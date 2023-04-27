Неизлечимо больной Губин показал Андрею Малахову свой шикарный особняк в Подмосковье

Андрей Губин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда 90-х Андрей Губин ведет закрытый образ жизни: музыкант практически не появляется на публике и никого не пускает в свое жилище. Но для Андрея Малахова сделал исключение. Накануне дня рождения (30 апреля Губину исполнится 49 лет) исполнитель хита «Мальчик-бродяга» пригласил телеведущего в свой загородный дом.

Особняк, в котором сейчас живет музыкант, расположен на Истре. Певец с порога предупреждает: дом не его, съемный. Собственной дачи у артиста нет, а жить в своей квартире в центре Москвы на «Бауманской» Губин не хочет. Говорит, там слишком шумно: то соседи поют в караоке, то ремонт делают, то лифт громко гудит. Вот артист и уехал за город в поисках тишины.

Губин снимает двухэтажный дом на Истре. Фото: кадр видео.

«Посуточно снимаю его уже почти 25 дней. Здесь приемлемый прайс, более-менее тихо. А мне, чтобы музыку писать, нужно тихое место», - рассказал Губин Малахову.

Дом двухэтажный, расположен на зеленом участке. В особняке есть все необходимое для комфортной жизни: кухня, несколько спален, большая гостиная, ванная. Любимое место Андрея в доме – солнечная веранда. Музыкант перевез в особняк музыкальные инструменты и вовсю творит.

Музыкант живет затворником. Фото: кадр видео.

Несмотря на затворничество, Губин не забывает о личной жизни. Недавно к нему в гости приезжала молодая девушка. Пассия певца осталась у него на ночь – Андрей уложил ее в гостевой спальне, а сам пошел писать музыку. Композитор рассказал, что в какой-то момент заметил, что его гостья стоит за дверью и с удовольствием слушает его творение. По словам Губина, его не привлекают женщины его возраста – он легче находит контакт с молодыми.

«Я интересный человек, могу много им дать», - сообщил Губин Андрею Малахову.

Любимое место певца - веранда. Фото: кадр видео.

Возвращаться на сцену музыкант категорически не хочет: говорит, что не может выступать из-за неизлечимой болезни. В 2000-х врачи поставили Андрею серьезный диагноз - левосторонняя прозопалгия. Это неврологическое заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. Губин признавался, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». Его болезнь не лечится, и медики не могут облегчить его страдания.

В особняке несколько спален. Фото: кадр видео.

- В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно, - говорил ранее музыкант. - У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем нелегко.