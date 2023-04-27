ИЦРМ сообщает: «Спрос на сертификацию вырос»

Минпромторг продлил срок действия всех утвержденных типов стандартных образцов и средств измерений до конца следующего года. Это позволит компаниям избежать ненужных расходов и продолжить использование своих средств измерений без необходимости прохождения процедур повторной сертификации.

Сертификация средств измерений является неотъемлемой частью любых производственных процессов. Она позволяет гарантировать точность и надежность оборудования, что повышает качество продукции и снижает риски производственных аварий. Это важно, как для экономики в целом, так и для деятельности конкретных предприятий.

Один из крупнейших игроков этого рынка - компания «Испытательный центр разработок в области метрологии», которая сертифицировала более 4,5% от всех типов средств измерений, утвержденных в России за период с 2016 по 2021 год, прошла второе успешное подтверждение компетентности своей испытательной лаборатории в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Это свидетельствует о высоком уровне услуг, предоставляемых компанией, и её способности соответствовать самым строгим требованиям для работы в газовой отрасли. Как меняется эта сфера сегодня, и что нужно делать, чтобы занять свою нишу - подробности в нашем материале.

Новым приборам новые сертификации

«На фоне ухода иностранных производителей ИЦРМ сумел сохранить и даже несколько расширить свои позиции на рынке сертификации средств измерений в России. Новые вызовы подтолкнули компанию к развитию новых направлений», - говорит Александр Щетинин, генеральный директор «Испытательного центра разработок в области метрологии». Он проводил переговоры с руководителями предприятий из дружественных стран и уже через 4 месяца после первых санкций были заключены первые контракты с компаниями из Китая и Казахстана.

Новые реалии изменили и каналы поставок измерительных приборов. Старые клиенты ИЦРМ постепенно переходят на оборудование российского и азиатского производства, создавая тем самым новый спрос на первичную сертификацию приборов. И для удовлетворения этого запроса в компании уже есть все необходимые инструменты, позволяющие обеспечить сертификацию нового оборудования в кратчайшие сроки. Но присутствуют в ситуации и подводные камни.

«Очень сильно вырос спрос не только на сертификацию, но и на локализацию документации, - отмечает Александр Щетинин. - Если раньше большинство клиентов приходили с документами на английском языке, то сейчас мы все чаще видим мануалы на китайском. В связи с этим компания уже начала поиск профессионального переводчика документов с китайского, чтобы ускорить процесс сертификации новых приборов для наших клиентов».

Новые времена - новые мероприятия

Изменения на рынке метрологических услуг, безусловно, потребовали обсуждения на отраслевых мероприятиях. Решением этой задачи сейчас занимается ИЦРМ, возрождающий в новом формате бизнес-завтраки под брендом компании. Когда-то они прекратились из-за пандемии, но сегодня необходимость в подобных мероприятиях ощущается особенно остро.

«Основная идея в том, чтобы выйти за рамки официальных мероприятий с докладами и конференциями, - поясняет Александр. - Мы хотим создать площадку, где в дружеской и неформальной обстановке возможно было бы обсудить проблемы и перспективы».

Официальные отраслевые мероприятия представители ИЦРМ также посещают регулярно, отмечает Александр. На одном из последних крупных форумов MetrolExpo вклад компании был отмечен наградой «Почетный участник форума». Локально-неформальный формат бизнес-завтраков никак не заменит таких крупных выставок и международных конференций, как, впрочем, и наоборот.

«Наши мероприятия позволят собираться более оперативно и ситуативно, по насущным вопросам, - уточняет Александр Щетинин. - Не всё ведь можно обсудить на форумах, которые проходят раз в год».

Кроме того, ИЦРМ намерена пригласить на эту площадку представителей Росстандарта, чтобы увеличить эффективность взаимодействия по вопросам импортозамещения и совместно работать над развитием метрологической отрасли России.

Новые подходы - взгляд в будущее

В связи с очередным подтверждением компетенции в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», ИЦРМ в ближайшее время планирует увеличить количество испытаний для нужд самой крупной компании в России этого профиля - «Газпрома», и компаний, которые поставляют оборудование для его объектов. Однако это не единственное направление развития компании.

В ответ на новые вызовы рынка ИЦРМ с недавних пор предлагает своим клиентам «полный цикл» услуг по метрологическому обеспечению. Он предполагает не простое проведение испытаний и выдачу сертификата, а аккредитацию компаний на право самостоятельно осуществлять поверку оборудования. Такая модель взаимодействия позволяет производителям сократить издержки, а ИЦРМ — вести метрологическую службу компаний на аутсорсе, находясь при этом в постоянном контакте с клиентами.

Одним из самых серьезных достижений компании за последнее время стала разработка и реализация инновационного стенда для автоматизированной поверки трансформаторов тока.

«Это был долгий и сложный проект. Коммерческих аналогов серийного производства на рынке России не представлено, - рассказывает генеральный директор компании Александр Щетинин. - У нас уже заключены первые контракты на реализацию, и мы уверены, что через несколько лет вы увидите наши автоматизированные стенды на ведущих отечественных заводах».

Такая бурная деятельность в кризисные времена подстегнула конкурентов ИЦРМ в разработке своих решений. Вероятно, в ближайшем будущем рынок метрологических услуг ждет подъем, а отрасль возьмет курс на создание национального парка средств измерений.