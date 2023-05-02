Мужская тема: как отсрочить «разрядку» и продлить половой акт

Фото: Shutterstock

С преждевременной эякуляцией хоть в раз в жизни сталкивается каждый мужчина. У многих досадно быстрая разрядка приобретает характер полового расстройства. Эякуляция наступает при минимальном возбуждении до или сразу после начала полового акта. Женщина остается неудовлетворенной, у мужчины появляется комплекс неполноценности[1].

Отсутствие полноценного секса приводит к разладу в паре. Поэтому затягивать с решением проблемы никак нельзя. Как справиться с ней самостоятельно, не посвящая в интимные тайны никого третьего?

Вот несколько советов, которые могут помочь в этом.

1. Измените образ жизни

Проблемы в постели могут возникать по причине стресса и хронической усталости[1]. Они приводят к нарушению процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, к изменениям в гормональном фоне. Все это сказывается на половой функции[1].

Поскольку стрессов невозможно избежать, постарайтесь повысить устойчивость к ним. Соблюдайте режим труда и отдыха. Питайтесь полноценно. Чередуйте умственные нагрузки с физическими. Занимайтесь спортом. Чаще бывайте на природе. Осваивайте специальные методики релаксации[1].

2. Регулярно занимайтесь сексом

Преждевременная эякуляция часто случается после длительного воздержания[1]. Это хорошо известно всем, и особенно тем, кто в силу профессиональной деятельности надолго лишается женского общества.

Регулярный секс способствует нормальной работе половой системы. Как бы вы ни были заняты, не забывайте о интимной стороне жизни. И кстати, зачастую этого бывает достаточно, чтобы проблема преждевременного семяизвержения разрешилась сама собой.

3. Учитесь снижать градус возбуждения

Время до эякуляции обычно во многом зависит от партнерши, обстановки, в которой происходит половой контакт, прелюдии к сексу и других факторов. Если возбуждение слишком сильно, разрядка может оказаться досадно быстрой.

Подойти к близости с женщиной в боевой готовности помогает мастурбация. Обычно следующий за ней половой акт оказывается более продолжительным[1]. Еще один эффективный способ — физическая нагрузка. У большинства после тренировки время до эякуляции увеличивается.

Фото: Shutterstock

4. Используйте презервативы с анестетиками

У некоторых мужчин от рождения головка полового члена слишком чувствительна. Если это ваша «тема», может помочь презерватив — он уменьшает раздражение и отдаляет эякуляцию[1].

Специально для продления полового акта существуют презервативы с анестетиками. Те, кто против использования кондома, могут перед сексом попробовать обрабатывать головку полового члена местноанестезирующей мазью. Однако в этом случае оргазм партнерши тоже может отдалиться из-за действия средства[1].

5. Применяйте специальные позы и приемы

Продлить секс помогают некоторые позы. Например, если партнерша сидит сверху, контакт самой чувствительной зоны головки пениса со стенкой влагалища уменьшается. Кроме того, находясь снизу, можно расслабиться и в критический момент подумать о чем-то отвлеченном — это помогает оттянуть эякуляцию.

С другой стороны, иногда лучше держать все под контролем, чтобы при приближении оргазма остановиться и сделать паузу. В этом момент можно нажать пальцем на головку пениса в месте прикрепления уздечки, чтобы снизить уровень возбуждения.

6. Пробуйте БАДы

Восстановить контроль над возбуждением и эякуляцией может помочь «ЭФФЕКС Нейро»[2]

Эффекс Нейро — уникальный «коктейль»[3] из самых полезных для мужской силы веществ.

В его составе [2]:

• Аминокислоты:

• L-аргинин, действие которого направлено на стимуляцию потенции и повышение сексуальной активности, продление полового акта;

• L-триптофан, который способствует выработке серотонина — «гормона» удовольствия;

• L-глутамин, помогающий регулировать процессы возбуждения и торможения в головном мозге.

• Экстракт горянки — известного лекарственного растения, обладающего ценными тонизирующими и укрепляющими свойствами, положительно влияющими на сексуальную активность мужчины.

• Витамины B3 и В6, помогающие восполнять мужскую энергию;

• Цинк, от которого зависит качество сперматогенеза.

Благодаря синергизму действия компонентов комплекс «ЭФФЕКС Нейро» способствует уменьшению психологической напряженности, мешающей полноценной половой близости, позволяет восстанавливать контроль над эякуляцией и тем самым продлевать половой акт[2].

Всего 3 капсулы «ЭФФЕКС Нейро» в день обеспечивают рекомендуемый уровень суточного потребления компонентов, полезных для мужского организма и мужской силы[2].

Биокомплекс для мужчин «ЭФФЕКС Нейро» производится по международному стандарту качества GMP[2]. Его можно принимать достаточно долго, однако перед тем, как начать, нужно обязательно получить проконсультироваться с врачом.

Хотя и редко, преждевременная эякуляция может быть проявлением воспалительных процессов в половых органах, гормональных нарушений, поражений головного или спинного мозга[1].

Только специалист может диагностировать заболевание и подобрать необходимое лечение. Возможно, его дополнит ЭФФЕКС Нейро, который можно приобрести по ссылке.

Приобрести Эффекс Нейро можно на сайте evalar.ru, fitomarket.ru и apteka.ru, а также в аптеках вашего города.

Информация:

1. С.К. Яровой, Р.А. Хромов, О.В. Джалилов Современные тенденции в лечении преждевременной эякуляции // ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. Урология и Нефрология / №3-4 (29) — 2018. — Стр. 26-32

2. Инструкция БАД Эффекс effex Нейро.

3. В ассортименте Эвалар.

Реклама. ЗАО «Эвалар»