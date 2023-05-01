Охваченные огнем: почему в России горят леса и как с этим бороться

Более чем в 70 регионах страны открыт пожароопасный сезон. Число очагов возгораний осталось прежним по сравнению с прошлым годом, но втрое выросли площади. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Чтобы переломить тенденцию, правительство собирается установить новые стандарты реагирования на пожары, повысив ответственность регионов. О причинах распространения огня и борьбе с ним – в материале КП.

Человеческий фактор

Трагедия в свердловской Сосьве и близлежащих поселках, где огнем уничтожено более 200 жилых домов, вновь вывела на первый план тему пожаров. Причины происшедшего предстоит установить следствию, одна из уже официально озвученных версий – неосторожное обращение с огнем на местной пилораме.

«Ситуация с пожарами в России повторяется из года в год. Каждый случай уникален, в качестве первопричины могут быть природные факторы, например, грозы. Но главной причиной является неосторожное обращение с огнем – сельскохозяйственные палы, разведение костров, сжигание мусора, использование пиротехники. С этим связано девять из десяти пожаров», – говорит глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Как пример – сейчас около 67% возгораний фиксируется на землях сельхозназначения, где люди сжигают прошлогоднюю траву. Огонь перекидывается на деревья и масштаб пожара увеличивается. На сегодня наибольшее количество таких случаев приходится на Приморье и Забайкалье, Омскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область.

Хотя опасный сезон только начинается, в целом по стране огнем охвачено уже порядка 200 тыс. гектаров леса. И это несмотря на беспрецедентные меры, которые были предприняты в последнее время для борьбы с пожарами.

Потушить за сутки

На минувшей неделе вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание, где обсуждался вопрос. Она отметила, что в нынешнем году регионам выделено 14,2 млрд рублей на борьбу с пожарами. Это сопоставимо с рекордным показателем 2022 года, когда финансирование выросло сразу в 2,5 раза.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в субъекты РФ для борьбы с огнем поступило более 46 тыс. единиц техники и оборудования общей стоимостью около 17 млрд рублей. «Теперь все зависит от работы на местах – необходимо вовремя нарастить силы и средства, провести обучение сотрудников», – сказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Чтобы минимизировать ущерб от пожаров, нужно в первую очередь повысить скорость реакции. Если быстро потушить огонь, ни о каких гектарах горящего леса говорить не придется», – отмечает Рашид Исмаилов. Правительство хочет установить уровни реагирования: в первые сутки это вопрос муниципалитета, далее – субъекта РФ с непосредственной ответственностью губернатора. Если за три дня регион не справился с огнем, должен наступать федеральный уровень реагирования со стороны Рослесхоза и МЧС.

Одновременно будет пересмотрен механизм стимулирования. Виктория Абрамченко поручила Минфину, Минприроды и Рослесхозу завершить корректировку правил доведения средств до субъектов РФ: если какой-то регион систематически допускает ухудшение ситуации, он будет получать влияющий на финансирование понижающий коэффициент.

Защита инфраструктуры

Возгорания еще опасны тем, что могут угрожать стабильной работе инфраструктуры, от которой зависит жизнеобеспечение пострадавших районов и их соседей. Например, на прошлой неделе Минэнерго сообщило, что в зоне возможного воздействия природных пожаров находятся 48 объектов топливно-энергетического комплекса.

По словам замглавы ведомства Евгения Грабчака, пожары оказывают существенное влияние на работу электросетей и генерации, приводя к отключению энергоснабжения потребителей и выводу объектов из строя.

Чтобы защитить оборудование, специалисты энергокомпаний вспахивают землю рядом с подстанциями и линиями, расчищают просеки линий электропередачи от растительности, пояснили КП в «Россетях» (в группу компаний входят ПАО «Россети Московский регион», «Россети Тюмень», «Россети Юг», "Россети Сибирь" и др.). При этом сами энергетики помогают пожарным бригадам в ликвидации возгораний. Они по заявкам спасателей отключают линии электропередачи вблизи огня и при помощи резервных источников питания обеспечивают энергией водонапорные башни.

Замминистра также напомнил, что сами по себе сети не становятся источником пожаров. «Безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание на линии автоматически распознается и ликвидируется в срок не более секунды посредством отключения. Этот механизм также обеспечивает пожарную безопасность», – пояснил Евгений Грабчак.

«Для того, чтобы воздушные ЛЭП не стали очагом возгорания, еще на этапе их проектирования учитываются особенности ландшафта и климата. Кроме того, провода находятся на значительном удалении от земли. Поэтому поджечь даже сухую траву в результате короткого замыкания на таком расстоянии невозможно», – сказал директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

Пожаров будет больше

«По всем данным предстоящий пожароопасный сезон будет сложным. О возрастающих рисках свидетельствуют результаты регулярных научных исследований. В ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации говорится, что 2015-2022 годы были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Жаркая погода обеспечивает идеальные условия для распространения пожаров», – подчеркивает Рашид Исмаилов.

Поэтому, добавляет он, необходимо постоянное внимание к проблеме и последовательная работа по предотвращению пожаров. Для снижения рисков экологи предлагают усилить защиту лесов за счет развития добровольчества в тушении и профилактике возгораний, ужесточить контроль за соблюдением противопожарных требований и наказание за их несоблюдение.