Новые законы в России с мая 2023: Повышение надбавок к пенсиям, горячая еда для школьников и подорожание машин

За счастье обладать чудом отечественного автопрома никаких денег не жалко! Считают на АвтоВАЗе... Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию список изменений и законов, вступающих в силу с 1 мая 2023 года. Так, изменятся правила доставки пенсий и социальных пособий, появится новая прибавка к доходу у представителей опасных профессий: например, летчиков и шахтеров, подорожают отечественные автомобили, а школьники гарантированно получат горячее питание. Все подробности – в нашей подборке.

ЭТО Я, ПЕЧКИН, ПРИНЕС ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАШЕГО ДЕДУШКИ

С 1 мая меняются правила доставки пенсий и социальных выплат для тех, кому эти деньги приносят домой наличными. Теперь это будет делать только Почта России.

Раньше доставкой пенсий могли заниматься коммерческие организации. К ним обнаружились претензии: в случае чрезвычайных ситуаций - например, паводка - они не в состоянии обслужить в срок отдаленные населенные пункты. Для этого нужна специализированная техника, а у небольших доставочных компаний нет денег на ее аренду. Такие проблемы возникли, например, в Приморском крае, Амурской, Иркутской областях. Теперь вся надежда на возможности Почты России обеспечить своих доставщиков вездеходами и вертолетами.

Кроме собственно пенсий, речь идет о доставке ряда мер социальной поддержки, которые, по желанию граждан, тоже могут выплачиваться наличными с доставкой на дом. Это, например, компенсации региональным льготникам на жилищно-коммунальные услуги и связь, единая денежная выплата для льготников и т. п.

В некоторых случаях пенсионеры и льготники получали выплаты также наличными, но не на дом, а в кассах доставочных предприятий. Теперь деньги будут выдавать в кассе почтового отделения.

Есть важный момент: если за пенсионера выплаты получал кто-то из родственников по доверенности, ее надо переделать (там обычно указывается организация, где доверенное лицо уполномочено представлять пенсионера). В остальных случаях никаких заявлений никуда писать не надо.

Для тех, кому пенсии и другие выплаты приходят на счет в банке, ничего не меняется. Даже если пенсионер потом всю сумму снимает наличными.

КСТАТИ

Тем, кому обычно пенсия поступает в первый день месяца, на этот раз она придет 28 апреля. А 5 мая пенсию смогут получить те, кому обычно она начисляется с 6-го по 9-е число. Это традиционный перенос в связи с праздничными днями.

ПРИБАВКА БЫВШИМ ЛЕТЧИКАМ И ШАХТЕРАМ

Среди новых законов, вступающих в силу с 1 мая 2023 – повышение пенсий для тех россиян, кто трудился в летных экипажах самолетов гражданской авиации или в угольной промышленности (шахтеры и горноспасатели) и имеет право на надбавку к пенсии за выслугу лет. В этих отраслях для ряда должностей такая надбавка полагается за то, что работа опасная, напряженная и вредная.

Размер надбавки зависит от многих факторов - стажа, размера зарплаты и от суммы дополнительных взносов, которые в этих отраслях за своих работников перечисляют работодатели. В среднем надбавка для летчиков - более 20 тысяч, для шахтеров - порядка 5 тысяч рублей в месяц.

Четыре раза в год эта надбавка пересчитывается по сложной схеме. В том числе - с 1 мая.

НАШИ МАШИНЫ ВСЕ БЛИЖЕ К ИНОМАРКАМ!

Правда, пока только по цене. С 1 мая в среднем на 2% подорожают изделия АвтоВАЗа. А в некоторых случаях - и на все 3%. Это уже второе подорожание за весну. Первое было в марте. Но как заверяет нынешний президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в целом по году рост цен на «Лады» не должен превысить инфляцию (Центробанк ожидает ее на уровне 5 - 7%).

После майского подорожания, как говорят дилеры, седан Lada Granta в самой базовой комплектации прибавит в цене 14 тысяч рублей и будет стоить от 750 тысяч. Lada Niva Travel в самом простом варианте «Классик» подорожает на 28 000 рублей, новая стартовая цена - не меньше 1 млн 43 тысяч рублей.

ДРУГИЕ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 МАЯ 2023

Школьники любят погорячее

С 1 мая 2023 года вступает в силу постановление правительства о типовых условиях контрактов на поставку школьного питания. Самое главное из этого документа - теперь запрещено исключать из меню для детей горячее питание. То есть никакой сухомятки!

Также компания, которая поставляет школьное питание, теперь обязана ежедневно отбирать так называемую суточную пробу из каждой партии приготовленной еды. Суточная проба хранится в специальном холодильнике не менее 48 часов. Эта мера предосторожности нужна, чтобы в случае отравления или кишечной инфекции не гадать, а что же такое детки скушали.