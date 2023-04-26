Пресс-служба Сбера получила сразу две награды премии «Пресс-подход. 2022»

В Москве 26 апреля прошла церемония вручения независимой премии «Пресс-подход. 2022». Сразу две награды на ней завоевала пресс-служба Сбера. Первую – в номинации «Бизнес-партнёр» за освещение взаимодействия с участниками рынка, вторую - в номинации «Медиа-эффект» за лучшее общение со СМИ.

«Пресс-подход» - единственная профессиональная награда, оценивающая достижения пресс-служб и PR-департаментов федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и госкомпаний. В этом году премия проводилась впервые. Всего жюри определило победителей в восьми номинациях. Главными претендентами на награды стали пресс-службы Правительства РФ, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторга, Минтранса, Минздрава, Минфина, Росстата, ФАС, Ростеха, Росатома, Роскосмоса.

«Очень приятно, что нашу работу высоко оценило профессиональное жюри премии. Тем более, на победу претендовали действительно лучшие пиар-специалисты и пресс-службы страны, - прокомментировала итоги премии руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. - Премия присуждалась за работу в тяжелом 2022 году, который стал испытанием как для всего Сбера, так и для нашей команды. Были периоды, когда мы в буквальном смысле работали круглосуточно, освещая в СМИ происходящие изменения. Это было очень ответственно, учитывая нашу огромную аудиторию. Количество розничных клиентов Сбера уже превысило 106 миллионов человек, юридических лиц - 3 миллиона компаний».

Победители номинаций премии «Пресс-подход. 2022» определялись на основе независимых оценок членов экспертного совета. В его состав вошли журналисты и редакторы ведущих федеральных СМИ, представители общественных организаций и специалистов корпоративного сектора. Члены экспертного совета постоянно общаются с пресс-службами компаний и могут объективно оценить результаты их работы.

Организатором премии «Пресс-подход» выступило АНО «Цифровизации и новых технологий». Главная цель профессиональной награды - содействовать повышению эффективности работы пресс-служб и поощрять лучшие практики взаимодействия с масс-медиа и целевой аудиторией.