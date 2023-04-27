Исчезнувший миллиард, операция ФСБ и до 10 лет тюрьмы: Все, что нужно знать о задержании «королевы марафонов» Елены Блиновской

Блогера Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Итак, очередное уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, в центре которого - звезда соцсетей. Если ранее у следственных органов возникли претензии к Валерии Чекалиной (она же Лерчек) и ее супругу, то теперь речь идет о еще более популярной особе, Елене Блиновской. Яркая 41-летняя женщина учила миллионы своих подписчиков через соцсети правильно формулировать желания и добиваться успеха. Этот бизнес, судя по всему, приносил неплохие деньги. В 2021-м Блиновская широко отметила (по слухам - на 120 миллионов рублей) свое сорокалетие. Именинницу приехали поздравлять Филипп Киркоров, группа «Звери», Иван Ургант, Ксения Собчак и куча других знаменитостей.

А этим утром Елена Блиновская пыталась на арендованной машине сбежать из России через белорусскую границу.

ЗАДЕРЖАНИЕ НА ГРАНИЦЕ

Сотрудники ФСБ задержали ее в Смоленской области. Сейчас звездный коуч на допросе в СК. Возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимальный срок - до 3 лет колонии) и «отмывание денег в особо крупном размере» (до 7).

А в чем, собственно, дело?

Следственный комитет сформулировал суть обвинения так: «По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 года налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей».

Что это значит?

По словам экспертов, судя по всему, речь идет о довольно распространений схеме, которую - к слову - по версии следствия использовали и Лерчек. Индивидуальный предприниматель имеет право на упрощенную систему налогообложения - до 6%. Это действует в том случае, если его годовой доход не превышает 150 миллионов рублей в год. Но если денег поступает больше, а налогов хочется платить меньше, некоторые ИП начинают жульничать - чтобы не исчерпать свой «лимит», часть доходов проводят через оформленных как ИП родственников или подставные фирмы.

ДЕЛО МОГУТ ЗАКРЫТЬ?

При этом СК сообщает, что блогерша уклонялась от налогов в 2019-2021 годах. Почему же претензии к ней появились только теперь?

- Срок давности по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег позволяют проводить проверку в рамках довольно длительных сроков, - объясняет KP.RU кандидат экономических наук, член Палаты налоговых консультантов России Юлия Кручанова. - Как правило по аналогичным эпизодам органам требуется время для подробного анализа и сбора доказательств, в связи с этим, претензии контролирующих органов могут появляться не сразу.

- У вас нет ощущения, что после истории с Лерчек фискальные органы узнали о схемах, которые используются звездами соцсетей, и начали проработку финансовой отчетности всех топ-блогеров?

- Полагаю, эта сфера давно находится под пристальным вниманием налоговых органов. Такие эпизоды и, так называемые, «схемы» от уклонения налогов не являются чем-то новым, уверяю вас.

Самое интересное, что уголовные дела, фигурантами которых являются блогеры Блиновская и Чекалина, могут быть закрыты почти мгновенно. Закон позволяет это сделать, если обвиняемые в налоговых преступлениях добровольно возмещают весь ущерб - то есть, отдают все, что недоплатили. Но есть нюансы.

- Да, лицо впервые совершившее преступление по указанной статье освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа, - уточняет Юлия Кручанова. - Однако, как видно из обстоятельств дела, девушка привлекается по нескольким статьям Уголовного кодекса, то есть совершила несколько преступлений. При таких обстоятельствах, одной лишь уплаты суммы вменяемых налогов может оказаться недостаточно.

Тем временем в московской квартире Елены Блиновской и ее загородном особняке идут обыски.

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