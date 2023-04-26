В офисе Зеленского признались в планируемых зверствах: "Имеем право уничтожать всё"

Киев заранее пытается оправдать зверства, которые собирается учинить в ходе своего контрнаступления. Фото: REUTERS

Офис президента Украины уже окончательно перестал скрывать своих целей. Михаил Подоляк на голубом глазу выдал, что они имеют полное право сравнять с землей и Крым и все четыре новых российских региона.

«Юридически имеем право уничтожать всё, Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — заявил Подоляк.

Позиция Подоляка попадает под уголовное преследование, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Он забыл, что на этих территориях прошли референдумы.

- Люди, живущие там, проголосовали. Они – вместе с Россией. Это территория Российской Федерации. А он исходит из того, что якобы это украинская территория. Да даже если и так, это ли не беспринципность? «Будем уничтожать людей, потому что они от нас отказались, это неправильные люди». Эта позиция подпадает под уголовный суд.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Запада на руках все доказательства преступлений Украины против человечности, только там не существует настоящего независимого суда, чтобы хоть кого-то за это осудить, отмечает эксперт.

- Запад имеет очевидные доказательства, что творит руками ВСУ киевский нацистский режим: расстрелы пленных, убийство мирных жителей, ужасные преступления, обстрел Донбасса многолетних. Всё это не замечается. И теперь господин Подоляк еще добавляет вот это. Понятно, что как только он попадет в руки органов правосудия, он будет судим, и за это в том числе.

Киев заранее пытается оправдать зверства, которые собирается учинить в ходе своего контрнаступления. Именно за этим последние дни появляется все больше подобных заявлений.

- Никто не верит в возможность успеха. А вот то, что это может закончиться катастрофой, верят все больше и больше акторов на той стороне, - считает Иван Коновалов. - Так вот, Подоляк просто предвосхищает события, если это произойдет, что они пойдут на самые разные военные преступления, чтобы, как им кажется, поддержать это наступление. Очевидно, что он делает как раз с этой точки зрения.

На заявления советника офиса президента Украины уже отреагировали и в Госдуме. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» заявил, Подоляк должен отдавать себе отчет, какие последствия будут у такого заявления:

«Представители агонизирующего киевского режима как послушные последователи нацистской идеологии рассыпаются в очередных угрозах, сидя на обломках государственности страны, которую они погрузили в хаос. Облекая в словосочетание «юридически имеет право уничтожать» свои самонадеянные и преступные фантазии, Подоляк должен понимать, какие последствия ожидают его и всю ту неонацистскую свору, захлебывающуюся в негодовании от предчувствия своего краха, который не за горами и обязательно наступит», - заявил Белик.