Чтобы попробовали пожить так же, как народ: Зарплату депутатов Госдумы хотят приравнять к средней зарплате россиян

Зал пленарных заседаний Госдумы РФ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Запоздавшая первоапрельская шутка, что ли?» - ахнул народ.
Нет! Чистая правда. Законопроект уже внесен в Госдуму. В пояснительной записке указано, что з/п депутатов и сенаторов в несколько раз превышает среднюю по России (а в 2023 году это 65 000 рублей).
А сколько это на самом деле? В указе президента есть такая фраза: «Зарплата депутата Госдумы в 2023 году составляет 81 513 рублей в месяц». Но к этому еще и премии, надбавки. В 2019-м один из коммунистов рассказал, что получает 360 тысяч в месяц. Примерно такую же цифру называл и Виталий Милонов. А если внимательно изучить декларации, то в 2022 году получается уже около 450 000 рублей. Плюс еще служебный транспорт, билеты на самолет, служебная квартира, санатории, прибавка к пенсии…
- Внесенный нами в Госдуму законопроект - мера не просто важная. Она необходимая для восстановления социальной справедливости и снижения напряженности в обществе, - объяснил «Комсомолке» законопроект лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. - Люди должны видеть и чувствовать, что их представители понимают и разделяют все проблемы. Но с такой разницей в зарплате понять быт обычного россиянина некоторые депутаты не в состоянии.
- А коллеги-депутаты вас поддержат?
- Мы не в первый раз вносим такую инициативу и отлично видим реакцию. Многие боятся честно ответить, но знаки поддержки мы видим.
Эх, не думали карикатурные депутаты - герои шоу «Наша Russia», - что их настоящим коллегам захотят сделать зарплату, как у обычных людей. Фото: Кадр из фильма
- Пиаровская инициатива, - говорит политолог, журналист Георгий Бовт. - Многие депутаты не живут на зарплату. Откройте декларации, там видно и доходы, и расходы. Давать зарплату надо, но тогда надо и обеспечить, чтобы они не имели сторонних доходов, бороться с лоббизмом.
- В английской палате лордов тоже не платят зарплату. Может, в таком подходе есть резон?
- Не платят. И когда отцы-основатели создавали США, то они зарплату не получали. Но это были богатые плантаторы. И работали они pro bono (ради общего блага - лат.).
- А нам найти богатых, кто приедет не за деньгами, а ради народа?
- Можно найти богатых людей в России, которые готовы работать депутатами ради общего блага, но тогда надо отменить целый ряд законов, которые не дают крупным предпринимателям заседать в законодательном органе.
КСТАТИ
Лишь бы о людях думали
Допустим, депутатам зарплату все-таки понизят или даже отменят совсем. Кто тогда пойдет в парламент? Богатеи, гонящиеся за неприкосновенностью, или маргиналы-популисты, которым лишь бы покричать с трибуны?
Может, пусть они хоть миллион получают, лишь бы о народе заботились по-настоящему?Фантастика