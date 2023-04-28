Нелепый балахон Борщевой и оголенная Погребняк: Модные провалы закрытия Московского кинофестиваля

Мария Погребняк, конечно, красивая девушка. Но костюм этот совсем не в тему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве традиционной звездной дорожкой завершился 45-й ММКФ. Светские львицы и кинодивы дефилировали у кинотеатра «Россия», вальяжно позируя репортерам. Однако многие пользователи соцсетей обомлели, увидев наряды некоторых артисток: либо откровенная скукота, либо неуместная оголенность. Модные образы красной дорожки ММКФ разобрал звездный стилист Омар Байрамов.

Стилист Омар Байрамов Фото: Личный Архив

Мария Погребняк

- Разглядываю фото дорожки и удивляюсь, что многие не заморачиваясь, пришли на церемонию в рядовой офисной одежде. Маша, конечно, красивая девушка: стройная фигура и этот оголенный наряд очень сексапильный. Но костюм этот совсем не в тему. Такой наряд больше для какой-нибудь тематической вечеринки или бала, - считает стилист Омар Байрамов.

Мария Погребняк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Антонова

- И тут платье совсем не для красной дорожки. Да, иногда можно использовать три цвета в образе, но тут все невпопад. И даже причёски нет. Такое впечатление, что Наталья приехала не на красную дорожку кинофестиваля, а на корпоратив, где гуляет бухгалтерия.

Наталья Антонова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Беретта

- В целом платье красивое. И по фигуре красивое и укладка милая. Но туфли не подходят, слишком массивные. Надо было надеть более легкие босоножки и было бы гармонично, - говорит стилист.

Юлия Беретта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Алферова

- Как-то очень мрачно. Думаю, надо доработать это платье аксессуарами. Сюда бы какое-то красивое ожерелье, тогда было бы стильно и элегантно, - оценил образ актрисы Омар Байрамов.

Ксения Алферова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Макеева

- Не понимаю стилиста Макеевой. Очень много висюлек. Слишком много всего: и на подоле, и на плечах, и в ушах. Наша любимая рубрика - я надену все лучшее сразу.

Анастасия Макеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Снаткина

- Очередной недоработанный образ. Платье в целом космическое, эффектное, но вот причёска - отсыл к японской культуре. Тут были бы хороши голливудские локоны, а не фольклорная укладка и тематические аксессуары.

Анна Снаткина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Борщева

- Платье красивое и Лена очень мила. Но ей надо было подчеркнуть талию, поскольку наряд смотрится, как балахон для беременных.

Елена Борщева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дина Корзун

- Сочетания белого с черным абсолютно не выигрышный вариант, когда объёмное платье и объёмное украшение. И опять никакой укладки. Офисный «лук».

Дина Корзун Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Калашникова

- Анна Калашникова выглядит достойно красной дорожки. Видимо, послушала мои советы. Но опять перебор с украшениями. Надо было что-то убрать, оставить один аксессуар. Я бы колье убрал, потому что на платье и так много декора.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Безрукова

- Ирина роскошная женщина, но платье неудачное. Наряд не подходит для красной дорожки. Платье увеличивает фигуру и больше похоже на пляжный сарафан.

Ирина Безрукова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Ирины красивая фигура, не надо ее прятать, - считает стилист Омар Байрамов.