Лежать на диване или рвануть на природу? Раскрыто, как россияне планируют отдохнуть на майских праздниках

Только часть россиян планируют отправиться на шашлыки на майские праздники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВЦИОМ рассказал, чем будут заниматься россияне в длинные выходные на Первомай и День Победы

- Четверть россиян собираются заниматься садом и огородом. Каждый пятый, 21%, будет работать - нести вахту, пока мы жарим шашлыки, - подвёл итоги социологического исследования, посвящённого нашим планам на майские праздники, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Дачники - это в первую очередь люди старшего возраста. Среди тех, кто планирует огородные работы или отдых на своём участке, 40% - россияне старше 60 лет, и ещё 28% - те, кому от 45 до 59 лет.

Работать, несмотря на официальные выходные, готовы люди помоложе - от 18 до 44 лет в основном.

А отоспаться хочет молодёжь! Такие планы на майские очень популярны у участников опроса в возрасте 18 - 24 лет. То ли учатся по ночам, то ли из тусовок не вылезают - но недосып явно накопился.

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