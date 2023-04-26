Российская делегация принимает участие в работе Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

Фото: fadn.gov.ru

С 17 апреля по 28 апреля в Нью-Йорке проходит 22 сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Специальная тема сессии: «Коренные народы, здоровье человека, планетарное и территориальное здоровье и изменение климата: правозащитный подход». В работе Форума принимают участие представители учреждений и органов системы ООН, коренных народов, а также правительственных структур государств регионов мира.

Представители ФАДН России выступили с заявлениями по ряду пунктов повестки. В их числе реализуемые Россией подходы по проведению международного десятилетия языков коренных народов, социального обеспечения и сохранения их здоровья на удаленных территориях, вопросы юридического признания и исторической судьбы коренных малочисленных народов России в сравнении с иными регионами мира, а также влияние ограничительных подходов и санкций на их права.

С рекомендациями в адрес Постоянного форума по всем пунктам повестки выступили и неправительственные объединения коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В ходе трехдневного участия в работе Постоянного Форума руководитель ФАДН России Игорь Баринов провел встречи с делегацией коренных малочисленных народов России, экспертами и руководством специализированных органов ООН.

В их числе отдельные рабочие встречи со специальным докладчиком ООН по правам коренных народов Хосе Франсиско Кали Цай, с Председателем Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Бинотой Дхамаем и его заместителями, с руководителем секции коренных народов и меньшинств Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Хернаном Васлесом. Также состоялась встреча представителей ФАДН России с председателем Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Дарио Хосе Мехия Монтальво и руководством секретариата.

Стороны обсудили текущее состояние дел, дополнительные возможности взаимодействия с целью реализации мандатов соответствующих органов ООН в интересах коренных народов России, а также участие представителей ООН в российских мероприятиях и проектах.