В Республике Тыва открылся самый большой в России буддийский храм

Сегодня в столице Республики Тыва - городе Кызыле - состоялась торжественная церемония открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг». Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сегодня в столице Республики Тыва - городе Кызыле - состоялась торжественная церемония открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам мероприятия приветственное обращение.

«Приветствую вас и поздравляю с открытием в городе Кызыл буддийского монастыря Тубден Шедруб Линг.

Реализация столь значимой, исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины нашей страны, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей этой древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны, послужит приобщению верующих, прежде всего молодёжи к завещанному предками бесценному духовному и нравственному наследию.

Ещё раз от души поздравляю вас с большим, праздничным событием, желаю доброго здоровья и благополучия», - сказано в обращении.

Приветственное обращение Президента России к участникам церемонии зачитал Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

В мероприятии приняли участие представители Государственной думы Российской Федерации, администрации Президента РФ, регионов России, иностранные делегации, буддийские священнослужители, а также члены российских общественных организаций.

Главный буддийский монастырь в Туве построен при поддержке Культурного фонда имени Кужугета Шойгу.

Буддийский монастырь состоит из 12 этажей и высотой 56 метров с колоннами и подиумом под 10-метровую статую Будды. Общая площадь территории храмового комплекса «Тубтен Шедруб Линг» 9,3 гектара. Проект разработан специально для Тувы с учетом сейсмической ситуации в регионе.

Внутренняя отделка храма выполнена под руководством российского скульптора, Заслуженного художника РФ Даши Намдакова.