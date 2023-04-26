Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ26 апреля 2023 14:38

Клещи изголодались после зимы: как защититься от кровососов на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как защититься от нападения клещей этой весной
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как защититься от нападения клещей этой весной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как защититься от нападения клещей этой весной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна этого года пришла к нам с большим количеством клещей, потому что зима была теплой и снежной, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

- Сезон клещей наступил, они сегодня живо и активно нападают, они голодны после зимы, - сказала Анна Попова.

Пока количество обратившихся с укусами клещей не превышает показателей за другие годы, однако клещи могут нести в себе от 7 до 10 различных вирусов, которые при попадании в организм человека способны вызвать тяжелые заболевания, в том числе такие, как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма и целый ряд других, напомнила Анна Попова.

- Главное – не допустить, чтобы клещ напал, - сказала руководитель ведомства. – Мы должны защититься, это не сложно.

Защититься от клещей на майские праздники и не только поможет:

- закрытая одежда при выходе на природу, такая, которая не позволяет клещу пробраться к телу;

- важно покрывать голову;

- использовать репелленты, вещества, которые клеща отпугивают.

Среди неочевидных путей нападения клещей на человека руководитель Роспотребнадзора назвала то, что они могут падать с деревьев.

- Поэтому, придя домой, даже если у вас все было правильно и вы абсолютно уверены, все-таки, проведите самоосмотр своего тела, нет ли там чего-то лишнего, или взаимный осмотр, что всегда более эффективно, - сказала Анна Попова. – Если же, вдруг, что-то произошло, лучший вариант – это травмпункт. Но точно, нельзя самому немедленно наказывать «обидчика». Его нужно отнести в лабораторию.

Лабораторные исследования покажут, инфицирован клещ или нет. Если тесты будут положительными, то укушенному клещом человеку назначат профилактическое лечение. Не упустить время очень важно.

В регионах, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, заразиться этой инфекцией можно не только от клещей, но есть вероятность получить вирус с выпитым некипяченым козьим молоком, напомнила Анна Попова:

- Такие случаи, к сожалению, фиксируются каждый год, несмотря на все наши просьбы и обращения. Не рискуйте, прокипятите козье молоко и все, после этого оно не теряет свои свойства, а становится безопасным.

Для здоровых и радостных майских праздников Анна Попова порекомендовала в центрах уличной торговли обращать внимание на то, что вы покупаете из еды, насколько это свежие продукты, насколько они подходящие по цвету, виду и запаху.

- Не рискуйте, все бывает в этой жизни, старайтесь есть пищу, термически обработанную. Желательно, чтобы вы видели, как это происходит. Воду употреблять только бутилированную и желательно, чтобы вы сами или при вас эту бутылочку открыли. Ну и руки мойте, - сказала Анна Попова.

Красота и здоровье