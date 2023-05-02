Польза от «Пятёрочки»: с заботой о младших, со вниманием к старшим!

Некоторые люди между собой называют их «Центры маленького счастья», потому что здесь каждый может принять участие в благотворительных мероприятиях и получить именно ту помощь, общение и внимание, в которых нуждается.

Для добрых дел всегда есть возможности. «Пятёрочка» предлагает свои, превращая магазины в атмосферные площадки для встреч и общения пожилых людей, детей и подростков. На сегодняшний день в проекте участвуют 355 магазинов. Расскажем подробнее о наиболее ярких инициативах.

Старшему поколению

С начала проекта «Центры местного сообщества» для старшего поколения было проведено 20 мероприятий, а количество участников составило порядка 5000.

Самая вкусная «Корзина фруктов»

Каждому важно чувствовать внимание, проявить которое зачастую бывает очень просто. Например, угостить человека фруктом и тем самым поднять настроение. Именно это и сделала «Пятёрочка», разместив в торговых залах некоторых магазинов — участников проекта корзинки с фруктами. Каждую неделю любой посетитель старшего возраста может совершенно бесплатно угоститься свежим яблоком, бананом или апельсином. Доброта не имеет границ и всегда возвращается бумерангом. Неудивительно, что в одном из универсамов Санкт-Петербурга акция вышла за пределы проекта: корзинку самостоятельно стали пополнять гости магазина и его сотрудники.

Комьюнити-менеджер проекта Александра Кольцова из Санкт-Петербурга, будучи представителем старшего поколения, организовала серию благотворительных мероприятий и акций в 20 магазинах «Пятёрочка» Кировского, Красносельского районов Санкт-Петербурга, Петергофа, Стрельны и Ломоносова.

«Мне нравится помогать людям, общаться с ними, - говорит Александра. - Начинала я как волонтер фонда «Добрый город Петербург». Участвовала в фестивалях, смартфон-кафе, училась помогать. Потом стала участником программы «Старшие». Эта деятельность меня захватила. Я узнала много интересных, творческих людей. Вместе мы устраивали их выставки и выступления. А сейчас я работаю в проекте «Центры местного сообщества» в магазинах «Пятёрочка». Меня воодушевляет то, что я могу дарить другим радость, пускай и небольшую. Это такой круговорот света и добра. Он даёт ощутимую энергию».

Людмила Фатьянова, пенсионерка: «В магазин идёшь, как в гости к хорошим знакомым: здесь тебя уже узнают, приветствуют, интересуются самочувствием, советуют что-то из продуктов, особенно новинки ассортимента. Да ещё так чудесно, по-домашнему, угощают фруктами! Очень здорово придумали. Всегда с хорошим настроением прихожу сюда и в хорошем расположении духа возвращаюсь домой».

«Мечты «невидимых» стариков»

Так называется еще одна акция для поддержки одиноких пожилых людей, которая запустилась в конце 2022 года в большинстве регионов страны, где действует проект ЦМС.

С возрастом круг общения сокращается, и некоторые люди начинают чувствовать себя «невидимкой» — незаметным человеком, на которого никто не обращает внимания. Особенно остро чувство одиночества проявляется при приближении праздников.

Этот вопрос объединил многих неравнодушных жителей и организаций, которые взяли на себя роль друзей и готовили свои подарки для стариков, ориентируясь на собранные пожелания.

Чтобы присоединиться к инициаторам, достаточно было написать о своём желании координатору проекта на официальной странице акции на сайте или в социальных сетях.

Желание подарить радость одиноким пенсионерам проявили люди разного возраста — от воспитанников детских садов до «серебряных» волонтеров — людей, которые занимаются добровольчеством в старшем возрасте. Самые частые пожелания — трости, тонометры, глюкометры, одеяла, полотенца, теплые носки, кашпо для цветов. Однако детские поделки, общение, забота, внимание и добрые слова были не менее востребованы.

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» организовал информационный сервис «СТАРШИЕ». Для того, чтобы о сервисе узнало как можно больше старших петербуржцев, команда ЦМС разместила на досках объявлений в магазинах «Пятёрочка» Санкт-Петербурга информационные плакаты. На них был зафиксирован телефонный номер сервиса «СТАРШИЕ», позвонив по которому, возрастные петербуржцы могли узнать, как получить помощь или поддержку, а также информацию о возможностях проведения досуга и отдыха и о том, как обрести сообщество по интересам. Курирует информационный сервис и отвечает на звонки менеджер благотворительного фонда «Добрый город Петербург».

«Сервис работает по всему Санкт-Петербургу, и мы буквально на расстоянии одного телефонного звонка с нашей аудиторией — старшими петербуржцами», - рассказывает Эмма Талабаева, менеджер программы «Старшие».

Тамара Ермолаева, пенсионерка: «Это объявление на стенде в магазине, куда можно позвонить, чтобы встретить единомышленников и друзей по интересам, просто перевернуло мою жизнь. Теперь я в группе занимаюсь скандинавской ходьбой. Мы вместе тренируемся, гуляем, дышим воздухом и потом общаемся. Как этого не хватало! Я опять чувствую себя радостной. Благодарю всех, всю замечательную нашу молодежь, которая помнит о стариках и о том, что мы тоже живы не хлебом единым, что у нас есть и другие потребности. Спасибо, что понимаете это».

Пусть все будут здоровы!

При организации мероприятий для старших важно упомянуть и тему здоровья.

В Санкт-Петербурге совместно с волонтерами-медиками прошло несколько акций, посвященных профилактике здоровья. В магазинах сети «Пятёрочка» по всему городу посетители могли научиться дыхательной гимнастике, которая быстро успокоит, приведет в порядок мысли и сердцебиение, а также узнать о проявлении постковидного синдрома или измерить давление.

В Москве в ходе реализации проекта «СтудАптациЯ» провели акцию «МОЗГ 4.5». Сотрудникам и посетителям магазина «Пятёрочка» рассказали о том, что такое инсульт, о его симптомах, факторах риска его развития и профилактике. Освежить в памяти эту информацию всегда полезно, так как это может спасти чью-то жизнь.

«Мне как директору магазина, где каждый день бывает большое количество людей, очень важно, чтобы мои сотрудники знали, как оказать первую помощь, как быстро вызвать «скорую». Ситуации могут быть разные, и такие лекции полезны для всех», - отметила Светлана Рассказова, директор магазина «Пятёрочка».

Волшебная сила творчества

Творчество необходимо человеку независимо от его возраста. Пока ты способен на креатив, на интерпретацию — ты молод.

В рамках проекта «Центры местного сообщества» гости магазинов пенсионного возраста с удовольствием пели, рисовали, учились танцевать чарльстон и участвовали в конкурсах кулинарного мастерства.

Интересно, что участники проекта «Центры местного сообщества» выступали не только как благополучатели событий, но и сами были их героями и инициаторами.

Так, в Перми сообщество людей преклонного возраста на постоянной основе проводит творческие тематические мастер-классы для юных посетителей «Пятёрочек». Таким образом укрепляется связь между поколениями и передаются традиционные знания, умения и мастерство.

В Новороссийске же совместно с общественной организацией «Клуб пенсионеров «Счастье» состоялась серия мастер-классов «Вяжем тепло». Люди пенсионного возраста встречались в пространстве магазинов, вязали, делились новыми техниками, а получившиеся теплые вещи передавали благотворительным организациям города.

В Санкт-Петербурге совместно с благотворительным фондом «БлагоДаря» и людьми пенсионного возраста была организована мотивирующая фотовыставка, которая наглядно продемонстрировала, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте, — главное, смотреть на жизнь позитивно.

Проживать еще одну молодость возможно, если работать руками. Например, давать вторую жизнь вещам, умело и творчески переделывая их, находя им необычное применение.

Остаемся на связи

Люди старшего возраста — всегда желанные участники в проекте. Приветствуется и любая инициатива. Присоединяйтесь к проекту и следите за актуальными новостями в сообществе в ВКонтакте.

Младшему поколению

Реализуя проект «Центры местного сообщества», «Пятёрочка» постаралась и для детей. За полгода было проведено более 30 уникальных мероприятий для маленьких граждан.

Они попробовали себя в роли художников, следопытов, экологов, проходили квесты, соревновались в конкурсах, изучали мир, учились с заботой думать о природе и мыслить экологично.

В течение этих шести месяцев во всех магазинах, участвующих в проекте, дети своими руками делали открытки в подарок своим родителям, игрушки из ненужных вещей, выжигали по дереву, осваивали технику паперкрафт, лепили из соленого теста, расписывали эко-сумки, выращивали микрозелень.

«Тетрадка Дружбы»

Масштабная акция состоялась осенью 2022 года. В ней приняли участие дети в возрасте от 6 до 18 лет. Посетители «Пятёрочки» из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского края, Свердловской, Ростовской и Самарской областей могли получить необычную тетрадь на кассе. А затем записать в нее свои идеи: как улучшить экологию, уменьшить неравенство, получить недорогую и чистую энергию. В этой же тетради можно было выполнить игровые задания, заработать баллы, а затем загрузить её в мобильное приложение «Тетрадка Дружбы».

Самое главное, что должны были понять в итоге дети: для дружбы нет ограничений ни по цвету кожи, ни по возрасту, ни по уровню развития или возможностям. Это и есть «инклюзия».

А еще — то, что голос каждого из нас, несмотря на юный возраст, — нужен и важен для общества, а смелые созидательные и гуманные идеи могут быть реализованы.

Авторы самых креативных «Тетрадок» получили подарки, а победителей из каждого региона ждал и дождался суперприз — путевка в детский лагерь «Новый город «Дружный» (г. Пермь).

В Санкт-Петербурге детей научили говорить на языке жестов. И теперь они умеют в случае надобности пообщаться со сверстниками, имеющими проблемы со слухом (отныне это не препятствие для взаимопонимания), и рассказать с помощью рук о себе и своих увлечениях.

Искусство — самый универсальный язык

В поселке Комсомольский дети мастерили магниты на холодильник. Мама одного из участников мастер-класса, Ольга Селезнева, поделилась впечатлениями:

«Я узнала про этот мастер-класс в группе, созданной директором магазина. Детям бесплатно предоставили все необходимое, к каждому ребенку подходили, объясняли и помогали. Сама я не присутствовала, но видела фото и видео, с которых смотрят счастливые и восторженные детки. И не только дети остались довольны, но и проходящие мимо покупатели, которые могли полюбоваться творчеством».

Ребята повсеместно радовали окружающих своими поделками и рисунками.

В Сызрани в универсамах «рядом с домом» организовали выставку картин воспитанников местной изостудии и фотопортретов покупателей «Пятёрочки», которых запечатлели на память учащиеся одной из фотостудий города.

В Петербурге ребята попробовали себя в благотворительности, участвуя в фестивале «Добрый Питер». Дети учились дарить тепло тем, кому его особенно не хватает. Вроде пустяк — самодельная открытка с добрыми словами, но для одиноких бабушек и дедушек — это событие в жизни и мощная моральная поддержка.

Быть экологичным — значит быть чутким

Также в Петербурге в «Школе заботливого владельца» Айболит и кот Брысь учили малышей правильно ухаживать за домашними питомцами. «Братья наши меньшие», как животных называл Сергей Есенин, — это тоже часть нас, часть природы, которую с детства нужно учиться беречь и относиться с тактом и любовью.

С этой же целью библиотеки Санкт-Петербурга провели конкурс экологических плакатов среди юных читателей и посетителей «Пятёрочек», которые потом были напечатаны и представлены на выставках в магазинах.

В Екатеринбурге организовали экосбор пластиковых крышечек. В магазинах рядом с кассами были расположены контейнеры, куда свои пластиковые вещицы мог положить каждый желающий. При их заполнении волонтёры опустошали контейнеры и сдавали крышки на переработку. Участники сбора также получали знания, что «мусора» не существует, а есть дополнительные ресурсы, и что хорошие и полезные вещи могут быть произведены даже из вторсырья. Например, брелоки и блокноты!

В Москве и Московской области прошла ЭКОллаборация с фондом озера Байкал: в магазинах развесили плакаты, красочно рассказывающие о рациональном потреблении воды.

А конкурс экологических рисунков «Моя планета Земля» прошел во многих российских городах в 9 регионах России, участвующих в проекте ЦМС.

Вот как о работе своего «Центра местного сообщества» рассказывают сотрудники одного из наиболее активных магазинов на ул. Свободы, 244 в Самаре — директор магазина Алена Жаркова и продавец-кассир Мария Морозова:

«К нам приходят разные люди, от мала до велика, интересуются, что такое ЦМС. Мы рассказываем о наших мероприятиях. Например, мы проводим познавательные конкурсы для детей на разные темы: мультипликация, правильное питание и др. В процессе конкурса рисунков «Наша планета Земля» и «Красота осени» обсудили экологические проблемы. Также в нашем уголке можно взять понравившуюся книгу и принести свою — это у детворы подстегивает желание узнать о мире больше. А на доске объявлений можно оставить свою визитку или пожелание. Так мы стараемся воспитывать активную гражданскую позицию у наших маленьких посетителей, чтобы они не оставались равнодушными к чужой боли или где-то существующей несправедливости.

В День пожилого человека мы угощали покупателей полезными вкусностями.

В целом очень приятно наблюдать, как радуются и дети, и взрослые, когда получают подарки или принимают в свой адрес слова благодарности. Для нас Центр Местного Сообщества — это Центр Маленького Счастья».

Всё интересное впереди

Впереди еще много акций, конкурсов и интересных мероприятий для юных посетителей магазинов популярной торговой сети.

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