год);

• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (40 - 64 года - 1 раз в год);

• флюорография легких (>18 лет - 1 раз в 2 года);

• ЭКГ (при первом прохождении ПМО, далее (>35 лет - 1 раз в год);

• осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (женщин 18 - 39 лет - 1 раз в год);

• измерение внутриглазного давления (при первом прохождении ПМО, далее (>40 лет - 1 раз в год);

• прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний.

Что включает в себя I этап диспансеризации?

• Мероприятия профилактического медицинского осмотра;

• скрининг на выявление онкологических заболеваний, который состоит из:

18 - 39 лет (1 раз в 3 года):

- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года);

- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;

40 - 64 года (1 раз в год):

- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год);

- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки (1 раз в 3 года);

- маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 раз в 2 года);

- эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;

- определение простат-специфического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);

- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом (1 раз в 2 года);

- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;

- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

> 65 лет (1 раз в год):

- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (1 раз в год);

- маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет (1 раз в 2 года);

- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом до 75 лет (1 раз в год);

- осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;

- общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).

• Краткое профилактическое консультирование;

• прием (осмотр) врачом-терапевтом.

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации. Полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Обращение в медицинскую организацию, имея при себе паспорт и полис ОМС. Запись возможна через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону.

Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы в количестве 1 рабочего дня для прохождения диспансеризации.