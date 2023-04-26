Ад в Судане: резня на улицах, сложности с продуктами и захваченная биолаборатория

Иностранцы ждут возможности эвакуироваться из столицы Судана в международном аэропорту города. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОБМАНЧИВОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Пока, как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, в Хартуме и соседнем городе Омдурман очевидцы сообщают лишь об эпизодических столкновениях между военными и конкурирующими военизированными формированиями «спецназа». Многие жители столицы вышли из своих домов в поисках еды и воды, выстраиваясь в очереди у пекарен и продуктовых лавок. Некоторые осматривают магазины и дома, которые были разрушены или разграблены во время боев. Другие присоединились к десяткам тысяч людей, которые пытаются покинуть город в последние дни.

Но даже несмотря на относительное затишье, в городе по-прежнему слышны звуки выстрелов и взрывов. Столкновения происходят в отдельных районах Хартума и Омдурмана, в основном вокруг штаба вооруженных сил и органов власти. Перестрелки были слышны и в элитном районе Кафури в прилегающем к столице Северном Хартуме, где дислоцировано много бойцов из так называемого спецназа, противостоящего властям.

Боевые действия довели население почти «до ручки». Для простых людей становится все труднее достать продовольствие, в столице и других городах отключено электричество, многие больницы закрыты.

При этом в стране, где, по самым скромным подсчетам, примерно 13 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, многочисленные агентства по оказанию этой самой помощи были вынуждены приостановить свою деятельность. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что надо готовиться к тому, что потенциально десятки тысяч людей могут бежать в соседние страны – Центрально-Африканскую Республику, Чад, Египет, Эфиопию и Южный Судан.

Кадр из охваченного уличными боями Хартума. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕГСТВО

Многие суданцы решили не ждать катастрофы, а эмигрировать в более спокойные места. В результате автобусные станции в столице забиты людьми, разбившими палатки в ожидании места в транспорте. Водители сразу же резко повысили цены на маршруты до пограничного перехода с Египтом или до восточного города Порт-Судан на Красном море. Цены на топливо взлетели до небес.

На пограничном переходе Аркин, ведущем в Египет, толпы людей, ожидающих прохода, провели ночь в открытой пустыне.

А тем временем и иностранцы бегут из Судана всеми возможными способами. 26 апреля к берегам Саудовской Аравии пристало судно, на борту которой находилось более полутора тысяч человек. Иностранные посольства тоже эвакуируют своих сотрудников. В Хартуме уже перестали работать диппредставительства Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Омана, США, Швейцарии, Японии и других стран.

Пока неспокойной остается ситуация с россиянами, которые застряли в Судане. Российские граждане сейчас доставлены на территорию нашего посольства, где находятся более сотни человек. Как заявил в интервью агентству ТАСС посол Андрей Черновол, диппредставительство обеспечено всеми необходимыми медикаментами и продовольствием для размещенных в нем россиян. По его словам, «пока в отношении российского посольства никаких инцидентов не зафиксировано».

Сейчас в МИД прорабатывают несколько вариантов вывоза наших соотечественников из страны, например, через Порт-Судан, однако этот город находится на расстоянии 900 километров из Хартума, поэтому путь займет немало времени. При этом бензин в охваченной войной стране купить не так-то просто, да к тому же необходимо обеспечить людей в дороге питанием.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что борьба за власть не только ставит под угрозу будущее Судана, но и «поджигает фитиль у бомбы, которая может взорваться через границы, причинив огромные страдания на годы и отбросив развитие на десятилетия назад».

Генсек привел в пример сообщения о вооруженных столкновениях по всей стране, рассказал о том, что люди бегут из своих домов в штатах Голубой Нил и Северный Кордофан, а также в Западном Дарфуре. Помощник Гутерриша по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, сообщила Совету Безопасности, что «поступают многочисленные сообщения о сексуальном и гендерном насилии».

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о 72-часовом прекращении огня, которое должно продлиться до вечера четверга. Многие опасаются, что противоборствующие стороны только и ждут, чтобы мешающие им иностранцы убрались из страны, чтобы развернуть еще более активные и кровавые бои.

В столице доктор Бушра Ибнауф Сулиман, американский врач суданского происхождения, возглавлявший медицинский факультет Хартумского университета, был зарезан возле своего дома. Он много лет занимался медицинской практикой в США, где проживают его дети, но вернулся в Судан, чтобы обучать врачей.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность тем, что одна из воюющих сторон захватила контроль над центральной лабораторией здравоохранения в Хартуме, где хранятся образцы полиомиелита, кори и холеры. Доктор Нима Саид Абид, представитель ВОЗ в Судане, предупредил, что после того, как медперсонал покинул лабораторию, а электроэнергия там была отключена, невозможно должным образом управлять биологическими материалами. А это значит, что новая смертельная инфекция вполне может начать распространяться в охваченном беспорядками африканском государстве.