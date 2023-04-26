Россия и Китай будут осваивать Луну с помощью ядерного буксира “Зевс”

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Россия будет развивать свою спутниковую группировку, это необходимо, чтобы страна оставалась конкурентоспособной. Об этом на площадке федерального просветительского марафона «Знание» рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Для наращивания производства сборка космических аппаратов будет идти в режиме конвейера. Сейчас Россия строит 40 спутников в год, но к 2025 году надо выпускать по 250—300 аппаратов.

Кроме того, страна приступает к созданию многоразовых ракет-носителей. В РКЦ «Прогресс» сейчас разрабатывается перспективная ракета «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью. Планируемое количество перезапусков от 50 до 100. Новый корабль Орел будет летать уже к станции РОСС в грузопассажирском и при этом многоразовом варианте. Саму национальную орбитальную станцию планируют вывести на орбиту к 2028 году. Именно до этого срока правительство РФ продлило работу МКС.

Юрий Иванович рассказал о перспективах высадки на Луне. Для доставки космонавтов, корабля и возвращаемого модуля необходимо разработать сверхтяжёлую ракету-носитель. При этом, доставка модулей до поверхности Луны планируется с помощью ядерного буксира «Зевс» совместно с Китаем. При таком подходе можно будет сильно сэкономить на ракетах-носителях — их потребуется намного меньше.