На что тратила лихие миллиарды Елена Блиновская: список богатств задержанной марафонщицы

Блогер Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

Как зарабатывала свои лихие миллиарды блогерша Елена Блиновская, примерно понятно: по версии следствия, с 2019 по 2021 годы автор марафонов желаний продавала их через многочисленных аффилированных лиц, тем самым избегая скопления гигантских доходов в одной компании и, соответственно, повышения налоговой ставки.

А вот на что тратила богатства Елена Блиновская, выяснил сайт KP.RU. Мы ознакомились со списком имущества, зарегистрированного на "главную инфоцыганку страны" и обнаружили, что практически всё оно было приобретено в "серый" период с 2019 по 2021 годы.

ЗЕМЛЯ

Итак, блогерша оказалась владелицей двух земельных участков. Первый - в Ялте площадью 500 кв.м. - она купила еще в 2018 году. Его кадастровая стоимость - 882 тысячи рублей (рыночная куда выше). Земля в Крыму - это единственное, чем владела Блиновская до расцвета своих марафонов.

Второй участок - в деревне Обушково Московской области площадью 3,5 тысячи кв.м. - Елена приобрела в 2020 году. Эта земля, предназначенная для дачного строительства, имеет кадастровую стоимость в 33,4 млн рублей.

ДОМА И КВАРТИРЫ

В 2020 году Елена Блиновская стала единоличной хозяйкой дома на 1,2 тысячи кв.м. в поселке Миллениум Парк в Московской области. Его кадастровая цена - 44 млн рублей.

А годом ранее блогерша приобрела квартиру на Серпуховском Валу в Москве (площадь 58,8 кв.м., кадастровая стоимость - 15,1 млн рублей), машиноместо (513 тысяч) и подсобку (1,1 млн) по тому же адресу.

АВТОПАРК

В 2019 году марафонщица порадовала себя покупкой автомобиля Бентли Континенталь (цена - от 14 млн рублей), а в 2021-м приобрела Lamborghini Urus (от 16 млн рублей).

И всё это имущество, по прогнозам экспертов, будет арестовано в ближайшие часы: если Блиновская не возместит ущерб государству от недоплаченных налогов на сумму 918 млн, её богатства пойдут с молотка.