Как «Школа фермера» помогает воплотить мечту о собственном агробизнесе

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«Бросить все и уехать в деревню!», - наверняка об этом хоть раз задумывался любой горожанин. Но так круто изменить свою жизнь решается далеко не каждый. Елене Фоминой из Иркутской области это удалось. Почти 15 лет сибирячка проработала госслужащей, пока не поняла: больше всего ей хочется жить на земле и заниматься собственным делом.

Сегодня Елена – владелица сыроварни и хозяйка уютной гостиницы, в которой воссоздан сельский быт. Женщина проводит мастер-классы, на которых учит постояльцев готовить молочные продукты, рассказывает об азах пчеловодства и показывает, как собирать дикоросы.

Поверить в себя, научиться вести хозяйство и найти деньги на свой агростартап Елене помогла «Школа фермера». Образовательный проект АО «Россельхозбанк» с 2020 года бесплатно обучает жителей регионов, мечтающих получить профессиональные знания и основать бизнес в сельском хозяйстве. Занятия проводят преподаватели ведущих аграрных вузов страны. Проект получил поддержку Минсельхоза РФ.

«Я привыкла верить своей интуиции, всегда замечала, как желание может изменить события и помочь реализации планов. Я только задумалась о профессиональном сыроварении и как раз попала в очередной набор «Школы фермера». В ходе обучения я составила бизнес-план и получила грант на его реализацию. Важно, что обучение дало мне большую уверенность в своих силах», - рассказывает Елена.

Недавно в «Школе фермера» стартовал седьмой поток обучения. На занятия записались более 700 человек в 24 регионах России. Они будут изучать 19 специализаций, востребованных сегодня в сельском хозяйстве. С этого года в списке направлений появились две новые дисциплины: цветоводство в Орловской области и производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства в условиях импортозамещения в Подмосковье.

«Мы запускаем 7 волну “Школы фермера “. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что у нас получилась успешная и эффективная коллаборация. Вместе с Министерством сельского хозяйства, представителями агробизнеса и ведущими вузами мы дали более чем 3 000 желающих бесплатную возможность освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Хочу отметить, что учиться идут не только жители села или уже действующие фермеры. Освоить новую специальность или открыть свой агробизнес сегодня хотят люди совершенно разных профессий. В числе студентов есть представители нефтяной отрасли и блогеры, инженеры и ИТ-специалисты. Мы никому не отказываем. В поле всем хватит места», - отмечает председатель правления банка Борис Листов.

Истории выпускников «Школы фермера» - это реальные примеры людей, не побоявшихся пойти навстречу мечте. Получив грант на свой бизнес-план, они поменяли привычную профессию на собственное дело в сельской местности. Например, выпускник «Школы фермера» Алексей Иванов из республики Марий Эл когда-то собирал урожай с двух грядок клубники. Благодаря гранту он расширил хозяйство до плантации на 2 га.

«Мы увидели, что клубника пользуется популярностью у жителей региона, поэтому стали работать на реализацию, в том числе занимались ее доставкой по городу. А теперь ее покупают оптовики из соседних регионов. После обучения у меня много идей, хочу заниматься не только выращиванием, но и переработкой ягод», - говорит Алексей.

Еще одна выпускница «Школы фермера» из айтишницы перевоплотилась в птицевода. А бывший топ-менеджер нефтяной компании основал молочное хозяйство в Пермской области.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2020 года «Школа фермера» провела курсы в 56 регионах России. Более 3400 человек закончили обучение в ней и начали реализовывать свои аграрные бизнес-проекты.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Каким профессиям можно научиться в «Школе фермера»?

Седьмой поток обучения предлагает курсы по следующим направлениям:

1. Производство сельскохозяйственной продукции для ресторанного бизнеса

2. Сельский и агротуризм

3. Тепличное хозяйство

4. Растениеводство

5. Животноводство

6. Сыроделие

7. Овцеводство

8. Ягодоводство

9. Молочное скотоводство

10. Мясное скотоводство

11. Пчеловодство

12. Птицеводство

13. Рыбоводство и аквакультура

14. Цветоводство и декоративные растения

15. Садоводство

16. Организация фермерского хозяйства

17. Овощеводство

18. Органическое сельское хозяйство

19. Производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства в условиях импортозамещения