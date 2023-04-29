29 апреля - День астрономии: как выбрать телескоп и где искать созвездия

В этом году весенний День астрономии пришёлся на субботу, 29 апреля Фото: Роман ЗЛОБИН

День астрономии отмечают дважды в год — весной и осенью. В этом году весенний День астрономии пришёлся на субботу, 29 апреля.

Для того, чтобы насладиться красивыми видами созвездий, даже не обязательно дожидаться темноты. Серьёзно! Достаточно скачать на смартфон приложение типа Stellarium, Sky Tonight или любое другое — легко ищется по запросу «астрономическое приложение». Благодаря возможностям геопозиционирования смартфона и встроенному гироскопу вы можете через экран мобильного устройства наблюдать самое чистое и яркое звёздное небо. Водя телефоном из стороны в сторону, вы в режиме реального времени сможете наблюдать именно те звёзды, которые и находятся за завесой нашей атмосферы. В таких приложениях есть и подписи к созвездиям, и справка, и напоминания о красивых астрономических явлениях, и т. д.

Для совсем маленьких любителей космоса Онлайн-школа России вместе со «Сколково» даже сделали приложение «Онлайн школа. Наука в AR». С помощью него можно разглядывать космические тела, отвечать на вопросы, узнавать новое и делать фотографии планет и звёзд.

Если у вас есть возможность, сводите ребенка в ближайший планетарий. Что такое планетарий? Это научно-просветительное учреждение, в котором демонстрируется небесная полусферасфера с космическими объектами, затмения, панорамы планет и климатических поясов земного шара. Демонстрация выполняется с помощью специального прибора, который так и называется — «Планетарий». По всей территории Российской Федерации находятся более 60 больших планетариев.

Ну и, конечно, можно записаться в обсерваторию на сеанс, экскурсию или день открытых дверей. В Москве и области доступны к посещению:

— Московский Планетарий;

— обсерватория «Ка-Дар»;

— обсерватория ГАИШ при МГУ;

— детская обсерватория во Дворце пионеров на Воробьёвых горах.

В Петербурге:

- Пулковская обсерватория

- Народная обсерватория на Нарвской

- радиоастрономическая обсерватория «Светлое»

Разные обсерватории предлагают самые разнообразные программы для наблюдения за звёздами.

КАК МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА НЕБОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Если вы уже освоили приложения для наблюдения за небом, прониклись духом космоса в планетарии или сходили на экскурсию в обсерваторию, то пришло время покупать телескоп. Они бывают совершенно разных видов, цен и назначений.

Какой вы хотите диаметр объектива телескопа — апертуру? Если хотите смотреть на звёзды в городе, то можно обратить внимание на 70—90 мм. В городе много засветок, лучше, если пучок света, попадающий в объектив, будет как можно уже. Если же у вас есть возможность ездить загород, то вам подойдет 90—150 мм. Хотите сразу как можно глубже погрузиться в космос, у вас есть возможность ездить загород и выходить в чисто поле по ночам? Берите объектив от 200 мм. Люди, которые серьёзно увлекаются астрономией, используют уже полупрофессиональные линзы с апертурой до 400 мм. Фокусное расстояние, оптимальное для начинающих, составляет 700 мм.

Обратите внимание и на оптическую схему телескопа — каким образом вы собираетесь смотреть «в трубу».

- Рефракторный тип — линзовая оптика, простота эксплуатации, чёткость и невысокая цена.

- Рефлекторный тип — это система, построенная на зеркальной оптике. Ей требуется более аккуратное отношение, но при этом, можно гораздо удобнее располагаться рядом с телескопом.

Теперь — подставка, она же — монтировка телескопа. Заранее продумайте, откуда вы хотите наблюдать за небом — из дома, с улицы, в чистом поле? Существуют четыре основных типа монтировок.

Азимутальная — простейший вид монтировок, аналогичный конструкции штатива для фотоаппарата. Такой комплектуются телескопы для детей и начинающих. Лёгкая, простая в использовании, можно установить где угодно, но не даёт точного наведения и управления прибором.

Экваториальная — монтировка с механизмом тонких движений по двум осям. Огромным плюсом является возможность ведения объекта по небу, вращая всего одну ручку. Земля-то крутится, не забыли? Надо всё время смещать телескоп, чтобы наблюдать Луну, планеты, звёзды и т. д.

Система Добсона — это большая и тяжёлая напольная монтировка, которая предназначена для тяжелых рефлекторов с апертурой от 200 до 500 мм. Благодаря массе удаётся свести на нет почти все колебания приборов при наблюдениях.

Автоматическая монтировка может быть любого из трёх предыдущих типов. Но, основное отличие заключается в наличии приводов, с помощью которых получается автоматически следить за объектом на небе. Автоматическая система компенсирует вращение нашей планеты и является главным инструментом для астрофотографов, которые фотографируют звёзды на большой выдержке.

Собрались покупать телескоп? Обратите внимание на эти бренды телескопов, они считаются авторитетными и уважаемыми:

— Veber (страна-производитель Россия), занимает лидирующие строчки в рейтингах телескопов для начинающих благодаря большому выбору моделей (особенно — знаменитый «Умка», обратите внимание);

— Sky-Watcher (Канада), выпускает телескопы под разный бюджет;

— Bresser (Германия), большой выбор моделей;

— Levenhuk (Китай/США) масса моделей телескопов, есть выбор и для новичков;

— Celestron (Китай/США) большой выбор моделей, в том числе и совсем карманных для новичков.