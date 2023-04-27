Сергей Степашин: Леонид Рошаль - это настоящий генерал от медицины

Сергей Степашин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Сергей Вадимович, пока не забыл, - а мы продолжаем отмечать 100-летие «Динамо» (Сергей Степашин - член совета директоров ФК «Динамо.). И у нас в номере газеты на пятницу, 28 апреля, будет динамовка Катя Гамова.

- Ну, и отлично. Правильно делаете, что продолжаете отмечать.

- Конечно. Потому что мы любим праздники. Если ещё продолжить о юбилеях - 1 мая 85 лет знаменитому волейбольному тренеру Николаю Карполю. А в этот четверг, 27 апреля, страна отмечает 90-летие Леонида Рошаля.

- Юбилеи-то все славные…

- Товарищ генерал-полковник, Леонид Михайлович имеет Орден Мужества. Считается, - что это - офицерская награда.

- Почему? Не только!

- И, тем не менее, будь ваша воля - какое бы звание вы присвоили Леониду Рошалю?

- В связи с тем, что он, действительно, выдающийся доктор, наверное, - генерала медицинской службы.

Такого звания, конечно, нет, но на самом деле ему званий и не нужно.

Кстати, Орденом Мужества он награжден за то, что бесстрашно в октябре 2002-го ходил к бандитам, захватившим в Москве заложников.

- Это «Норд-Ост» имеется в виду.

- Да, совершенно верно.

И делал он это с готовностью, хотя и понимал, что рискует жизнью, на самом деле.

А вообще, ему не надо никаких генеральских званий.

Доктор Рошаль – это и есть и звание, и призвание, что самое главное.

Действительно, и врач великий, и центр создал замечательный, скольких детей он спас!

Тем более, центр-то создавался в сложные 90-е, что называется, - ни денег, ничего.

Он все это взял на себя.

Ну, была, потом уже, конечно, поддержка и правительства, и президента Владимира Путина, вы знаете. А так, конечно, человек он сильный, последовательный, откровенный и открытый.

- Это - точный портрет!

- Когда я работал в Счетной палате, мы с ним много раз тогда встречались, и он очень жестко воспринимал так называемую реформу образования. Когда все укрупнялось, укрупнялось и укрупнялось…

- Образования или здравоохранения?

- Прошу прощения, здравоохранения, я оговорился, да. Естественно, здравоохранения.

Хотя, и в образовании тоже дров тогда наломали.

- А в здравоохранении вы имеете в виду ужасную оптимизацию, когда закрывали фельдшерско-акушерские пункты в небольших населённых пунктах…

- Совершенно верно.

- Слава Богу, что поправили.

- Я помню, как-то с президентом Леонид Рошаль встречался, Владимир Путин очень внимательно его выслушал… И на самом деле-то он прав оказался.

Сейчас приходится ко многим вещам возвращаться.

Потому что он-то воспитанник все-таки советской медицинской, российской медицинской школы.

Медицины - для людей, в первую очередь, а не для чиновников в белых халатах, вот так скажем.

- Начиная с 2014–го - 2015 года в центр Рошаля привозят раненых детей из Донбасса. У кого руки нет, у кого ноги…

- Он их спасает, реабилитирует…

Вот Рошаль делает это все по совести, от души и бесплатно. Кстати, он долгое время, мало кто сейчас это знает, возглавлял кадровую комиссию премии Людвига Нобеля. Есть такая премия, ею награждены очень многие, в том числе, и он, и замечательные наши сподвижники, настоящие меценаты.

И вот Рошаль был главным кадровиком - в хорошем смысле слова. Поэтому без его слова и мнения премия данная не вручалась. Кстати, наш президент тоже обладатель этой премии.

- А вот я помню, что, когда вы ездили в Мариуполь, вы там много наметили объектов, в том числе, - здравоохранения…

- В Мариуполе проблем не будет. То, что обещали, все будет сделано – тут сомнений никаких нет.

- И вот еще вице-премьер Марат Хуснуллин на днях громко заявил, что и перинатальный центр в Донецке возводят по поручению президента России Владимира Путина. А потому - быстро и качественно.

- Это, действительно, так. Я уже много раз говорил, что здесь важно не только помочь людям, которые пострадали, по сути дела, разрушен же был почти весь город - если взять Мариуполь.

- Ясно. В общем, если бы генерал Рошаль сейчас бы посмотрел, сколько там Степашин с Хуснуллиным понастроили и собираются построить…

- Это делают все-таки строители, в том числе, Марат, я все-таки работаю в общественном плане. (Степашин - председатель общественного совета при Минстрое. - А.Г.) Главное – не мешать в этой истории. Но и помогать чем можешь.

- Побольше бы таких общественников. А как получается, что Рошаль нас всех лечит, даже если мы к нему не обращаемся?

- Ну, ты же знаешь его лично, я тоже его очень хорошо знаю. Он же не только доктор, с точки зрения медицинского образования и квалификации, а еще и великий психолог.

Умеет посмотреть, умеет сказать, он такой хороший психолог и терапевт.

- У него и голос-то особый. Помните, даже фейки были под Рошаля…

- Да, да. Поэтому пожелаем давай ему крепкого здоровья и чтобы его ученики его не подводили.

- Спасибо огромное, Сергей Вадимович, за такое тёплое апрельское интервью. Обнимаю.

- Всего доброго.