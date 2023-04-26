До восстания машин не доживем: попугаи с планшетами и умными колонками начинают порабощать человечество

Ученые научили птиц пользоваться видеозвонками в мессенджере и они принялись названивать друг другу, чтобы вести яркую и насыщенную жизнь Фото: Shutterstock

Некоторые люди уверены, что если пользоваться гаджетами, то можно заболеть цифровым слабоумием. Поэтому появилась мода ограничивать детям доступ к смартфонам и интернету. Так, например поступают певица Полина Гагарина, актриса Мария Кожевникова, ее коллега Павел Прилучный и многие другие звездные и не очень звездные родители. А в это время, пока люди отказываются от достижений цивилизации, наши братья меньшие потихоньку начинают их осваивать. Попугаи, под руководством ученые из США и Шотландии научились пользоваться гаджетами, чтобы вести яркую и насыщенную событиями жизнь.

Я инди-и-видум, не попка-дурак!

Не то, чтобы биологи готовили восстание попугаев, которое предсказывал Геннадий Хазанов в монологе “Тиграм не докладывают мясо!” Смысл был совсем в другом. Попугай четвертое по популярности живое существо в мире, которое люди держат в неволе, в качестве домашнего животного. Например, в России анализ объявлений о продаже животных дает такую картину: 42% хозяев держат кошек, 28% — собак. На третьем месте кролики - 4,7%. На четвертом — попугаи: 1,1%.

Но загвоздка в том, что, в отличие от прирученных человеком мурзиков и шариков (на это ушли тысячи лет), попугаи домашним животным не являются. Это очень социальные животные, в естественной среде они образуют романтические пары и живут большими стаями. Люди заводят жако и какаду, чтобы скрасить одиночество, но сами пернатые очень сильно страдают от социальной изоляции. Они обладают высокими интеллектуальными способностями и им нужна богатая всякими стимулами и эмоциями окружающая среда. Оказавшись в клетке пернатые невольники отчасти повторяют печальную судьбу российского императора Ивана VI Антоновича, который всю жизнь содержался в одиночной камере. В возрасте 19 лет у юноши стали проявляться признаки неадекватного поведения, видевшая его Екатерина Вторая после свидания с ним вышла вся в слезах: по ее словам Иван Антонович утратил человеческий облик.

Когда попугаям тошно на душе, они ведут себя соответствующим образом: занимаются членовредительством, вырывают у себя перья, пытаются сломать клетку, ходят по кругу, раскачиваются или спят, потеряв интерес к жизни.

Поэтому ученые решили помочь высокоразвитым животным избежать одиночества с помощью современных гаджетов и средств связи.

- Нас интересовал конкретный исследовательский вопрос: могут ли попугаи свободно совершать видеозвонки своим соплеменникам? - объясняют авторы исследования.

А кто это у мамы такой умный?

Казалось бы, все просто - если люди общаются между собой с помощью мессенджеров, то что почему бы пернатым не делать тоже самое? Но многие любители животных знают, что например, общаться с кошками или собаками по видеосвязи далеко не всегда получается. В их картине мира очень важное место занимают запахи и они часто игнорируют изображение и голос хозяина на экране - для них первично физическое присутствие.

Однако птицы, в отличие от млекопитающих, хорошо считывают с экрана. Это стало известно еще задолго до появления интернета в ходе исследований в рамках проекта «Оркон» (сокращение от Organic Control — «Органическое управление»). В конце сороковых годов прошлого века американские военные разрабатывали биологические системы наведения ракет. Они пытались использовать навигационные способности почтовых голубей: система управления состояла из нескольких линз в головной части ракеты, которые проецировали изображение на экран. Голуби прошедшие специальную дрессировку должны были клевать в силуэт заданной цели, направляя ракету. Эксперименты показали, что идея вполне рабочая, однако вскоре появились электронные навигационные системы и необходимость в голубях отпала.

Экран современного планшета попугаи воспринимают не как люди. Скорее всего, они видят мерцающее изображение потому что скорость восприятия кадров у них гораздо выше, чем у человека. Но хороший дисплей все же обеспечивает понятную птицам картинку.

Алло, это служба безопасности зоопарка…

Удивительный эксперимент длился три месяца, в нем участвовали 18 попугаев. Сеанс связи выглядел следующим образом. Если птица хотела кому-то позвонить, она должна была дернуть шнурок с колокольчиком, а потом выбрать клювом на экране планшета фотографию того попугая, с которым он хочет пообщаться. На тренировочном этапе, когда пернатые только осваивали гаджет им в качестве подкрепления давали угощение. На этапе собственно эксперимента никакого вознаграждения птицы не получали, чтобы понимать созваниваются ли они друг с другом по собственной воле.

- Во время эксперимента птицы совершили в общей сложности 147 видеозвонков друг другу, - объясняет доктор Дженнифер Кунья из Северо-Восточного университета, одна из авторов исследования. - При этом систему использовали все 18 птиц, а 15 из них демонстрировали высокую мотивацию и желание общаться. При этом попугаи реагировали на присутствие другой птицы на экране - они начинали прихорашиваться, играть и болтать друг с другом. Мы видели, как некоторые птицы впервые учатся добывать корм, подсмотрев новый прием у товарища. А один из хозяев сообщил, что их какаду впервые полетел после того, как увидел летающих сородичей во время видеозвонка.

При этом авторы исследования подчеркивают, что не ставили перед собой цели определить насколько высок интеллектуальный уровень попугаев. Но это и так понятно. Многие из нас опасались восстания машин в том момент, когда искусственный интеллект почувствует себя умнее людей. Но, кажется, для порабощения человечества достаточно научить попугая обращаться с планшетом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Я тр-р-р-ебую пр-р-одолжения банкета!

Говорящие попугаи научились с помощью умных колонок делать покупки и включать любимую музыку

Кстати, попугаи уже потихоньку порабощают человечество с помощью умных колонок и голосовых помощников. Алиса из Яндекса или Алекса из Amazon беспрекословно выполняют распоряжения говорящих птиц. В интернете можно встретить множество историй на эту тему. Например, серый африканский попугай Рокко заказывает себе клубнику и брокколи, когда хозяйка отсутствует. А иногда возвращаясь домой женщина обнаруживает не только заказы в интернет-магазинах, но и новую музыку в плей-листе. Рокко нравится слушать романтические баллады. А попугай Макс просит Алексу включить рэп, балуется умным выключателем света и заказывает к столу жареную свинину. И это, похоже, только начало.