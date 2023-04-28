Бойцов информационного фронта собрала Тула

В столице русских оружейников увлекательно прошла первая образовательная смена для молодых блогеров - «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

В Тулу со всей страны слетелись студенты и молодые педагоги, сотрудники госучреждений и коммерческий организаций. Им еще нет и 30, и они активно развивают личные страницы и сообщества в соцсетях.

Информационным спонсором выступила «Комсомолка». Организатором стало Российское военно-историческое общество. Поддержал Минпрос - в рамках нацпроекта «Образование». И, конечно, гостеприимные хозяева - Правительство Тульской области.

Большой успех имел мастер-класс от «КП». Его провела главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды» Александра Лябина. Саша раскрыла некоторые секреты того, как создавать очень популярный сегодня формат коротких видео. Ну например, такие.

Главный редактор КП-ТВ Александра Лябина.

- Когда начинаете работать с видео – держите в голове то, как именно сейчас аудитория смотрит видеоконтент. В каких обстоятельствах это происходит, - рассказала Александра, - Есть ли у потенциальных потребителей ваших роликов возможность включать звук. Если есть желание и возможность иметь звуковую дорожку — безусловно, это плюс. Но если нет, то нелишне помнить: сегодня короткое видео без звука, с титрами, превалирует над видео со звуком. В целом, сейчас очень важно учитывать все возможные пожелания зрителей - в зависимости от платформы и возраста аудитории. В соцсетях сейчас так много видеоконтента, что для того, чтобы получить просмотр, нужно искренне любить и уважать своего зрителя.

Александра Лябина пожелала блогерам со всей страны удачи. И выразила надежду, что «Комсомолка» с кем-то из участников «Курса молодого бойца» будет сотрудничать.

- Если вы работает в журналистике – вы работаете в сфере, после которой любая другая работа будет казаться вам пресной. Так что - получайте от этого удовольствие и приносите обществу пользу, - обратилась она к блогерам.

В атриуме тульского Кремля молодые бойцы информационного фронта вместе с лучшими представителями тульской молодежи интенсивно пообщались с губернатором Алексеем Дюминым и помощником Президента РФ и главою РВИО Владимиром Мединским. Последний провел открытую лекцию «Рассказы из русской истории» - и для блогеров, и для тульских студентов и педагогов.

- Боец информационного фронта должен быть образованным и грамотным. У него должна быть правильно поставленная речь и хорошо организованное мышление, дабы подыскать нужные слова и правильно их построить, - напутствовал юных коллег Дмитрий Пучков, знаменитый переводчик Гоблин, блогер и ведущий «Радио «Комсомольская правда».

- Информационное оружие — важная история. СССР развалили не настоящим оружием - страну угробили информационным. Наши противники успешно применили его для раскола супердерожавы. В наше время информационное оружие еще более страшное, более искусное. Надеюсь, что я, находясь на острие информационной войны, смогу какие-то навыки вам передать», - рассказал военный обозреватель, крайне популярный в блогосфере Юрий Подоляка, один из форпостов в борьбе с фейками.

- В этой смене оптимальное сочетание нагрузок, за что отдельная благодарность РВИО, - поделился известный журналист и военный аналитик Михаил Онуфриенко, - Вообще, человек должен гореть тем, чем занимается. Ему это должно безумно нравиться. Пусть это не основная работа - это должно быть тем, чем он занимается для души, не ограничивая себя двумя часами. Прошли интенсивные курсы. Ребята учились по 12 часов в сутки. Была цель - в кратчайшие сроки наладить горизонтальные связи, познакомить друг с другом, подготовить к противостоянию с опасным врагом.

- Девиз РВИО «Без прошлого нет будущего». Мы верим в ценности исторической правды и уделяем большое внимание просветительской работе с молодежью. Даем ребятам информационное оружие. Помогаем молодым блогерам развиваться. Интегрируем их в проекты Российского военно-исторического общества. Главная цель проекта - создать информационную роту. Ее задача – победы на информационном фронте, - отметила первый заместитель Исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

Если подытожить, то первая образовательная смена РВИО доказала: подобный формат мероприятий молодежи интересен, востребован и должен иметь продолжение.