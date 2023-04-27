Нарколог Клименко заявила, что пивной алкоголизм поддается лечению хуже водочного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии майских праздников масса людей толпится в алкогольных отделах супермаркетов. И молодежь, и люди постарше дружно затариваются спиртным, готовясь нырнуть в объятия природы и традиционных шашлыков. Да что может случиться от «легкого алкоголя» и пары – тройки баночек пива?! Зато, это поможет расслабиться и уйти от тревог и забот, часто думаем мы. Почему пиво не так безобидно, как кажется, рассказывает директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

Пиво не самый лучший выбор, как для мужчин, у которых от этого напитка увеличиваются грудные железы, так и для женщин, у которых от пива становится грубее голос и появляются усы, уверена врач.

А похмельный синдром от пенного напитка – не легче, чем от алкоголя крепкого и прозрачного, отмечает врач.

- Пивной алкоголизм тяжелее поддается лечению, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость. Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время, — рассказала Татьяна Клименко.

Пиво приводит к повышенной нагрузке на кровеносное русло, вены расширяются, а сердце со временем увеличивается в размерах. Врачи даже придумали специальное название для такой аномалии – «пивное сердце».

Пиво также приводит к:

- развитию сердечной недостаточности;

- нарушению сердечного ритма;

- сухости кожи;

- слабости в ногах и болям в икроножных мышцах;

- раздражительности;

- ухудшению качества сна.

КАК СПИРТ ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ:

- Период полного выведения алкоголя из организма составляет 21 сутки. Из этого следует, что большинство людей пьет, не просыхая.

При этом алкоголь можно обнаружить:

В ДЫХАНИИ - с помощью алкотестера в течение 24 часов.

В МОЧЕ – алкоголь можно найти в течение трех-пяти дней с помощью метаболита (EtG) или через 10 - 12 часов с помощью стандартного теста.

В КРОВИ - в течение 12 часов.

В СЛЮНЕ - в течение 24 - 48 часов.

В ВОЛОСАХ - в течение 90 дней.

- Эритроциты (красные клетки крови, транспортирующие кислород) покрыты тонкой мембраной, которую спирт повреждает. Как результат, эритроциты слипаются, а головной мозг недополучает кислород. Вот и болит наша голова с похмелья.

- Тренироваться с похмелья (от суток до 3-х после) опасно. Физическая активность повышает пульс и давление. Получается, что с похмелья мы заставляем сердце гонять густую кровь по слипшимся капиллярам, а значит, может оторваться тромб. Вот вам и риск внезапной смерти в спортзале.

- Алкоголь очень калорийный, к тому же, где спиртное — там и закуски. И здравствуй, лишний вес и ожирение со всеми вытекающими.

- Алкоголь тормозит синтез белков в организме, так что вы будете хуже восстанавливаться после любых нагрузок и стрессов.