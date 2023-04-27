Леонид Рошаль: Я пригласил глав пяти стран к ребёнку, потерявшему в Донбассе руку и ноги. Приехал только Путин

Москва. 1 июня 2015. Президент РФ Владимир Путин и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время посещения Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ МЕНЯ СУПЕРГЕРОЯ

- Леонид Михайлович, а можно сосчитать скольким детям за свою жизнь вы вернули счастье быть здоровыми?

- Никогда не считал. Могу сказать, что я ни одному родителю никогда не отказал в помощи. И не обязательно в клинике, в операционной. Это - и при обходах, и телефонные звонки… Или - по улице идешь, а тебя останавливают, так за пуговицу берут: а вот скажите, пожалуйста, доктор? Это же тоже помощь, правда?

- Конечно!

- Ну, вот. Не считал. Не знаю…

- Одни пишут и говорят - Рошаль был в 20 горячих точках и на местах стихийных бедствий, где спасал детей, другие - что в 40. Где было труднее всего?

- Везде были особенности. А самое ужасное - это когда дети теряют здоровье из-за того, что идёт война. То есть - по вине взрослых.

Пока я ездил, как вы говорите, по «горячим точкам» и смотрел (что значит - оперировал, лечил) ребятишек, у меня родилась идея – сделать фильм «Война глазами детей».

Взял с собой оператора Первого канала Иванова. И спрашивал у детишек, что они думают про войну.

И, знаете, дети умнее взрослых. Особенно до 12 где-то лет. Они не хотят войны.

Я спрашивал армянских детей: вы сможете учиться вместе с азербайджданскими? И азербайджанских спрашивал, смогут ли они - с армянскими?

Большинство сказали: да. Смогут.

А старшие, там уже: отомстим. В общем, я не могу сказать, что работа детского хирурга - это прогулка. Это тяжелая работа. Сутками…

- Что вам давало силы?

- Ой, да не надо из меня делать супергероя. Я нормальный человек, со своими эмоциями, недостатками. Их, может, немало. Я просто люблю работать. И, наверное, этим и живу.

«Я ЖЕ МОГ ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ»

- Бывают случаи, что вы - спустя годы - встречаетесь со своими пациентами?

- Конечно. Вот, например, Эдик Чумиков. Было страшное землетрясение на Сахалине, которое он пережил ребенком. Его, искалеченного, перевезли в Хабаровск, где мы тогда работали на выезде. И был консилиум - как лечить? Многие выступили за операцию (речь шла об ампутации. - А.Г.). А я настоял, чтобы операцию не делали. И спасли ребенка.

А если бы не спасли? Я же мог попасть в тюрьму, если бы он погиб!

- И вы имена помните даже? Эдик Чумиков.

- Не всех. Но этого помню. Мы созваниваемся с ним. Он женился, у него ребенок, он такой толковый, положительный человек.

- А что они вам дарят, дети?

- Ну, мне очень дорог рисунок с благодарностью от детей Беслана. Это не менее важно, чем какой-нибудь орден.

Леонид Рошаль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИШЛОСЬ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ТЕРРОРИСТУ

- Все помнят, как вы с Кобзоном в театральный комплекс на Дубровке, захваченный террористами, заходили. И не по одному разу…

СПРАВКА «КП»

Теракт на Дубровке в Москве случился 23 - 26 октября 2002 г. 40 чеченских боевиков 3 дня удерживали 916 заложников — зрителей, работников и актёров мюзикла «Норд-Ост».

- Прежде чем разговаривать со мной, террористы попросили меня и доктора еще одного, из Иордании, вынести труп женщины, они убили ее в фойе театрального центра. Я даже сейчас говорю и не могу быть спокойным...

И то, что удалось - по возможности - снабдить тогда людей медикаментами, какими-то каплями в глаза, лекарствами от респираторных болезней… Это только после того, как я сделал миниоперацию одному бандиту, у которого была ранена рука. Организовали в туалете, на втором этаже, операционную. После этого я мог ещё три раза посещать заложников, приносить то, что им нужно.

- Вы мне рассказывали, что вам там еще помогали медики из числа заложников.

- Да - это были врачи Фатима Шахова и Александр Панов. Мужественные люди, ходили по лезвию ножа.

Прямо в моем присутствии один из бандитов махал перед лицом Шаховой автоматом: если что-то будет не так, мы тебя застрелим!

А после Фатиму арестовали - наши органы заподозрили: не соучастница ли она теракта? Мне пришлось доказывать, что она - Герой.

Я и сейчас поддерживаю связи - и с Шаховой, и с Пановым.

СПИНА И РУБАШКА В БЕСЛАНЕ БЫЛИ МОКРЫЕ

- Вы про рисунок детей из Беслана вы вспомнили... Я был там, на детском кладбище...

- Это святое место. Чтобы почувствовать эту трагедию, надо прийти и постоять там. Это страшно…

А я там с террористами вел переговоры - и в первый, и во второй день, и ночью.

Когда я сказал - вы же меня вызвали, я прилетел, хочу к вам пройти, мне было грубо отказано. Но все равно переговоры продолжались.

И один момент был очень страшный, когда они позвонили и сказали, что - если у них выключат свет, они расстреляют заложников — подряд.

И в эту ночь была гроза. И выключился свет. Не только школе, а вообще в этом регионе.

И я звонил туда, чтоб сказать, что это лишь гроза. И долго не мог дозвониться. И все это время у меня спина и рубашка были мокрые...

СПРАВКА «КП»

Теракт в Беслане — террористы захватили заложников в школе N 1 утром 1 сентября 2004 года на торжественной линейке учеников и родителей. Два с половиной дня боевики удерживали в заминированном здании более 1100 заложников.

- Еще в Беслане тогда мне удалось отговорить родителей (их человек 300 собралось) не идти в школу… А они сами хотели освобождать своих детей. Это, может, самое важное из того, что я в жизни сделал. Потому что все тогда были возбуждены. Ну, всех бы просто перестреляли – и все.

фото из личного архива

КАК ЛЕЧИТЬ УКРАИНУ

- Когда я с Кобзоном, с вашим другом, первый раз приезжал на Донбасс, он просто рыдал. И спрашивал родителей - почему вы детей не увозите? А те отвечали: мы хотим, чтобы они увидели все это и запомнили.

- Вы подтверждаете мой вывод, что что война там началась в 2014-м. Уже тогда к нам в клинику стали поступать раненые дети с Донбасса.

Я часто вспоминаю Ваню Воронова из Шахтёрска. С ампутированной рукой, с ампутированными голенями и повреждением глаз - он не видел.

Леонид Рошаль и Ваня Воронов из Шахтерска. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это было страшное зрелище.

И тогда я осмелился пригласить к себе в институт глав государств, которые могут повлиять на ситуацию - США, Франции, Германии, Англии. И нашего президента. Чтоб зашли в палату к этому ребенку. И поняли, что это надо прекращать.

Откликнулся только один – Путин. Больше никто. Хотя все получили приглашения, доподлинно известно. Я через посольства их передавал.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Какой диагноз вы бы поставили киевскому режиму? Мы Украину вылечим?

- Подождите до диагноза. Я очень критично отношусь к распаду Советского Союза. Я считаю это крупнейшей трагедией ХХ века. Вот скажите, если бы СССР сохранился, была бы война Армении с Азербайджаном? Не было бы! А было бы то, что сейчас на Украине? А безобразия как в Прибалтике? Нет же!

Вообще хуже всего в СССР жили в Приволжье. А республики - они жили лучше.

Все.

* * *

ПЕШКОМ НА ЭЛЬБРУС

- Вам снится Эльбрус, который вы покорили ещё юношей?

- Да, студентом. Нас было девять человек. Пять девочек и четыре мальчика. Мы поехали на Кавказ. И через Нальчик, по Баксанскому ущелью пришли к подножью Эльбруса. А в ущелье еще оставались все последствия войны, Баксан был разрушен. А на Эльбрус никакой канатной дороги не было. И мы пошли пешком, со снаряжением. Это был июнь, но нас застала снежная пурга.

Мы повернули обратно и вышли к жилью. Нас накормили, согрели. А утром оказалось — мы шли где-то в 30 метрах от обрыва. Могли все погибнуть… Но мы поднялись на этот Эльбрус. И то чувство, когда ты на вершине, которую покорил, потрясающее.

БЫЛ СЛУЧАЙ

В ПЛЕНУ МЕНЯ УЗНАЛИ ПО КНИГЕ

- А правда, что в Чечне - ещё при Дудаеве - вы попали в плен и вас узнали лишь по учебнику хирургии. И отпустили…

- Да, я приезжал в Урус-Мартан и Ачхой-Мартан, и меня задержали. Хотя я ехал с гуманитарной миссией – посмотреть, в каком состоянии больницы. И то, что я увидел, потрясло. Фактически без медикаментов врачи трудились. Даже обезболивающих не было.

Но меня посадили. Я сидел-сидел, а потом простучал в дверь, говорю охранникам: чего я здесь сижу? Может, отвезете меня в больницу? Я же для этого приехал. Они посадили меня в машину с автоматчиком. И отвезли в больницу. Там меня встретил доктор. Когда он понял, что это я, очень удивился: а вот, знаете, я только что прочитал вашу книгу… Автоматчик развернулся и ушел.

фото из личного архива

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ДОКТОР

О САНКЦИЯХ: БОГ ИМ СУДЬЯ

- Доктора Рошаля «наградили» санкциями все страны Евросоюза. Как вам с ними живется?

- Я улыбаюсь. Смешно. Они мне запрещают иметь у них счета в банке? А у меня их и нет. И недвижимости там нет. У меня в России-то дачи нет. Потом, мне 90, я не собираюсь ездить куда-то уже. Бог им судья всем. Я ничего дурного для Европы или Украины не сделал.

О НАГРАДРАХ

- Какие ваши награды и звания самые главные – Герой Труда России, Доктор мира? И почему Рошаль Звезду Героя не носит?

- Я не могу сказать, что совсем не ношу. Иногда надеваю. Звезда Героя - конечно, большая награда. Ну, скажу вам, иногда стесняюсь просто. Для меня титул «детский доктор», он достаточен.

- И не обязательно Доктор Мира?

- Нет.

КСТАТИ

О Дне Победы и родителях

- Вы мне однажды рассказывали, что в День Победы выставляетесь в окне портрет отца. И так присоединяетесь к «Бессмертному полку»…

- Я с портретом папы - Михаилом Филипповичем - был и на Красной площади. И с гордостью смотрю на этот портрет полковника, с орденами Ленина и Красной Звезды. У него непростая судьба. Он был беспризорником где-то с трех лет. Но пошел в военное училище. И был настоящий служака. Дослужился до командира дивизии авиабазирования...

- А вашу маму как звали?

- Эмилия. Она очень такая интеллигентная, тактичная была. И, когда собирались в компании, они дружили с Гризодубовой.

- Летчицей?

- Да, еще до войны. Отец вообще такой хлебосольный был, крепкий мужик. И правильный.

- Доктор Рошаль в родителей, да, пошел?

- Они мне дали многое. С этим и живу…

- А как вы отметите 9 Мая в этом году?

- Обязательно отмечу. Но я непьющий. Это непростой для меня праздник. Я же хорошо помню войну, мне было 8 лет, когда она началась. Уже соображал. И я люблю песни фронтовые. «Темная ночь, только пули свистят по степи...»

фото из личного архива

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ

«Не делать гадостей и не быть слюнтяем»

- … Леонид Михайлович, а «Комсомолка» скоро будет отмечать 100 лет.

- Ух ты!

- Да, раньше мне казалось, 100 лет – это много. А теперь, когда с вами разговариваю, вроде и не так уж много.

- Нет, 100 лет – это, конечно, много для человека. Да и для страны немало.

- А 90?

- Ничего героического в том, что я дожил до 90 нет. Это сделали Боженька и наша российская медицина.

- А секреты долголетия откроете? Вот о чем надо думать, чтоб жить долго-долго.

- О чем думать?.. Обо всем. И себя в этом не ограничивать. Просто надо гадостей не делать. Но и слюнтяем не быть.

Всем желаю отметить 100-летие! Всегда рядом ваш доктор Рошаль.