Центробанк России не меняет ключевую ставку с сентября 2022 года: регулятор объяснил, почему

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ дает деньги в долг обычным банкам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевая ставка не меняется с 20 сентября 2022 года. На заседании Совета директоров Центробанка, которое состоялось 28 апреля, ее снова решили оставить на прежнем уровне – 7,5%.

Коротко о том, что это за зверь такой и что все это изменит для нас. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ дает деньги в долг обычным банкам. Поэтому именно от нее зависят условия по вкладам и кредитам для обычных россиян и бизнеса. Когда ключевая ставка растет – кредиты становятся дороже, а депозиты выгоднее. Когда ключевая ставка падает – снижается процент и по займам, и по вкладам. А когда она остается стабильной, как сейчас, то ничего не меняется.

Напомним, сейчас средний процент по вкладам в российским банках - около 8%, по ипотеке – около 8,3%. Вот примерно на таком уровне ставки и останутся. По крайней мере, до 9 июня – на эту дату назначено следующее заседание совета директоров ЦБ.

Заодно центробанкиры выпустили пресс-релиз, где объяснили, почему оставили ставку на прежнем уровне. Вообще-то меняют ее у нас в основном для того, чтобы повлиять на инфляцию. Например, ставку увеличивают при высокой инфляции – кредиты становятся менее выгодными, люди и компании начинают брать меньше денег в долг, спрос на товары и услуги снижаются и рост цен тормозит. Так вот, сейчас, по мнению директоров ЦБ, ситуация куда более приятная.

- Годовая инфляция существенно снизилась, составив 3,5% в марте (после 11,0% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля, - пишут сотрудники ЦБ.

И делятся оптимизмом: по прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Почему инфляция будет такой низкой? Потому что речь идет о годовой инфляции. А год назад цены у нас сильно взлетели. И если сравнивать нынешнюю стоимость товаров и услуг с аномально высокими прошлогодними ценами, то и получается, что за год они выросли несильно.

- В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4%. В то же время, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 года он начнет постепенно расти, - предупреждает ЦБ.

КСТАТИ

Вырастут не только цены, но и экономика

Поделился Центробанк и другими прогнозами. Согласно новым данным, ВВП России в нынешнем году вырастет на 0,5 – 2%. И этот прогноз не сильно отличается от остальных. Так, Минэкономразвития в нынешнем году ожидает роста российского ВВП на 1,2%, а Мировой валютный фонд дает нам +0,7%. Так что все не так плохо!

Ну, если верить прогнозам и если не случится еще каких-нибудь, как сейчас принято говорить, геополитических потрясений.