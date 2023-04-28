Раскрыта вся правда о замке в деревне Грязь: кто на самом деле владеет имением за 1 миллиард рублей

Вид на замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семья Аллы Пугачевой уже больше года живет в Израиле, и всё это время не утихают споры о судьбе замка в деревне Грязь, за который россияне отчего-то переживают как за свой собственный. Дворец предлагали и национализировать, и отдать под приют для детей-сирот. А еще народная молва не раз "продавала" особняк - мол, Максим Галкин избавился от хором за 1 миллиард рублей. И в последнее время эта версия звучит всё настойчивее.

СВЕТ В ОКОШКЕ

Замок в Грязи, ветшающий без хозяев, Примадонна якобы пыталась продать с осени. Эту новость в прессу запустил Сергей Дворцов, концертный директор покойного "шоколадного зайца" Пьера Нарцисса, утверждающий, что он лично знаком с Аллой Борисовной.

- Был человек, не буду называть его имя, известный бизнесмен, который хотел приобрести звездный особняк. Уже и залог внес, но попросил скинуть ценник до 700 миллионов рублей. Алла Борисовна не стала уступать, - делился Дворцов подробностями несостоявшейся сделки и интриговал еще больше. - Говорят, что новый покупатель уже нашелся и скидок не требует - готов внести весь миллиард разом.

А на прошлой неделе в деревню Грязь наведались телевизионщики. И обомлели: за высоким забором виднелась белая иномарка, а едва сгустились сумерки, в одном из окон неожиданно зажегся свет. Тут же запестрели кричащие заголовки: "Пугачева продала поместье". Но таинственный покупатель не спешил раскрывать свою личность...

«ЗДЕСЬ БУДЕТ МОРГ»

И тут на арене возник Стас Барецкий - экс-участник группы "Ленинград", владелец похоронного бизнеса и громкоголосый шоумен, который раз в квартал на-гора стабильно выдает "сенсации". Когда-то он уверял, что Лобода родила от него младшую дочь, а тела Фриске в могиле нет. Теперь пришла очередь хайповать на Пугачёвой.

- Я давно говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры – встречались в Прибалтике и в Израиле. Все серьезно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Если нужна точная сумма, то замок обошелся мне в 450 миллионов, плюс-минус, - объявил Барецкий о покупке недвижимости в Грязи. – Теперь я устрою в там самый крупный в Европе крематорий и морг. Покрашу фасад в черный цвет для антуража. Конечно, Пугачева не очень довольна, что там будет ритуальный центр. Но, видимо, ей нужны деньги…

Стас Барецкий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Барецкого, Алла Борисовна уже вывозит вещи и вопреки договоренностям даже «сдирает плитку со стен».

От таких заявлений обалдели даже главные сплетники шоу-бизнеса, которые знают всё обо всех. И вдруг такая сделка прошла мимо?!

- Это ложь! – с экспертным видом опровергла продажу замка героиня ток-шоу Анна Калашникова, у которой с Пугачевой «много общих друзей». - Особняк не продан и Максим не планирует его продавать. Там по-прежнему живет большой штат прислуги, водитель Аллы Борисовны. За охрану замка Примадонна каждый месяц отдает около 500 тысяч рублей. Еще 150 тысяч платят уборщику бассейна и садовнику.

НЕ ОТДАЛ НИ КЛОЧКА ЗЕМЛИ

Тем временем, пока «осведомленный» шоу-бизнес спорит меж собой, сайту KP.RU удалось заглянуть в официальные документы. Мы проверили, чем на сегодняшний день владеет в России Максим Галкин, ведь именно на него, а не на Примадонну, с первых дней были оформлены владения в Грязи.

Не утихают споры о судьбе замка Пугачевой в деревне Грязь, за который россияне отчего-то переживают как за свой собственный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Итак, для начала шоумен оказался хозяином трехкомнатной квартиры в ЖК "Царское село" у метро Новые Черемушки. Жилье на 103 кв.м., которое сейчас стоит около 45 млн рублей, в "нулевых" досталось Галкину от матери. Видимо, оно дорого как память, поэтому избавляться от скромной для звезды трешки на окраине Москвы юморист не спешит.

В автопарке мужа Примадонны, который когда-то менял люксовые иномарки как перчатки, сегодня всего две повидавших виды «ласточки». Первая - темно-синий "Бентли Арнадж", которую артист приобрел в 2003 году и называл "машина-шкаф". На этом лимузине Галкин разъезжал с гастролями по России (за рулем, конечно, всегда находился водитель). Второй автомобиль - "Мерседес-Бенц" 2008 года.

Ну и главное: замок в деревне Грязь по-прежнему находится в собственности комика. В документах он представлен тремя строениями. Первое - основной дом, тот самый шестиэтажный дворец площадью 1867 кв.м. с оранжерей, зимним садом, курительной комнатой, каминным залом, библиотекой, лифтами и тайными ходами. Вторая постройка - банный комплекс и бассейн площадью 571 "квадрат", где Алла Борисовна делала все косметические процедуры (специалисты приезжали к ней на дом). Ну и третий домик на 29 кв. м. – помещение для охраны.

Земля, на которой возведено имение, также осталась в собственности Максима Галкина тютелька в тютельку до сантиметра. В прошлом году, изучая задекларированные богатства шоумена, сайт KP.RU обнаружил, что территория дворца по документам представляет собой «пазл» из 16-ти земельных участков общей площадью 21,2 тысячи кв.м. или 212 "соток". Самый маленький земельный объект - всего 102 кв.м., самый большой - 2500. И в свежих документах этот список представлен без изменений. Более того: за год декларации Галкина не поменялись ни на йоту – в них представлены всё те же авто, квартира и остальная недвижимость. Поэтому, сколько бы ни судачили в шоу-бизнесе, своё имущество в России шоумен так и не начал распродавать.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Никто не будет связываться с иноагентом»

Звездный адвокат Андрей Алёшкин уверен, что избавиться от замка даже при большом желании Максим Галкин не сможет.

- Во-первых, вывести столь большие суммы за границу крайне проблематично: из-за текущих ограничений этот финансовый актив рискует остаться в России. Ну а самое главное, что Галкин - иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться, - объяснил Алёшкин KP.RU. - Ведь по новому закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель или арендатор, который переведет Галкину* деньги, или риэлтор, которому шоумен оплатит услуги, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ.

*Максим Галкин признан иноагентом в РФ