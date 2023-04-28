Чтобы попробовали пожить так же, как народ: Зарплату депутатов Госдумы хотят приравнять к средней зарплате россиян

Зал пленарных заседаний Госдумы РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ

«Запоздавшая первоапрельская шутка, что ли?» - ахнул народ.

Нет! Чистая правда. Законопроект уже внесен в Госдуму. В пояснительной записке указано, что з/п депутатов и сенаторов в несколько раз превышает среднюю по России (а в 2023 году это 65 000 рублей).

А сколько это на самом деле? В указе президента есть такая фраза: «Зарплата депутата Госдумы в 2023 году составляет 81 513 рублей в месяц». Но к этому еще и премии, надбавки. В 2019-м один из коммунистов рассказал, что получает 360 тысяч в месяц. Примерно такую же цифру называл и Виталий Милонов. А если внимательно изучить декларации, то в 2022 году получается уже около 450 000 рублей. Плюс еще служебный транспорт, билеты на самолет, служебная квартира, санатории, прибавка к пенсии…

ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ

- Внесенный нами в Госдуму законопроект - мера не просто важная. Она необходимая для восстановления социальной справедливости и снижения напряженности в обществе, - объяснил «Комсомолке» законопроект лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. - Люди должны видеть и чувствовать, что их представители понимают и разделяют все проблемы. Но с такой разницей в зарплате понять быт обычного россиянина некоторые депутаты не в состоянии.

- А коллеги-депутаты вас поддержат?

- Мы не в первый раз вносим такую инициативу и отлично видим реакцию. Многие боятся честно ответить, но знаки поддержки мы видим.

Эх, не думали карикатурные депутаты - герои шоу «Наша Russia», - что их настоящим коллегам захотят сделать зарплату, как у обычных людей. Фото: Кадр из фильма

НА ЗАРПЛАТУ НЕ ЖИВУТ

- Пиаровская инициатива, - говорит политолог, журналист Георгий Бовт. - Многие депутаты не живут на зарплату. Откройте декларации, там видно и доходы, и расходы. Давать зарплату надо, но тогда надо и обеспечить, чтобы они не имели сторонних доходов, бороться с лоббизмом.

- В английской палате лордов тоже не платят зарплату. Может, в таком подходе есть резон?

- Не платят. И когда отцы-основатели создавали США, то они зарплату не получали. Но это были богатые плантаторы. И работали они pro bono (ради общего блага - лат.).

- А нам найти богатых, кто приедет не за деньгами, а ради народа?

- Можно найти богатых людей в России, которые готовы работать депутатами ради общего блага, но тогда надо отменить целый ряд законов, которые не дают крупным предпринимателям заседать в законодательном органе.

КСТАТИ

Лишь бы о людях думали

Допустим, депутатам зарплату все-таки понизят или даже отменят совсем. Кто тогда пойдет в парламент? Богатеи, гонящиеся за неприкосновенностью, или маргиналы-популисты, которым лишь бы покричать с трибуны?

Может, пусть они хоть миллион получают, лишь бы о народе заботились по-настоящему?Фантастика