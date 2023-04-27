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ЗДОРОВЬЕ27 апреля 2023 13:46

Психиатр рассказала, что такой «пивное сердце» и почему пенный напиток опасен

Нарколог Клименко заявила, что пивной алкоголизм поддается лечению хуже водочного
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Нарколог Клименко заявила, что пивной алкоголизм поддается лечению хуже водочного

Нарколог Клименко заявила, что пивной алкоголизм поддается лечению хуже водочного

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии майских праздников масса людей толпится в алкогольных отделах супермаркетов. И молодежь, и люди постарше дружно затариваются спиртным, готовясь нырнуть в объятия природы и традиционных шашлыков. Да что может случиться от «легкого алкоголя» и пары – тройки баночек пива?! Зато, это поможет расслабиться и уйти от тревог и забот, часто думаем мы. Почему пиво не так безобидно, как кажется, рассказывает директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

Пиво не самый лучший выбор, как для мужчин, у которых от этого напитка увеличиваются грудные железы, так и для женщин, у которых от пива становится грубее голос и появляются усы, уверена врач.

А похмельный синдром от пенного напитка – не легче, чем от алкоголя крепкого и прозрачного, отмечает врач.

- Пивной алкоголизм тяжелее поддается лечению, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость. Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время, — рассказала Татьяна Клименко.

Пиво приводит к повышенной нагрузке на кровеносное русло, вены расширяются, а сердце со временем увеличивается в размерах. Врачи даже придумали специальное название для такой аномалии – «пивное сердце».

Пиво также приводит к:

- развитию сердечной недостаточности;

- нарушению сердечного ритма;

- сухости кожи;

- слабости в ногах и болям в икроножных мышцах;

- раздражительности;

- ухудшению качества сна.

КАК СПИРТ ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ:

- Период полного выведения алкоголя из организма составляет 21 сутки. Из этого следует, что большинство людей пьет, не просыхая.

При этом алкоголь можно обнаружить:

В ДЫХАНИИ - с помощью алкотестера в течение 24 часов.

В МОЧЕ – алкоголь можно найти в течение трех-пяти дней с помощью метаболита (EtG) или через 10 - 12 часов с помощью стандартного теста.

В КРОВИ - в течение 12 часов.

В СЛЮНЕ - в течение 24 - 48 часов.

В ВОЛОСАХ - в течение 90 дней.

- Эритроциты (красные клетки крови, транспортирующие кислород) покрыты тонкой мембраной, которую спирт повреждает. Как результат, эритроциты слипаются, а головной мозг недополучает кислород. Вот и болит наша голова с похмелья.

- Тренироваться с похмелья (от суток до 3-х после) опасно. Физическая активность повышает пульс и давление. Получается, что с похмелья мы заставляем сердце гонять густую кровь по слипшимся капиллярам, а значит, может оторваться тромб. Вот вам и риск внезапной смерти в спортзале.

- Алкоголь очень калорийный, к тому же, где спиртное — там и закуски. И здравствуй, лишний вес и ожирение со всеми вытекающими.

- Алкоголь тормозит синтез белков в организме, так что вы будете хуже восстанавливаться после любых нагрузок и стрессов.

Красота и здоровье