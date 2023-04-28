Быть женственной - нелегкая работа, а иногда хочется и отдохнуть

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Любим жуткие триллеры и счастливы в браке!

Оказывается, мужчина и женщина должны совпасть не только душами, нo и пристрастием к определенному кино. Потому что если он смотрит «Игру престолов», а она «Черную любовь», то счастливой семейной жизни им не видать. Так считают ученые, с которыми в комментариях поспорили наши читатели. Аргументированно!

Ольга:

Ну по факту: ученые правы. То, какое кино ты предпочитаешь, говорит о твоем вкусе и уровне интеллекта, и странно ждать его проявления, если твой суженый обожает «Тупой и еще тупее».

Галина:

А я вот люблю сериал «Друзья», и когда мне грустно, часто его пересматриваю. Мой муж подкалывает меня, мол, сколько можно смотреть одно и то же? Это же глупость какая-то. И я в последнее время стала смотреть серии, когда супруга нет дома. Хотя причем здесь глупость? Просто я так расслабляю мозги, тот случай, когда не надо вникать в сюжет, я его и так знаю, просто наслаждаюсь бездельем.

Виктория - Галине:

Я тоже смотрю турецкие сериалы втихаря, меня дети и муж высмеивают, мол, там сюжеты для недалеких людей. Это я-то недалекая? Ведущий финансист в строительной компании, между прочим. Когда мужчины смотрят порно, они - мачо, альфа-самцы, а как мы включили турецкое «мыло»- такие милые дурочки!

Света:

Познакомилась с парнем в тиндере, решили встретиться в реале, и знакомство прям не клеилось, пока мы не затронули тему ужастиков. Оказалось, что парень так же, как и я, обожает самые жуткие триллеры. Женаты уже 3 года, счастливы!

Марина:

Согласна с тем, что мужики по-другому устроены, они не сопоставляют себя с героем, для них это просто фильм и фильм, а мы над каждой мелодрамой рыдаем, мне вот всегда всех жалко. Я «Реальную любовь» смотрела 25 раз и 25 раз плакала.

На вкус и цвет все блондинки разные

Способен ли цвет волос принципиально изменить жизнь? Автор нашего материала уверен, что да. Подсознательно мужчины воспринимают блондинок как женщин с очень высоким уровнем фертильности и хотят строить с ними отношения. Плюс, если поставить рядом блондинку и брюнетку, первая всегда будет казаться здоровее и моложе. Наши читатели с этим в корне не согласны.

Татьяна:

Опять британские ученые что-то сочиняют, а как же брюнетки - роковые красавицы? У них что, меньше мужчин? Вот уж не думаю. Скорее тут речь идет о том, что женщина транслирует: хочется к ней подходить или лучше обойти стороной?

Николай:

А если у блондинки кривой нос, косоглазие и лишний вес, ее все равно выберут, потому что у нее цвет волос, как у Мэрилин Монро? Или все-таки еще, кроме прически, что-то другое имеет значение?

Василий:

У меня было три жены: две блондинки и брюнетка, и по-настоящему счастлив я с последней. А дед мой был дважды женат на белокурых красавицах, и классно ему жилось и с первой, и со второй. И не потому что они блондинки, а потому что дед был балагур и весельчак. Ему и с домовенком Кузей было бы классно!

Екатерина:

Я стройная блондинка с хорошей фигурой и это, например, сильно мешало моей карьере все из-за тех же самых стереотипов. Хотя я юрист с хорошим образованием. Но долгое время я работала девочкой на побегушках, из-за беби-фейса никто не воспринимал меня всерьез.

Виталий:

Да, конечно, мужчины всегда предпочитают блондинок! Они нежные, хрупкие, их хочется защитить. Сами посудите, когда вы слышите слово «стерва», вы кого представляете? Ну точно не блондинку. То-то же.

Пятый размер личного обаяния

Мужчины живут в плену стереотипов относительно женской красоты - длинные волосы, каблуки, высокая грудь- женщина должна выглядеть как женщина! Представительницы прекрасного пола, конечно, этим недовольны. Но что толку? Стереотипы изменить трудно.

Жанна:

Вроде как мир давно уже пришел к мысли о том, что женщин нельзя подгонять под стандарт, что вся прелесть в индивидуальности, но стоит копнуть чуть глубже, и из мужиков лезут эти фразы: «Как устоять перед этими длинными ногами?», «У нее такая красивая грудь!». Ну блин! Вы или за личность топите, или за пятый размер груди?

Варвара:

Автор не сделал главного вывода: однажды женщина устает быть красивой 24/7, потому что это реальная вторая работа. Густые волосы не появляются от природы - это наращивание, упругая попа делается в спортзале, грудь - на столе пластического хирурга. Чтобы выглядеть женственно, нужно постараться, а иногда хочется пожить с чуть ослабленным ремнем брюк и без губной помады. И без оглядки: а понравилась ли я мужчине за тем столиком?

Анна:

У нас сплошь и рядом живут мужики, которым подавай трофейных жен - всегда на каблуках, длинноволосых и полногубых. А спрос рождает предложение.