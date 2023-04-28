Национальный календарь прививок – в вашем мобильнике!

Дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube и социальных сетях радио КП

В мероприятии приняли участие:

1. Михаил Петрович Костинов, д.м.н., профессор, зав. лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН, зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета;

2. Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

3. Николай Иванович Брико, академик РАН, профессор, директор института общественного здоровья имени Эрисмана, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета;

4. Игорь Геннадиевич Никитин, д.м.н., профессор, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех;

5. Сергей Викторович Черемушкин, к.м.н, заместитель главного врача по терапевтической помощи «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»;

6. Николай Александрович Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию.

Наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube и социальных сетях радио КП.

Прервать путь «летучей» кори может только вакцинация

Николай Брико открыл деловую конференцию сообщением о результатах, которых достигла вакцинация во всем мире. И они впечатляющи.

На протяжении более чем 220-летней истории иммунизация продемонстрировала свою исключительную эффективность и безопасность. Благодаря вакцинации удалось ликвидировать натуральную оспу, снизить до единичных случаев заболеваемость полиомиелитом, успешно идет реализация программы ликвидации кори, краснухи. А за последнее 100-летие продолжительность жизни увеличилась более чем на 20 лет тоже во многом благодаря вакцинопрофилактике. «В целом с помощью этого механизма мы успешно контролируем 50 с лишним инфекционных болезней, - утверждает спикер. - Правда, в последние несколько лет охват вакцинации снизился, вероятно, на фоне пандемии. И мы снова имеем резкую вспышку кори во всем мире, потому что охват двукратной вакцинации составил всего 71% от необходимого, а однократной – 81%. Прививаться стали не все. В результате случился всплеск заболеваемости даже в развитых странах».

Николай Иванович Брико, академик РАН, профессор, директор института общественного здоровья имени Эрисмана, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета

В России, по данным специалиста, прививаются почти все - 95%. Это очень неплохой показатель, но неоднородный по регионам, поэтому и у нас в стране корь тоже снова появилась. Кроме того, при очевидном снижении распространения ковидной инфекции на почве подорванного иммунитета активизировались грипп, краснуха, дифтерия и другие опасные заболевания.

Неслучайно ныне проводимая Всемирная неделя иммунизации направлена прежде всего на пропагандистскую работу. Николай Брико призвал помнить, что мы живем в десятилетие здорового старения, которое объявила ООН. И вакцинация играет свою значительную роль как в здоровом долголетии, так и в общем здоровьесбережении.

К сожалению, вакцинация стала заложником своего успеха. Это так называемый феномен «невидимого эффекта» вакцинации. Именно благодаря вакцинации человечеству удалось обуздать бушевавшие раньше опасные эпидемии и смертность, с ними связанную. И сейчас на фоне относительного благополучия у людей возникла иллюзия, что они сами по себе способны справиться с тяжелыми заболеваниями, или что теперь им не угрожают «старые» инфекции. Ничего подобного. Достаточно ослабить эпидемиологический контроль, как якобы изжившие себя болезни вновь приблизятся к нам вплотную. Мы просто забыли о таких угрозах. Между тем корь – а она очень «летучая», люди заражаются при разговоре или просто побывав в помещении, где незадолго до этого находился носитель инфекции (кто-то больной прошел по вашей лестничной клетке) - может протекать очень тяжело и вызывать побочные осложнения в виде энцефалита, менингита (то есть поражать в том числе и мозг), отита и слепоты и закончиться летальным исходом.

Таким образом, не вакцинируясь, мы очень рискуем заболеть и умереть. Специалисты убеждены: для того, чтобы не произошел подъем заболеваемости и быстрое распространения инфекции, как раз и нужен высокий охват вакцинирования. Без коллективного иммунитета инфекционные вспышки и эпидемии неизбежны.

Помощником в этом деле может стать для каждого из нас Национальный календарь прививок, где прописаны все рекомендуемые прививки и указан возраст, когда их следует делать.

При этом, как рассказал академик Брико, календарь прививок не является застывшим нормативным документом, он постоянно развивается. В 2014 году в него ввели вакцинацию всех детей против пневмококковой инфекции, и сейчас Россия достигла существенных успехов в борьбе с пневмококком. Совсем недавно в соответствии с дорожной картой правительственной иммунопрофилактики введена строка о необходимости профилактики полиомиелита всех детей, а не только находящихся в группе риска, а также всем детям «прописана» вакцинация против гемофильной инфекции. Запланировано введение в календарь вакцинации прививки против папиломы вируса человека (ВПЧ), ротавируса, расширение групп вакцинации против менингококковой инфекции, коклюша. В настоящий момент идет активная разработка отечественных вакцин, часть из которых уже существует. Например, уже имеется комбинированная вакцина «три в одном» – против кори-краснухи-паротита. Это серьезное достижение российских ученых медиков. А разработка четырехвалентной вакцины сразу от двух видов гриппа – групп А и В – представляет собой прекрасную возможность защитить себя и близких от тяжелого заболевания. На стадии разработки также комбинированная вакцина от гриппа и covid-19 одновременно и пятивалентная наработка против менингита. В ближайшее время эти уникальные прививки будут производиться российскими предприятиями и станут доступны населению страны. Это во многом улучшит инфекционный климат на территории России.

«Вакцинация должна войти в культуру здоровья»

Это мнение другого выступающего – профессора Михаила Костинова. Оказывается, вопреки обывательскому представлению, вакцинация возможна для всех – просто для некоторых людей, имеющих хронические или врожденные заболевания, схема ее проведения может отличаться от стандартной. Но разные исходные данные – не повод лишать себя надежной иммунной защиты.

«Одна из задач лаборатории – улучшение тактики вакцинации людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья - как детей, так и взрослых, - так эксперт представил учреждение, в котором он работает. - Второе направление деятельности лаборатории – изучение свойств новых вакцин. Раньше существовало мнение, что вакцинация подавляет иммунитет, но это совершенно не так. Как раз напротив, вакцинация стимулирует защитные свойства организма». Это ли не аргумент в пользу вакцинации?

Михаил Петрович Костинов, д.м.н., профессор, зав. лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН, зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского унив-та

Как пояснил Михаил Костинов, после сезонной вакцинации гриппа – врачи знают – улучшается эпидемиологическая ситуация и по другим инфекциям. Вакцинация тренирует организм в борьбе с любыми патогенами. Это уже доказанный факт. Кстати, было замечено, что привившиеся от гриппа люди были в меньшей степени подвержены и коронавирусной инфекции, были меньше к ней восприимчивы и если заболевали, то спокойнее переносили болезнь. «Мы сотрудничаем со многими клиниками и НИИ из разных регионов страны. Вакцинация должна войти в культуру здоровья. За ней будущее», - уверен спикер.

Вакцинация под дулом пистолета? Ну уж нет – не наш метод

Лейла Намазова-Баранова рассказала о парадигме программирования здоровья, которая закладывается на всю жизнь в течение 1000 дней от момента зачатия и до конца второго года внеутробной жизни. Любая молодая мать должна стремиться к тому, чтобы на этом отрезке жизни ее малыша всё было по возможности идеально: ее собственное здоровье и здоровье отца ребенка, отсутствие каких-либо негативных влияний на дитя, в том числе, инфекций.

Как известно, дети наиболее уязвимы для инфекции в первые годы жизни, пока еще не сформирован их собственный иммунитет. Поэтому максимальная задача – защитить от них ребенка. Для того, чтобы растить здоровое молодое поколение, нужно просвещать родителей относительно вакцинации.

Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, зав. кафедрой факультетской педиатрии педиатрического фак-та фед. гос. автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»

Обязательность вакцинации не подразумевает «прививки под дулом пистолета», а лишь предполагает ответственность, которая возникает вместе с правом родителей или законных представителей отказаться от прививок для своих детей – так полагает эксперт. Вакцины сегодня защищают не только от инфекционных, но и от неинфекционных болезней (онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических и др.)

«Мы учим управлению вирусами»

Следующий наш гость – профессор Игорь Никитин - представляет холдинг, который на сегодняшний день является признанным лидером по производству вакцинопрепаратов. Холдинг обеспечивает около 90% потребности поставок вакцин, обозначенных Национальным календарем профилактических прививок, и более 70% этих вакцин – собственное производство. Вряд ли какая другая компания в стране может похвастаться таким ресурсом. И работа не останавливается ни на минуту. Как мы узнали от Игоря Геннадьевича, на сегодняшний день в портфеле компании представлено 26 собственных вакцин, что является максимумом среди всех производителей в стране.

Кроме того, холдинг принимает активное участие в образовательных проектах совместно с Союзом педиатров России. С недавних пор массовому потребителю предложено мобильное приложение «Прививки – личный календарь», которое напоминает гражданам, когда и что следует профилактировать. С его помощью родители могут сформировать график прививок для себя и своих детей в зависимости от их исходного статуса вакцинации.

Игорь Геннадиевич Никитин, д.м.н., профессор, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех

«С Политехническим музеем мы провели очень интересный и успешный образовательный проект: «Жизнь с вирусами», - поделился профессор. - В выставочном формате проект объехал 23 российских города и познакомил россиян, в том числе и молодежь, с историей эпидемий, их последствиями и мощным оружием управления вирусами – вакцинацией».

Говоря о Национальном календаре прививок, отдельно нужно остановиться на двух инновационных продуктах холдинга – квадривалентной вакцине «Ультрикс Квадри» от гриппа и вакцине «Вактривир» против краснухи, кори и паротита. Это то, чем мы можем смело гордиться.

«Заверяю, что это еще один шаг к массовому оздоровлению общества, - настаивает Игорь Никитин. - И производственных мощностей у нас достаточно, чтобы обеспечить полный охват ими населения России. Для здоровья у нас все есть. Осталось лишь сформировать в нашем обществе гражданскую позицию ответственного отношения к здоровьесбережению».

«Чипирование» или спасение?»

На этот вопрос исчерпывающе ответил Сергей Черемушкин.

«С термином «антиваксер» я впервые познакомился в период пандемии коронавируса (в этот момент наша клиника была перепрофилирована на помощь больным ковидной инфекцией, - делится эксперт. - Государство активно прививало граждан, но бесовщина протестов против прививок и здравого смысла поражала масштабами. Именно тогда ходила бредовая идея о массовом «чипировании». Между тем коронавирус, особенно его дельта-разновидность, отличался высокой степенью мутации, и вторая половина 2021 года характеризовалась более высокой смертностью больных. Но привитые граждане гораздо легче переносили заболевание, и летальность в этой группе по сравнению со всеми остальными госпитализированными имела очень низкие показатели – всего 1,1%. Вакцинация – реальное спасение. Бояться прививок не только не нужно, но и опасно для здоровья. Нужно верить российской медицине».

Сергей Викторович Черемушкин, к.м.н, заместитель главного врача по терапевтической помощи «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

Как не проиграть антиваксерам?

Николай Крючков привел целый перечень железных аргументов в защиту вакцинации, ибо она по иронии судьбы сама нуждается сейчас в защите: «Для того, чтобы сделать вброс недобросовестной информации, много усилий не требуется. Зато «разгребать» негативные последствия профессионалам приходится долго. Здесь нужна большая совместная работа журналистского и гражданского сообщества, которую в России стоит усиливать, чтобы на корню пресекать деятельность антиваксеров».

По мнению оратора, отсутствие единого гражданского фронта как раз и приводит к тому, что на баррикадах в основном оказываются лишь профессионалы – в данном случае вооруженные знаниями медики. Азы этого знания должны быть известны всем.

Николай Александрович Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию

Во-первых, за всю историю человечества вакцинация является второй по эффективности технологией в области общественного здоровья. Первой считается употребление очищенной воды. Во-вторых, вакцинация, полностью уничтожила натуральную оспу (у человека) и чуму у крупно рогатого скота. Их просто больше нет.

В-третьих, в настоящий момент удалось подавить массу опасных заболеваний, которые в результате профилактики вакцинирования перестали быть значимыми. Но если ослабить контроль над ними, они снова возобладают. Разве мы этого хотим?

В-четвертых, половина нынешних детских смертей можно предотвратить путем вакцинации. Есть страны, куда она еще не пришла в полной мере. А есть и такие страны, как Россия, где для предотвращения новых эпидемий имеются все инструменты – и научные разработки, и производство, - но люди ими пренебрегают вследствие недостатка проверенной информации.

«Мы живем в такие времена, когда и так много рисков, - восклицает спикер. - Не стоит множить их число хотя бы там, где мы их можем предотвратить. Если опасность можно купировать, это нужно делать. Тем более, что производятся новые препараты, новые более удобные лекарственные формы, которые делают иммунитет более крепким и продолжительным».