Самый известный телеведущий Америки Карлсон раскрыл правду о цензуре и заговоре правящих партий США

Неутомимый гонитель демократов и гроза Джо Байдена - недавний обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон впервые после своего неожиданного увольнения с работы опубликовал в соцсетях видеообращение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неутомимый гонитель демократов и гроза Джо Байдена - недавний обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон впервые после своего неожиданного увольнения с работы опубликовал в соцсетях видеообращение. Надо признать, весьма загадочное по смыслу. Он обвинил в политическом сговоре обе ведущие партии в США и заверил американцев, что им не долго придется ждать его возвращения. Но в каком качестве - не пояснил, что тут же вызвало волну пересудов.

В прошлую пятницу Карлсон, завершая свою программу, как обычно попрощался с телезрителями до понедельника, а через пару часов получил ошеломительное уведомление о прекращении контракта. Чтобы вот так бесцеремонно выгнать человека, собиравшего аудиторию в 3,5 миллиона человек и обеспечившего каналу заоблачные рейтинги, требовались веские причины. И они оказались... личными.

Накануне, в ходе судебного разбирательства между Fox News и производителем машин для голосования Dominion Voting Systems (канал обвинил создателей системы в подтасовке результатов президентских выборов 2020 года в пользу демократов и суд проиграл), была раскрыта частная переписка Карлсона. В ней он смешал с навозом не только Джо Байдена, но и Дональда Трампа, за которого все это время вроде бы страстно топил с экрана. Да и это не самое главное: телезвезда позволил себе сделать оскорбительные комментарии о руководстве канала, в том числе «по-мужски» пройдясь по одной из начальниц. Такое ему, конечно, простить не смогли. Даже под страхом потери прибыли, что, кстати, в итоге и произошло.

В своем двухминутном ролике Карлсон сбросил уже ненужную ему маску и раскритиковал политические реалии в США. «Обе политические партии и их спонсоры достигли консенсуса в отношении того, что им выгодно, и они активно вступают в сговор, чтобы прекратить любые разговоры об этом, - подчеркнул ведущий. - Когда честные люди говорят правду, спокойно и без смущения, они становятся могущественными. В то же время лжецы, пытавшиеся заставить их замолчать, скукоживаются. Они становятся слабее. Это железный закон Вселенной». А в конце журналист добавил: «Пока вы слышите эти слова, существует надежда. Скоро увидимся».

Эксперты в Штатах и в других странах принялись гадать, что означают эти слова. Такер Карлсон устроится на какой-то другой телеканал? Создаст свою собственную медийную компанию? Но самые отчаянные конспирологи углядели в демарше Карлсона более глубокий смысл: а что, если он собрался принять участие в президентских выборах 2024 года в качестве независимого кандидата? Ведь такие люди в истории страны бывали, правда успеха не снискали. Но сейчас-то ситуация особая: имея столь одиозных соперников, как Байден и Трамп, можно попробовать «проскочить между струек». Известности Карлсону не занимать. В его интеллекте, деловой хватке и здоровом прагматизме сомневаться тоже не приходится. А спонсоры, которые помогут Такеру сформировать толковую команду, наверняка найдутся.

Получит ли стартующая в Америке предвыборная гонка еще одну интригу, скоро узнаем.