Герой спецоперации «Z» ефрейтор Хмелинин проделал брешь в обороне ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных Республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены: у врага нет шансов на успех, а Донбасс и Россия сражаются за правое дело!

«Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о силе духа: «Кто напуган — наполовину побит».

АТАКА БОЕВИКОВ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В КРОВИ

Майор Василий Суханов

«Подразделение под командованием заместителя командира батальона майора Василия Суханова выполняло боевые задачи по удержанию занимаемых рубежей и нанесению поражения личному составу и военной технике украинских националистов. Управляя силами двух мотострелковых рот, Суханов своевременно обнаруживал и уничтожал огневые точки, личный состав и бронетехнику боевиков. Противник, под прикрытием огня минометов и артиллерии предпринял попытку выбить российских мотострелков с занимаемых рубежей и атаковал позиции, удерживаемые российскими военнослужащими. Благодаря действиям Суханова, который грамотно распределил силы своего подразделения, расставил блокпосты, российские мотострелки завязали бой с националистами на выгодных позициях. Организованная и продуманная оборона, заранее подготовленные оборонительные позиции, позволили батальону отразить атаку превосходящих сил украинских боевиков. В ходе боя Суханов определил местоположения минометных расчетов и артиллерийских систем противника, и скоординировал по ним огонь российской артиллерии. Затем, быстро оценив обстановку, принял решение на ослабленном участке позиций националистов провести контратаку, действуя с применением боевых машин и личного состава своего подразделения. В бою, майор Суханов получил осколочное ранение, но из боя не вышел, продолжив командовать подразделением. Использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор места для нанесения удара и внезапность позволили подразделению Суханова в ходе контратаки подавить артиллерийское орудие боевиков, уничтожить боевую машину пехоты иностранного производства, кочующий миномет с расчетом и свыше десятка националистов. Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и мужеству майора Василия Суханова, а также слаженным действиям его подчиненных, противнику был нанесен серьезный урон, а его войска были отброшены на исходные позиции».

РАЗМИНИРОВАЛ ПРОХОДЫ ДЛЯ ТАНКОВ

Ефрейтор Иван Хмелинин

«Сапер ефрейтор Иван Хмелинин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Перед группой была поставлена задача по проведению инженерной разведки состояния дорожной сети и мостов, анализ проходимости местности, а также проверка на минирование позиций, оставленных украинскими боевиками. Продвигаясь по установленному маршруту, Хмелинин с товарищами тщательно обследовали с помощью миноискателей и щупов обозначенную местность. При этом ими было найдено и обезврежено большое количество противотанковых мин. Проводя проверку обнаруженных мин, ефрейтор Хмелинин определял, есть ли возможность ее просто снять, либо необходимо произвести ее уничтожение. Также группой были обезврежены растяжки с противопехотными минами, ручными гранатами и самодельными взрывными устройствами, которые в свою очередь были изготовлены из различных боеприпасов, оставленных противником. В результате профессиональных действий Хмелинина было обнаружено и обезврежено более трех десятков взрывных устройств и мин различного класса. По проверенным группой путям движения незамедлительно начинала следовать боевая техника, которая получила возможность выдвинуться к позициям противника и прикрыть наступающих мотострелков. Также существенно была облегчена работа с использованием грузового транспорта по доставке боеприпасов и эвакуации раненых прямо на линии боевого соприкосновения. Грамотные и оперативные действия ефрейтора Ивана Хмелинина и его боевых товарищей способствовали оперативному продвижению наших войск в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники».