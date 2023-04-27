Елена Блиновская скрыла доходы на 6 миллиардов рублей: Разоблачение главной инфоцыганки России

«Королева марафонов» Елена Блиновская скрыла от государства доходы на 6 миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главная тема дня - задержание блогерши, королевы марафонов и "матери инфоцыган" Елены Блиновской, которая недоплатила налогов на сумму 918 млн (!) рублей. Ее обвиняют в двух уголовных преступлениях: уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (максимальный срок - до трех лет колонии) и отмывании денег в особо крупном размере (до семи лет).

По версии следствия, Блиновская, запуская свои бесконечные марафоны желаний, успеха и личностного роста, с 2019 по 2021 годы незаконно дробила бизнес, выводя деньги на счета двух десятков аффилированных контор. А денег там было мама не горюй: блогерша провела десятки марафонов, многие из которых длились несколько сезонов при средней стоимости участия от 4,5 до 10 тысяч рублей. И это при минимуме затрат: рядовой марафон от Елены представляет собой набор голосовых сообщений с постулатами о состоянии потока, реализации женской энергии и правильном загадывании желаний в гармонии с Вселенной.

ЗАРАБОТАЛА 6 МИЛЛИАРДОВ

О том, что Блиновская не бедствует, было понятно по её соцсетям: загородный дом, апартаменты в Дубае, путешествия бизнес-классом, вечеринки с селебрити... Но сколько же денег она заработала, если одни только налоги потянули на миллиард?

- Во-первых, не миллиард, а больше: если следствие называет сумму в 918 миллионов, то с пенями и штрафом недоплата составит более 1,5 миллиардов, - обращает внимание юрист Михаил Алексеев, который ведет свои каналы для бизнеса на YouTube и в Телеграме. - Во-вторых, общая сумма дохода зависит от многих факторов. Но если не задекларированы 918 млн, значит, общий оборот - около 6 млрд рублей. И это лишь по самым скромным подсчетам.

ЧУЖОЙ "МУЖ НА ДИВАНЕ"

Дробление бизнеса, при котором марафоны продаются через многочисленные чужие ИП, чтобы не превышать верхнюю планку доходов (и соответственно, не платить повышенные налоги), Блиновская даже не скрывала. Открываем ее последний марафон "Муж на диване", видеозапись которого блогерша предлагает за 4,9 тысячи рублей. Запись "горячей трансляции, после которой ни один муж больше не посмотрит в сторону дивана", продает ИП Григорова Ирина Николаевна из Воронежа.

- Проблема не в том, что марафон продается через ИП, а в том что этот индивидуальный предприниматель "ненастоящий" - он не создатель и не реальный владелец этого инфопродукта, - продолжает Михаил Алексеев. - Это выявляется простым анализом информации: если у ИП нет никакой другой деятельности, кроме продажи марафона Елены Блиновской, если у него нет сайта, команды сотрудников и всего остального, необходимого для предпринимательской деятельности, это уже признак дробления бизнеса. Дальше проверяющие органы вызывают продавца, опрашивают его по марафону. Единственное, что такой подставной человек может убедительно ответить: "Я не в курсе". - "А кто в курсе?". - "Елена Блиновская и ее муж". И так же связь с блогершей выявляется и через все остальные ИП. Не надо недооценивать ФНС - это очень высокотехнологичное и цифровизованное ведомство. Есть даже шутка среди юристов, что ChatGPT мог бы давно придумать Михаил Мишустин, но он был занят тем, что оцифровывал данные для налоговой.

ВМЕСТО БЛИНОВСКОЙ МОГУТ ПОСАДИТЬ ЁЁ СУПРУГА

Между тем, следователи уже провели обыск в доме Блиновской и допросили ее мужа Алексея. Он в марафонах знаменитой жены не чужой человек: еще во время скандального интервью Ксении Собчак блогерша отмахивалась от вопросов про бизнес - мол, всеми организационными моментами рулит супруг. А она - лишь "проводник энергии успеха".

- Полагаю, что связь с компаниями мужа, через которые Блиновская могла выводить свои сверхприбыли, следствие тоже найдет, - отмечает юрист. - Мой прогноз: Елену, учитывая наличие четырех несовершеннолетних детей, на время следствия отправят под домашний арест, а вот ее мужа могут взять под стражу. Думаю, если приговор суда со временем будет обвинительным, блогерше назначат реальный срок, но отсрочат его до достижения младшим ребенком 14 лет - такая поблажка возможно по закону, а значит, у Блиновской есть 11 лет свободы (ее младшей дочери Аворое сейчас три года. - Ред.). А вот ее супруг, как организатор, имеет все шансы попасть в тюрьму.

КСТАТИ

Сколько и на чем зарабатывает чета Блиновских

По недавним отчетам Ассоциации блогеров, Елена Блиновская заработала за 2022 год 450 млн рублей. Однако, это цифры неофициальные. А вот что скажет база юридических лиц: сайт KP.RU проанализировал бизнес супругов Блиновских, данные о котором есть в открытом доступе. Итак:

Елена Блиновская

1. ИП Блиновская: сфера деятельности - дополнительное образование детей и взрослых. Максимально возможный доход при упрощенной системе налогообложения - до 200 млн рублей (финансовые итоги ИП не публикуются в открытом доступе).

2. ООО "Тревел Ателье": деятельность туристических агентств. Выручка и прибыль за 2022 год - по нулям.

Алексей Блиновский

1. ООО "Аквакультура": рыбоводство пресноводное. Выручка за 2022 год - 33 млн рублей, прибыль - 196 тысяч.

2. ООО "Алмаз": розничная торговля ювелирными изделиями. Выручка за 2021 год - 204 млн, прибыль - 36 млн (данных за 2022 год пока нет).

3. ООО "Рыбная история": деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Выручка за 2022 год - 81 млн рублей, убытки - 36 млн.

4. ООО "Праймфуд": производство готовых пищевых продуктов и блюд. Выручка за 2022 год - 29 млн рублей, прибыль - 749 тыс.

5. ООО "Ветер": деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Выручка за 2021 год - 11 млн, убытки - 6,6 млн (данных за 2022 год пока нет).

6. ООО "Оливия Групп": торговля оптовая неспециализированная. Выручка за 2021 год - 312 млн, убытки - 8,3 млн (данных за 2022 год пока нет).

7. ООО "Гуфо": производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Выручка и прибыль за 2022 год - по нулям.

8. ООО "Подари Мечту": деятельность по обработке данных. Выручка за 2021 год - 0, убытки - 3,9 млн рублей (данных за 2022 год пока нет).

9. ООО "Подари Мечту": разработка компьютерного программного обеспечения. Выручка за 2022 год - 48 млн рублей, прибыль - 6,6 млн.

10. ООО "Нембус": добыча руд и песков драгоценных металлов. Выручка за 2021 год - 0 рублей, убытки - 275 тысяч (данных за 2022 год пока нет).

Кроме того, практически накануне задержания его жены, 25 апреля, Алексей Блиновский вышел из учредителей ООО "Аквакультура- Хибины", которая работала в сфере гостиничного бизнеса. А также бизнесмен запустил ликвидацию двух своих фирм - ООО "Океан Молодости" (сфера деятельности - общая врачебная практика) и ООО "Три кошки" (производство верхней одежды).