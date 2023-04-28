Рукотворный Армагеддон: как работает самое разрушительное оружие в мире

Как представлено общественности, HAARP - американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением

Климат сломался. Или его сломали? Примеров масса, но зачем ходить далеко.

… Конец марта. На юге России уже наступила весна. В районе Ростова-на-Дону температура приближается к +20 градусам. И вдруг – мощный снегопад, такой, что машины вязнут по брюхо. Трасса «Дон» парализована. Кадры новостной хроники напоминают скорее репортаж из Сибири. Жара возвращается так же внезапно, как отступила. Аномальный паводок. И, конечно, пошли глухие разговоры: а не дело ли это рук человека? Но люди вроде бы на климат влиять не могут? Или – могут?

СУШЬ ВЕЛИКАЯ

Автору этих строк рассказали одну историю. Рассказали сами участники.

Лето 2010-го. Горят леса, Москва была окутана смрадным смогом. Ученые, изучающие верхние слои атмосферы, рассматривают ионограммы – это «фотографии» электрического состояния верхних слоев атмосферы. И не верят глазам: атмосфера ведет себя, словно на дворе трескучие морозы. Становится ясно: кто-то грубо исказил «правила игры» на высоте 100 км над нами.

В тот год ионосферная станция в Тромсе, Норвегия, еще публиковала расписание своей работы. Эта установка - сродни печально известному проекту HAARP на Аляске. Она «разогревает» электрические слои атмосферы мощными радиоволнами. Из расписания видно: станция трудится, не останавливается. Сама собой родилась мысль: а не ее ли бурная деятельность вызвала аномальную засуху?

Но опубликовать выводы или даже подозрения никто не решился, рассказывает участник тех дискуссий. Хотя факты накапливались, железобетонных доказательств не было. «Рассказываю коллеге о выкладках, он сходу говорит, да ну, не может быть такого, - вспоминает один из ученых, - Поговорили, вроде убедил. Но это мой приятель. А если незнакомый, да еще недоброжелательно настроенный?»

Лето 2010-го. Горят леса, Москва была окутана смрадным смогом, а атмосфера ведет себя, словно на дворе трескучие морозы Фото: Иван МАКЕЕВ

МОЛЧАНИЕ ХОЛОДНЫХ МОРЕЙ

Откуда берется погода? Даже специалист, вспомнив ветра, течения, солнечную радиацию, только в последнюю очередь упомянет атмосферное электричество.

А зря. Каждую секунду на планете вспыхивает около ста молний. Мощность только одного грозового облака сопоставима с мощностью водородной бомбы. Радиоволны, излучаемые молниями, обегают всю планету, иногда делая несколько витков. Птицы, и только ли птицы, могут принимать такие волны напрямую, ухом. Чтобы избегать грозовых очагов, корректировать маршруты. Может ли эта грандиозная электрическая машина никак не влиять на климат?

Как все это устроено

Земля заряжена отрицательно. На высоте 60-100 км днем, и 600-1000 км ночью располагается положительно заряженный слой воздуха. Это ионосфера. Заряд ей придают космические силы – радиация Солнца и Галактики. Напряжение между ионосферой и Землей – 350-400 тысяч вольт. В тихую погоду сверху вниз медленно течет ток. В грозу молнии переносят колоссальные заряды. Сила «воздушного» тока по всей планете – 2 тысячи ампер. Это очень много.

В 1920-е годы заметили странное: распространение радиоволн как-то связано с туманами и дождями. Советский ученый Дмитрий Насилов столкнулся с этим, когда спасал экспедицию Ивана Папанина с льдины в 1937 году. Он пишет: корабли шли у берега, погрузились в туман, и вдруг сигнал от Папанина пропал. Только туман рассеялся, восстановился. В своей книге (она вышла сразу после войны) он собрал тысячи поразительных феноменов.

В последний раз такое событие наблюдалось как раз накануне снежного коллапса у Ростова-на-Дону. Радиоприемники дальней связи замолчали в Европейской России уже с вечера. Позже Москву окутало ледяным туманом. А еще чуть позже снег обрушился на Юг России.

Таким образом, электричество, радиоволны и погода в самом деле связаны. Но как это работает?

ВЕЛИКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА

Несмотря на закрытость темы, нам удалось найти несколько публикаций. И вот что из них получается.

Земля и ионосфера образуют так называемую Глобальную электрическую цепь. Термин предложили еще в 1950-е американцы, цепь активно изучали в СССР, но сейчас работы сосредоточены на Западе, и главным образом под эгидой загадочной конторы DARPA, тесно связанной с Пентагоном.

Мы уже говорили, что ток в атмосфере медленно течет сверху вниз. Скорость тока у Земли – всего 2 метра в секунду, на высоте немного больше, но, так или иначе – неспешно. Однако, его можно ускорить. Искусственно. Для этого надо «нагреть» ионосферу. Как? Нет ничего проще.

Ионосфера состоит из заряженных частиц. Это значит: если направить на нее радиоволну, частицы будут колебаться ритмично и быстро. Этот эффект открыли военные на своих мощных радарах во время Второй мировой войны. Данные почти не проникали в открытую прессу. Только в 1985 году исследователь Бернард Истлунд опубликовал вкратце «метод и механизм изменения атмосферы, ионосферы и магнитосферы». Чуть позже появился крупнейший проект такого рода - HAARP на Аляске.

Что такое HAARP

Как представлено общественности, HAARP - американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. 180 антенн 30-метровой высоты появились на Аляске в 1997 году. Однако любопытствующие вскоре натолкнулись на любопытное: цели декларируются научные, но ведут проект военные. В 2014 году Пентагон заявил, что HAARP разработал способы воздействия на ионосферу, которые теперь будут реализовываться «в других местах». Где именно? Западная пресса писала о тайном строительстве объектов с антеннами в Гренландии, на Шпицбергене, в Швеции, а головная база этой мировой сети якобы выстроена на Сицилии. Ближе всего к России - объект в Тромсе (Норвегия), но он, как и HAARP, не является полностью секретным.

Итак, условный HAARP нагревает ионосферу в какой-то, небольшой, области. Интересно, что ионосферная станция может воздействовать на зоны очень далеко от себя. И очень точно. Достаточно, чтобы антенны смотрели не прямо над собой, а под углом. Так, станция в Тромсе вполне в состоянии «пробить» ионосферу в любой точке над Восточной Россией, вплоть до Черного моря.

Ток в атмосфере возрастает. Возникает больше ионов, а ионы – ядра конденсации для влаги. Сгущаются тучи, выпадает дождь, и образуется окошко чистого неба. Пока крошечное. К «окошку» с Земли устремляются потоки теплого воздуха. Создается антициклон. Он начинает вращаться и разрастаться на тысячи километров. По краям антициклона – дожди и снега, внутри – жара и сушь. Искусственная погода – готова! Видимо, именно так НАТОвцы поджарили небо над Белградом, когда его бомбили (см. комментарий Евгения Тишковца).

В 2014 году Пентагон заявил, что HAARP разработал способы воздействия на ионосферу

Как видим, физика настолько элементарна, что, конечно, смельчаки, назвавшие черное – черным, нашлись. Николас Бегич (о нем подробнее ниже) и журналистка Джин Мэннинг написали серию книг с красноречивыми названиями (например, «HAARP – оружие Армагеддона»). В них они уверяли, что HAARP «портит» погоду и даже пытается вызвать искусственные землетрясения:

«Установка представляет собой радиотелескоп наоборот – она не ловит сигналы, а излучает и способна буквально «вскипятить верхние слои атмосферы». Результатом возмущений в ионосфере станет поток длинных волн, которые вернутся обратно, пронизывая землю, воду и нас самих... Это технология, которая приведёт к созданию нового класса вооружений, способных привнести глубокие изменения в современный мир, – многоцелевого оружия. При эксплуатационных ошибках подобное оружие способно нанести катастрофический ущерб климату».

Николас Бегич – из семьи «негласных хозяев Аляски». Местная элита. И у этой семьи есть свои счеты к Вашингтону. Его отец, Ник Бегич, член Палаты представителей США, в далеком 1972 году совершал предвыборное турне по штату. Его самолет таинственно исчез и до сих пор не найден. Выборы он выиграл посмертно. История до сих пор будоражит, про нее пишут книги и снимают фильмы – и мало кто сомневается, что могущественного «феодала» убрали спецслужбы по приказу из Вашингтона. Когда размещали HAARP, деятельность которого вообще-то не полезна местным жителям (мощные радиоволны воздействуют на мозг), обитателей штата особо не спрашивали. Так что у Николаса есть свой «зуб» - и он мстит, как может.

А ПРАВДА ЛИ ВСЕ ЭТО?

Мы убедились, что для воздействия на погоду не нужна квантовая механика и сложные уравнения. Но, если все так элементарно, почему наука помалкивает? Есть ли серьезные аргументы «против»?

Чаще всего говорят, что мощности стендов по нагреву ионосферы маловаты. В атмосфере крутятся колоссальные энергии. Тогда как мощность HAARP – 3,6 мегаватта, стенда в Тромсе – около мегаватта. Много – по человеческим меркам, но не по меркам природы.

Аргумент серьезный. Однако в частных беседах специалисты говорят, что, скорее всего, срабатывает эффект домино. Представьте серию костей домино, первая из которых – крошечная, а последняя – с многоэтажный дом. Вы можете, едва шевельнув мизинцем, повалить первую, а последняя в состоянии придавить слона. Так и тут: надо лишь подтолкнуть ионосферу, остальное сделают силы природы.

Другая причина скепсиса – слабая изученность ионосферы, которая сама по себе невероятно сложна и процессы в ней запутанны. Так, уже в 1950-е годы ученые умели вызывать искусственные полярные сияния. На высоте взрывали небольшой ядерный заряд (потом испытания атомных бомб в воздухе запретили). Но до сих пор мы плохо понимаем, как это работает.

У правительств, в свою очередь, есть свой резон помалкивать. Климатическое оружие ведь бьет и по своим. В последнее время в США (именно в США) наблюдаются странные и неприятные природные аномалии. Массовый мор птиц и пчел. Мощные ураганы из ничего. Вообще, с тех пор, как заработал HAARP, число климатических аномалий именно в США резко выросло.

Если признать, что «у НАТО есть климатическое оружие, и мы применим его против русских», придется отвечать перед собственной общественностью. Сейчас-то: урожай жук поел, жалуется фермер, ну и все пожимают плечами, с жука какой спрос. А когда выяснится, что «жук» носит погоны, разговор примет иной оборот.

Хочется написать, что беспардонная НАТОвская военщина цинично разрушает земной шар, ставя безответственные опыты, и это будет, скорее всего, правда, но вместо публицистики такого рода попробуем лучше задаться вопросом: а нам-то есть чем ответить?

В СССР исследования точно велись. С распадом Союза они были свернуты. Что сейчас – достоверно не известно. Западные станции недаром находятся в Арктике: если ты сидишь у магнитного полюса, ты можешь контролировать хоть всю планету, как бы оседлывая силовые линии земного магнитного поля. У нас в Арктике таких проектов точно нет. И это хорошо: климатическое оружие – невероятно грязная и опасная штука. Если враг отравит Мировой океан, что, вслед за ним травить тоже? Лучшая защита – придать гласности подобные разработки. Что мы отчасти сегодня и сделали.

КОММЕНТАРИЙ

«Климатическое оружие – не миф, но это очень закрытая тема»

Евгений ТИШКОВЕЦ, метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», подполковник ВВС:

- Метеорологическое оружие – это не миф. Но это очень закрытая тема, и мне не хотелось бы раскрывать детали. Особенности в том, что касается механизма его действия.

Мне неизвестны примеры применения такого оружия против России. Мне кажется, это маловероятно. Документально подтверждено только применение военными США такого оружия во время Вьетнамской войны. Они засевали облака иодистым серебром, в результате чего добивались восьмикратного увеличения количества осадков.

Странный случай произошел во время бомбардировок силами НАТО Белграда. Американцы тогда впервые массированно применили высокоточное оружие. Но оно очень чувствительно к погоде. И из-за плохой погоды оно «мазало». Попали даже в посольство КНР. Примерно треть запусков оказались неудачными: системы не могли выйти на цель, захватить ее, поразить, из-за сложных метеоусловий, и возвращались на базу с неиспользованным боекомплектом. И вдруг как по мановению волшебной палочки установилась идеальная погода – антициклон. Который не был предсказан ни одной моделью погоды. И стоял он не несколько суток, как обычно, а больше месяца. Это создало идеальные условия для применения высокоточного оружия. Но официально НАТО не подтверждало тогда, что применило методы воздействия на ионосферу, на климат.