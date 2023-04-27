Лолита рассказала о бедности и предательстве после развода с Цекало

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская сегодня – успешная и самодостаточная женщина. Однако так было далеко не всегда. Во время интервью с Федором Бондарчуком певица вспомнила о трудных временах, которые наступили после ее развода с Александром Цекало. Тогда артистка потеряла не только мужа, но и партнера по кабаре-дуэту «Академия». В итоге ей пришлось столкнуться с безработицей и потерей большей части доходов.

Лолита призналась, что только со временем поняла: надо было разделять свои финансы и доход супруга. Она этого не сделала, поэтому после развода в полной мере ощутила на себе безденежье. Некоторое время ей приходилось жить с маленьким ребенком на мизерные гонорары. Если до расставания с Цекало она получала около 25 тысяч долларов за выступление, то после соглашалась и на 500 долларов. Ей открыто хамили в лицо, называя ее «дурой» и «сбитым летчиком». По словам Милявской, часто такие комментарии она получала от мужчин.

В какой-то момент Лолита не выдержала и позвонила экс-супругу, надеясь на поддержку. Певица жаловалась бывшему мужу на жизнь, но получила в ответ ледяное презрение.

«Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», - вспомнила Милявская.

Александр Цекало. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этот тяжелый для себя период Лолита столкнулась и с предательством друзей. По словам Милявской, она пересказала свой диалог с мужем режиссеру Тиграну Кеосаяну, с которым тогда дружила. Спустя некоторое время артистка с удивлением обнаружила, что он вставил этот разговор в свой фильм «Ландыш серебристый» без ее ведома.

«И я вижу всю эту сцену! А как было: я же делилась с Тиграном, приезжала к нему выпивать в слезах, он был тогда еще с Аленой Хмельницкой. В шесть утра из их квартиры вообще в хлам! Они меня поддерживали, но параллельно писался сценарий», - рассказала Лолита.

Напомним, певица была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным – в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало. Этот брак распался спустя 12 лет. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита сыграла свадьбу с фитнес-инструктором Дмитрием Ивановым. Они развелись в 2020 году.