«Каждый третий житель либо делает шерсть, либо выращивает баранов»: что Мишустину показали в Карачаево-Черкессии

Во время поездки в Черкесск премьер побывал на шерстяном и мясном производстве. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
В пятницу Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Карачаево-Черкессию. Премьеру показали производство шерсти и пряжи, а также мясной завод.
Карачаево-Черкессия этим славится. Каждый третий житель республики либо выращивает баранов, либо делает шерсть.
На предприятии «Вулкам» Мишустину показали полный цикл производства пряжи: от сортировки немытой шерсти и ее промывки до производства трикотажной пряжи гребенного прядения. Это единственное «шерстяное» предприятие в России с полным циклом производства.
Главные поставщики сырья на предприятие - крестьянско-фермерские хозяйства Северного Кавказа. Производственные мощности предприятия позволяют переработать до 3 тысяч тонн немытой шерсти, произвести более 900 тонн чистошерстяной гребенной ленты и тысячу тонн пряжи.
Сейчас на заводе идет модернизация. Строят цех крашения и трикотажную фабрику.
Как рассказали Мишустину, собственное крашение позволит конкурировать с зарубежными производителями пряжи и уменьшить логистические издержки.
- Не придется для окрашивая в Белоруссию возить! - заметил Мишустин.
После модернизации завод сможет производить крашеной пряжи до тысячи тонн в год.
- Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи непростой, трудоемкий и технологически инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, собираетесь создавать новый цех, фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику, - сказал Мишустин.
Премьер также принял участие в видеомосте и запустил Красногорский гидроузел, состоящий из двух малых ГЭС.
Мишустин отметил, что с их вводом в эксплуатацию энергосистема страны станет еще более сбалансированной. Строительство малых ГЭС было начато в 2019 году, в 2021 году состоялась торжественная церемония пуска потока воды реки Кубань через построенные новые гидротехнические сооружения Красногорских малых гидроэлектростанций (МГЭС). Красногорский гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище, что позволит другим действующим станциям на реке Кубани увеличить генерацию экологически чистой энергии.
- Запуск разрешаю! - скомандовал Мишустин, отметив, что запуск этих малых ГЭС важен для экономики и жителей Карачаево- Черкессии и в целом территорий Северного Кавказа.
Премьер напомнил, что правительство продолжает реализацию государственной программы поддержки возобновляемой энергетики .
- Мы думаем о том, чтобы объемы строительства, в том числе малых ГЭС, которые являются углеродно нейтральными, немножко увеличить и стимулировать, - сказал министр энергетики Николай Шульгинов.
Следующим в программе был завод по производству баранины. Мишустин осмотрел цех разделки и упаковки.
- Мы поддерживаем наших животноводов, у нас впервые за долгие годы количество произведенного мяса превысило то, что производил Советский Союз, - заявил Мишустин.
Сотрудники предприятия попросили Мишустина доработать действующие механизмы поддержки с учетом интересов малых хозяйств, поскольку овцеводство в регионе имеет большой потенциал. Мишустин пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен на правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа, которая состоится на следущей неделе.
- Мы имеем достаточно большой набор инструментов поддержки: это и кредиты, и возможности по поддержке у Минсельхоза, всего для овцеводства в этом году предусмотрено около 2 млрд. руб., - сказал Мишустин.