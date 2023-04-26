Что означает разговор Си Цзиньпина с Зеленским: Могла быть только одна тема

После разговора Си Цзиньпина с Зеленским Китай направит на Украину делегацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый с начала специальной военной операции. Сообщив об этом, китайское информагентство «Синьхуа» каких-либо деталей разговора не приводит. Да и вряд ли приведет, потому что тишину любят не только большие деньги, но и серьезная дипломатия. Особенно, когда речь идет о возможности урегулирования такого сложного и драматического конфликта, как украинский.

Чуть более разговорчивым оказался Зеленский. Некоторые украинские телеграмм-каналы, которые утверждают, что инициатива звонка исходила от него, уже вложили в его уста такие слова: «Верю, что он (разговор - Ред.), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений». Тут, правда, одна закавыка сразу покоя не дает: «мощный толчок» отношениям Киева с Пекином как в Вашингтоне воспринимают, с одобрением? Ведь Китай для США сегодня, о чем американцы даже и не стесняются говорить, «угроза номер один».

К тому же все помнят совсем недавние неуклюжие разъяснения администрации США о том, что и сам Байден хотел бы поговорить с товарищем Си, да в Пекине все отвечают, что недосуг, дел много. А для Володимира из Киева время нашлось. Хотя и он в очереди ой как долго стоял, но вот, дождался…

24 февраля Китай обнародовал свои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов, среди которых – прекращение огня, возобновление переговоров, обмен пленными, расширение зерновой сделки, отказ от санкционных мер, безопасный режим эксплуатации атомных объектов. В Москве их приняли к сведению и добавили, что они могли бы учитываться в поисках прекращения боевых действий.

А вот на Украине китайские предложения отвергли с порога. Потому что сам Зеленский незадолго до этого заявил, что Киев может принять только один план «мирного урегулирования» - тот, который в Киеве и придумали. «Хотелки Киевские» заключались в простой и даже дерзкой формуле: вывод российских войск на границы 1991 года, выплаты сотен миллиардов долларов репараций и т.д. В Пекине, узнав, что их предложения украинское руководство с негодованием отвергло, вдумчиво прокомментировали ситуацию. «Если сторона отвергает саму основу прекращения вооружённого конфликта – остановку боевых действий и начало переговорного процесса, - рассудили в МИД Китая, - то эта сторона априори сама не заинтересована в завершении исхода мирным путём».

И вот теперь Зеленский все-таки дозвонился. Что изменилось? Китай от своих предложений не отказывался и их не менял. Да и Украина, как заявил за день до телефонного разговора глава ее внешнеполитического ведомства Кулеба, от своей позиции тоже не отступила: любой мирный план, который она готова обсуждать, не должен вести к заморозке конфликта или к потере «украинских территорий».

Даже неудобно и напоминать, что Зеленский своим указом себе же запретил вести какие-либо переговоры с Россией. Понятно, что если он все-таки дозвонился до Си, то речь обязательно была о мирном урегулировании. Но как его мыслят в Киеве? За столом переговоров от России кто будет сидеть? Или вообще без нее обойтись собираются?

А тут еще «успешный контрнаступ» как предпосылка начала любых разговоров о мире с Москвой, на чем настаивает Запад и о чем без устали говорят в Киеве. Но это, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров - шизофрения. Диагноз точный. И вряд ли в Пекине согласны обсуждать свои предложения по урегулированию с больными людьми.

Если все же обсуждают, то причина, скорее всего, одна. Киевский лидер, разумеется, не без одобрения кураторов, добивался разговора с председателем Си по той причине, что «контрнаступ», как в известной притче каменный цветок, все не выходит и не выходит. Тупиковая ситуация осознается уже Западом. И дальше говорить, что мы, дескать, сначала Москве «нос утрем», а потом ей свои ультиматумы выкатим, куда она денется, - уже просто смешно. Ситуацию надо как-то спасать. Вот тут-то и ударили они себя по лбу: «Ой, а что там Пекин предлагал?»

Может, вместо сомнительного «контрнаступа», после которого ему уже и собирать будет нечего, в Киеве, не без одобрения старших товарищей, вдруг решили уточнить, что это там китайцы затевают. А Китай, как отметила, комментируя сообщения о разговоре Си с Зеленским, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, демонстрирует готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование, заявила она.

И еще важное уточнение сделала Захарова: украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. Про «минский процесс» все уже знаем. Может, на очереди «пекинский»? Но с той же целью - выиграть время, чтобы подготовиться к реальному «контнаступу». Вряд ли Запад поменял свои повадки.