Церемония награждения Премии ИРИ 2023 пройдет в два дня

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдет в двух частях.

18 мая 2023 года в Центре «Зотов» состоится первая часть награждения в формате индустриального коктейля с акустическим концертом, где будут названы победители в 17 номинациях, в том числе: «Лучший музыкальный клип», «Лучший анимационный проект», «Лучший вирусный контент», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший подкаст», «Лучший спецпроект интернет-СМИ», «Лучший видеоконтент до 3-х минут», «Лучший проект в вертикальном формате» и других.

7 июня 2023 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится Торжественная церемония награждения Премии ИРИ, где будут отмечены лауреаты в номинациях «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший журналистский проект в интернете», «Дебют года», «Социальный интернет-триггер», «Лучший музыкальный трек», «Международный успех», «Лучший блог» и других.

В 36 номинаций Премии входят тематические, а также специальные – от партнеров, в том числе государственных.

В 2023 на соискание Премии ИРИ было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году.

Финалистов Премии ИРИ определяет Экспертный совет, а победителей выберет профессиональное Жюри. Технологический партнер Премии – VK.