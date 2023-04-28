Врачи назвали оральный секс главным виновником эпидемии рака горла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь предупреждали старики - эта Камасутра вас до добра не доведет! И как в воду глядели. Медики говорят об эпидемии рака горла, которая охватила ряд стран, а виновником называют… оральный секс.

С этим раком гортани странная история. Считалось, что его провоцируют традиционные мужские “добродетели” - курение и алкоголь. Борьба с табаком и зеленым змием привела к тому, что с 1973 по 2004 годы число заболеваний, вызванных этими причинами, стала сокращаться. Однако параллельно наблюдался рост случаев онкологии, спровоцированный вирусами папилломы человека (ВПЧ). По данным американских врачей, этот вирус сегодня является причиной 70% всех случаев рака ротоглотки. С ВПЧ-инфекцией врачи давно знакомы, она передается половым путем и считается главным виновником такого неприятного недуга, как рак шейки матки. Но медики утверждают, что рак горла в ряде стран стал уже более распространенным заболеванием.

Как папилломавирус попадает в гортань? Благодаря оральному сексу, который стал популярен среди влюбленных с недавних пор. Ученые считают, что этот способ доставить друг-другу наслаждение широко распространился в мире благодаря сексуальной революции и поколению бэби-бумеров (люди родившиеся с 1943 по 1966 годы), которое увлекалось этим разделом науки страсти нежной. Какой процент любовников практикует такие радикальные способы достижения удовольствия? Опросы приводят разные цифры, в искренность ответов верится с трудом. Хотя бы потому что в тюремном мире мужчина, ласкающий женщину таким образом, рискует оказаться в самом низу социальной иерархии. Но большинство исследователей называют цифры в районе 75-80 процентов - кажется, столько пар практикуют любовь без границ.

Но у каждой медали, даже такой сладострастной, есть и оборотная сторона. Исследователи из Университета Джона Хопкинса обнаружили, что у мужчин и женщин, для которых в любви нет табу, шансы заболеть раком горла выше на 80%. Любопытно, что мужчины, отважившиеся на такие интимные ласки, страдают чаще, чем женщины, в пропорции 70 на 30.

Но сильнее всех рискуют наиболее любвеобильные граждане. По словам Хишама Механна, профессора Института рака и геномных наук Университета Бирмингема, именно количество партнеров по любовным утехам является ключевым фактором риска. Если у вас было шесть или более партнеров по оральному сексу, то вероятность развития рака горла в 8,5 раз выше, чем у тех, кто во время интимных игр держит рот на замке.

И что же теперь, спросите вы? Придется заниматься любовью, стиснув зубы?

- Нет, никто не должен воспринимать данные исследований, как призыв “забудьте про оральный секс”, - объясняет Хантер Хэндсфилд, профессор медицины в Вашингтонском университете. - Скорее, эти результаты подчеркивают важность вакцинации против ВПЧ для девочек и мальчиков дошкольного возраста.

Дело в том, что подхватить папилломавирус можно и во время глубокого французского поцелуя, а такие невинные забавы практиковал чуть ли не каждый из нас.

По мнению ученых, большинство людей так или иначе контактировало с ВПЧ-инфекцией, но в подавляющем числе случаев иммунная система сама без всякой помощи выводит вирус из организма. Лишь у небольшой части пациентов вирус оседал в клетках ротовой полости и непрерывно реплицировался. В какой-то момент мутация клеток может привести к раку горла.

Современные вакцины против вируса папилломы демонстрируют хорошую защиту. Правда, в ходе пандемии коронавируса выяснилось, что многие люди смотрят на прививки косо. Но, как пел герой фильма “Ирония судьбы”: думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Не уверен, что там речь шла об оральном сексе, но суть нашего дела от этого не меняется.