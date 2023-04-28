«Каждый третий житель либо делает шерсть, либо выращивает баранов»: что Мишустину показали в Карачаево-Черкессии

Во время поездки в Черкесск премьер побывал на шерстяном и мясном производстве. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Карачаево-Черкессию. Премьеру показали производство шерсти и пряжи, а также мясной завод.

Карачаево-Черкессия этим славится. Каждый третий житель республики либо выращивает баранов, либо делает шерсть.

На предприятии «Вулкам» Мишустину показали полный цикл производства пряжи: от сортировки немытой шерсти и ее промывки до производства трикотажной пряжи гребенного прядения. Это единственное «шерстяное» предприятие в России с полным циклом производства.

Главные поставщики сырья на предприятие - крестьянско-фермерские хозяйства Северного Кавказа. Производственные мощности предприятия позволяют переработать до 3 тысяч тонн немытой шерсти, произвести более 900 тонн чистошерстяной гребенной ленты и тысячу тонн пряжи.

Сейчас на заводе идет модернизация. Строят цех крашения и трикотажную фабрику.

Как рассказали Мишустину, собственное крашение позволит конкурировать с зарубежными производителями пряжи и уменьшить логистические издержки.

- Не придется для окрашивая в Белоруссию возить! - заметил Мишустин.

После модернизации завод сможет производить крашеной пряжи до тысячи тонн в год.

- Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи непростой, трудоемкий и технологически инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, собираетесь создавать новый цех, фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику, - сказал Мишустин.

Премьер также принял участие в видеомосте и запустил Красногорский гидроузел, состоящий из двух малых ГЭС.

Мишустин отметил, что с их вводом в эксплуатацию энергосистема страны станет еще более сбалансированной. Строительство малых ГЭС было начато в 2019 году, в 2021 году состоялась торжественная церемония пуска потока воды реки Кубань через построенные новые гидротехнические сооружения Красногорских малых гидроэлектростанций (МГЭС). Красногорский гидроузел поможет сгладить колебания уровня воды в водохранилище, что позволит другим действующим станциям на реке Кубани увеличить генерацию экологически чистой энергии.

- Запуск разрешаю! - скомандовал Мишустин, отметив, что запуск этих малых ГЭС важен для экономики и жителей Карачаево- Черкессии и в целом территорий Северного Кавказа.

Премьер напомнил, что правительство продолжает реализацию государственной программы поддержки возобновляемой энергетики .

- Мы думаем о том, чтобы объемы строительства, в том числе малых ГЭС, которые являются углеродно нейтральными, немножко увеличить и стимулировать, - сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Следующим в программе был завод по производству баранины. Мишустин осмотрел цех разделки и упаковки.

- Мы поддерживаем наших животноводов, у нас впервые за долгие годы количество произведенного мяса превысило то, что производил Советский Союз, - заявил Мишустин.

Сотрудники предприятия попросили Мишустина доработать действующие механизмы поддержки с учетом интересов малых хозяйств, поскольку овцеводство в регионе имеет большой потенциал. Мишустин пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен на правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа, которая состоится на следущей неделе.

- Мы имеем достаточно большой набор инструментов поддержки: это и кредиты, и возможности по поддержке у Минсельхоза, всего для овцеводства в этом году предусмотрено около 2 млрд. руб., - сказал Мишустин.